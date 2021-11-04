"Отдам ребенка в добрые руки": Как работает чёрный рынок торговли нерожденными детьми в интернете

До идеального мира на планете Земля пока еще очень-очень далеко. Торгуют детьми, торгуют своим телом для ЭКО Фото: Shutterstock

СОСТАВИЛА НА МЛАДЕНЦА РОДОСЛОВНУЮ И ГОРОСКОП

Не так давно вся прогрессивная общественность набросилась на 33-летнюю Викторию Фефелову из Уфы. Женщина написала у себя на страничке в соцсети: «Грудничок Саша ищет маму. Безумно любимый и желанный ребенок, но у мамы проблемы со здоровьем. Родился 8/9 по шкале Апгар 09.07.2021… По дизайну человека МГ 3/5, Солнце в знаке Рака. Принимал настройки Лилла Перла и Кундалини Рейки в утробе. Очень мощный ребенок по энергетике...». Дальше следовала родословная с информацией о том, что родители занимаются интеллектуальным трудом.

На женщину тут же набросились все. «Как щенка пристраивает». «Родословная младенца, куда катится этот мир!». Пост набрал тысячи комментариев и разлетелся с космической скоростью по интернету. Залетел он в том числе и в полицию, в органы опеки и уполномоченным по правам детей всех мастей.

Тут же выяснились подробности. Оказывается, младенца у Виктории давно забрали органы опеки. У Фефеловой диагноз из области психиатрии, и на ее странное поведение обратили внимание врачи в больнице, вызвав наряд психиатров. В итоге маму отправили в дурдом, где она провела два месяца, а младенца — в дом малютки.

Так же выяснилось, что это не первый ребенок Виктории. Несколько лет назад она таким же образом, через интернет, уже пристроила полуторагодовалую дочку. Причем приемные родители, как она рассказала, даже разрешают ей иногда общаться с девочкой. Вот Виктория и решила попробовать проделать тоже самое, прекрасно понимая, что ребенка ей уже не отдадут. А так хоть будет надежда знать, как растет ее сын. Но ничего не получится. По действующему законодательству самостоятельно передать Сашу выбранной семье женщина все равно уже не сможет. Ей даже видеться с ним запрещают.

- Это очень печальная и тяжелая ситуация, - считает руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям — сиротам» Елена Альшанская. - И говорит она о том, что в нашей стране совершенно не налажена социально-медицинская помощь таким мамам. Мне понятно ее желание сделать хоть что-нибудь для сына, чтобы он не в доме ребенка был, а в семье. И, конечно, ей хочется иметь с ним связь.

К сожалению, это уже никак не возможно…

Но, самое трагичное, что Виктория далеко не одна такая, пытающаяся найти родителей своему ребенку через интернет. Точнее она, пожалуй, единственная решилась это сделать не скрывая лица, за что и получила по полной программе. В социальных сетях не одна, не две и даже не три закрытые группы, в которых беременные подыскивают потенциальных усыновителей для своих еще нерожденных детей.

«ОТДАМ РЕБЕНКА В ДОБРЫЕ РУКИ»

«Здравствуйте. Мы полная семья с большой любовью возьмём новорожденного ребёнка. Девочки если вы беременны и собираетесь отказаться от ребёнка напишите мне. Дайте малышу возможность обрести любящую семью».

«Женщины у кого сложная ситуация Москва и МО! Приму в свою семью ребенка (0-24 мес.) на воспитание - не усыновление! Полная семья, Москвичи».

«Усыновим или удочерим ребёнка, заберём прямо из роддома. Законно. Также помогу найти порядочных усыновителей для ребёнка. Бесплатно и законно. Только через Департамент опеки».

«Познакомлюсь с беременной для усыновления. Материальная поддержка, платные роды».

Значительно реже пишут сами дамы на сносях.

«Тяжелое материальное положение, не смогу воспитать ребенка сама. Будет девочка, срок семь месяцев. На учете в женской консультации не состою».

Вот такая доска объявлений предстала моему взору в паблике популярной соцсети «ВКонтакте». И это далеко не все объявления. Там и гей-пара из Вашингтона, готовая на все ради младенца. И многочисленные посредники, которые «исключительно на добровольных» началах подберут для беременной хорошую семейную пару. А хорошей семейной паре беременную. Объявления самих беременных попадаются гораздо-гораздо реже.

Размещаю два объявления с фейковых страничек. Одно, что якобы ищу ребенка. Второе, что отдаю, потому что « Сложно материальное положение, трое уже на руках, мужа нет. Через 3 месяца рожать.».

На второе личная почта начинает разрываться буквально через 5 минут. Потенциальные усыновители атакуют меня со страшной силой.

— Девушка, мы с супругом готовы на все. Нам все равно мальчик или девочка. И срок как раз ваш нам подходит.

— А каком смысле подходит?

— У нас имитация.

— Что?

— Имитация беременности. Все родные уверены, я на седьмом месяце. Накладной живот. Был договор с одной девушкой, она обещала передать ребенка. Мы обещали помогать (про деньги в группе само собой никто не пишет от уголовного греха подальше). И вот она пропала, не отвечает уже месяц. Наверное с кем-то еще договорилась. Я в отчаянии.

Дальше моя собеседница очень подробно описала мне схему, по которой предполагает стать мамой.

— Вы приезжаете в наш город накануне родом. Питание, проживание, все за наш счет, естественно. И со всем поможем (следует прозрачный намек). Рожать едете по моему паспорту в платную клинику, с врачами договоренность уже есть. Подумайте, это самый безопасный для всех способ. Если напишите отказ, потом по судам затаскают, опозорят. Да и здесь в группе много нечистых на руку посредников, — После угроз следуют пряники. — Вам малыш будет очень любимым и ни в чем не будет нуждаться. У нас и квартира, и загородный дом. Полный достаток. Могу выслать фото.

Бедная женщина. Несколько месяцев носить накладной живот, врать близким. Представляю, в каком она состоянии психологически. Кстати, рынок накладных животов, оказывается, процветает. Разброс цент от 1 500 до 7 000. Есть даже с имитацией шевеления младенца. А предложений без спроса, как известно, не бывает.

Посредников, кстати, ко мне тут же постучалось тоже не мало. Текст у всех плюс/минус следующий. «Уважаемая биологическая мама!! Вы спокойно можете обойтись БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И БЕЗ ТРАТЫ ВАШИХ ДЕНЕГ (они вам и самим очень понадобятся)!

Рассказываю, как всё делать ЗАКОННО. Первый шаг. В семейном кодексе есть статья, основываясь на которую биомама после рождения ребёнка у нотариуса пишет отказ от ребёнка в пользу усыновителей. Второй шаг. С этим отказом будущие усыновители идут в суд. На основании заявления -отказа биомамы суд назначает усыновители родителями. Третий шаг. Получение свидетельства о рождении усыновителями. ВСЁ!!!!!!»

— А ваши услуги-то в чем заключаются?

— Мы поможем с подбором усыновителей. Проверим их благонадежность. Сопроводим юридически.

Как я поняла, деньги эти посредники с усыновителей и берут. И действительно, по тому объявлению, где я ищу ребенка большинство объявлений было как раз от них.

И только одна женщина из этой группы по имени Дарина, представившаяся волонтером хоть капельку попробовала меня от такого необдуманного и отчаянно шага отговорить.

— Если вы думаете отказываться от ребёнка - тысячу раз подумайте, и ещё тысячу. Во-первых, чтобы никого не обнадёживать, это на самом деле очень больно для потенциальных усыновителей, во вторых это для вас травматично. В третьих скорее всего дороги назад не будет. И еще, тут Мадонны пасутся, те, которые младенцев для попрошайничества ищут. Они большие деньги будут предлагать. Подумайте, хотите ли вы такого будущего для своего малыша.

Как выяснилось, Дарина и сама подыскивает себе ребенка, даже уже школу приемных родителей окончила.

— А почему вы не возьмете официально в детском доме?

— Там младенцы редко очень попадаются. А мне бы хотелось именно маленького, еще не травмированного системой.

«ВОЗЬМУ РЕБЕНКА В ДОБРЫЕ РУКИ»

Вопреки моим ожиданиям, мое объявление о поиске младенца не затерялось в десятках других. В первую очередь письма пришли от все тех же посредников, которые предлагали помочь за заранее обговоренную сумму — от 100 000 до 300 000 рублей. Во вторую, от сочувствующих одногруппников.

— Я сама уже полгода ищу малыша. Не отчаиваюсь, если верить, все получится.

— Такое чувство, что беременных здесь нет, одни усыновители.

— На самом деле есть, но не много. Одна моя знакомая нашла тут ребеночка. Другая почти нашла, несколько месяцев они переписывались и созванивались с девушкой- мигранткой. Но накануне родов она вдруг пропала. Наверное, передумала. Желаю удачи, вы главное денег никому не высылайте, тут псевдо-беременных достаточно. И делайте все через опеку, официально. Не идите на все эти серые схемы (о том, в чем они заключаются позже — Д.К.)

И только два сообщения было от биомам.

«Здравствуйте! Вы для себя ищите? Я из Киргизии, рожать чрез три месяца. Дома дети. Я на заработках здесь, на Родине с ребенком внебрачным меня никто не ждет. Подруга посоветовала пристроить ребенка через интернет, но я не знаю как все это делается. Мне страшно. Даже не понимаю, с чего начать. А вдруг тюрьма?».

Еще одна девушка написала, попросила созвониться по связи Telegram. Так безопаснее.

- У меня муж в тюрьме, должен выйти через год. А я залетела вот. Ребенка никак не могу себе оставить, он меня просто убьет. Но на аборт тоже не смогла пойти, все же лишать малыша жизни хуже, чем отдать. Мне никакие деньги не нужны, я просто хочу хороших родителей найти для малыша. И чтобы хотя бы знать, как он растет.

ПЕРЕДАЛА РЕБЕНКА НА ВОКЗАЛЕ

С первого взгляда такие группы кажется сплошь напичканные какими-то мошенниками. Я могу себе представить, какие тернии проходят усыновители, прежде чем найти своего ребенка таким способом. И как все это сложно и опасно. Но все-таки, истории когда с помощью интернета женщины пристраивают детей — не выдумка.

Вот что рассказала мне известная писательница, основательница АНО «Азбука семьи», многодетная мама в том числе и приемных детей Диана Машкова.

— Шесть лет назад это было. Родительницы сбросили мне подобное сообщение с форума, где тогда все общались. Молодая 23-летняя женщины из Нижегородской области искала семью для своего еще не рожденного младенца. Я тут же вышла с ней на связь. Катя (имя изменено — Д.К.) рассказала, что у нее уже двое мальчиков, мужа нет. Первый ушел и вообще асоциальный тип, то бил, то пил, то сидел. И вот она в положении третьим, денег нет. Помощи ни от кого нет. Я стала Катю отговаривать, сказала что поможем и с деньгами и со всем необходимым для детей. Мы объявили клич в интернете, тут же собрали и кроватки, и коляски, и деньги на первое время. Вроде все шло хорошо. И тут ночью в июле Катя пишет мне смс: «Малыш родился мертвым», и уходит со связи. Я поняла, что она от своей затеи не отказалась. Через знакомых медиков связалась с роддомом в ее городе, там подтвердили, что родился нормальный, здоровый мальчик. На третий день домой к Кате пришла патронажная медсестра, как и положено, младенца дома не обнаружила. Роддом написал заявление в полицию, началось расследование. По камерам на вокзале узнали, что выйдя из роддома Катя поехала на вокзал Нижнего Новгорода и передала ребенка без каких-либо документов семейной паре из Москвы. Всех нашли, завели уголовное дело. А мальчика забрали в больницу. Катя только тогда осознала, что же она натворила. Плакала, просила помочь вернуть ей сына. Мы нашли адвоката, и только с помощью ДНК экспертизы удалось ей доказать родство с сыном и забрать его домой. На все это ушло 2 месяца.

— А с уголовным делом что?

— Факта передачи денег не было установлено. Я даже не знаю, были ли в этой истории деньги вообще. Так что ей дали условный срок по статье «Оставление несовершеннолетнего в опасности». Получила она 1,5 года условно. Усыновители несостоявшиеся тоже какое-то наказание получили, но я не помню уже какое именно.

— И где сейчас ребенок?

— Дома, с мамой и братьями. Я так и не смогла найти фонд, который бы на постоянной основе помогал этой семье. Пособий матери-одиночки ей хватало буквально на квартплату. Мы с мужем сами много лет ее поддерживали и вещами, и продуктами и деньгами. Приезжали к ним в поселок. Там, конечно, голь перекатная не только Катина семья, но и все соседи. Какие-то бараки, работы нет. Очень бедно люди живут. На нас с нашими дарами смотрели даже как-то странно. Мы до сих пор с семьей на связи, помогаем, хотя Катя работает худо-бедно. Это, конечно, огромная беда нашей страны, что таким семьям не помогают. А ведь могла это история закончится и по-другому, трагичнее — детей в детский дом на госсодержание (а это по 110 000 тысяч в месяц не каждого, между прочим, вот такой абсурд). Маму в тюрьму. То есть на то, чтобы разбить семью средства у нас есть. Поддержать, нет.

— Лучше эти деньги бы на семью потратили, конечно…

— Да, но так тоже не совсем правильно. Помощь, конечно, нужна. Особенно в первое время. Но лучше, что называется, дать удочку, а не рыбку.

СЕРЫЕ И БЕЛЫЕ СХЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ

— У родителей действительно есть право отказаться от ребенка в пользу выбранной семьи, - объясняет Елена Альшанская. - Пишется нотариальный отказ, дальше суд по лишению прав и усыновление (усыновители должны быть со всеми документами, в том числе с сертификатом об окончании Школы приемных родителей). То есть все идет через опеку, и у соцработников часто в случаях, когда младенец передается чужим людям, возникают вопросы. Они устраивают проверку СК. И если вскроется факт передачи денег за новорожденного, то это уже серьезная уголовная статья «Торговля людьми». А факты такие зачастую вскрываются. Поверьте, полицейские легко получают доступ ко всем перепискам, даже в самых, казалось бы, защищенных соцсетях.

— Есть еще схема, как я узнала на форумах, когда в графу отец вписывается потенциальный усыновитель. А потом мать отказывается от прав и все. Таким способом многие пользуются на свой страх и риск. Правда бывают случаи, когда мама через какое-то время передумывает и через суд пытается вернуть ребенка назад. Или шантажирует всю жизнь приемную семью.

— И в этом случае часто история оборачивается уголовным делом.

— А как должно быть? В США вон открыто девочки-подростки отдают детей и сами с помощью госслужб подбирают приемные семьи.

— Да, а вы в курсе, что там уже целое общественное движение сформировалось из таких девочек? Они выросли, все осознали и заявляют, что приняли такое решение под давлением этих самых госслужб, что их права были нарушены. В идеале, государство должны работать с мамой, готовой отказаться от ребенка. И в первую очередь сделать все, чтобы помочь ей не идти на такой отчаянный шаг. Ведь в 99 % отдают, потому что сами не могут обеспечивать и растить ребенка. Ну а если не смотря ни на что все равно планируется отказ, и это решение взвешенной и принято не под давлением, то конечно контролировать подбор семьи и все процедуры может и должно только государство.

***

До идеального мира на планете Земля пока еще очень-очень далеко. Торгуют детьми, торгуют своим телом для процедуру ЭКО. Покупают накладные животы, врут, ухитряются. И вроде цель благородная — стать родителями, а выглядит в итоге все грязно и не красиво. Я долго лазила по страницам форумов, где берут/отдают младенцев на усыновление. Читали истории, общалась с обитателями этих интернет-сообществ. А потом в недрах всех этих «отдам/возьму» ребенка увидела объявление, которое просто до слез:

Фотография хорошенькой девочки в голубом платье и текст: «Ищу маму. Я сирота, девять лет. Зовут Вика». И ни одного отклика или перепоста…