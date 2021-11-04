Вор украл у известного российского бизнесмена ключ от машины, чтобы вычислить адрес квартиры и ограбить

Выяснить личность вора по камерам не составило особого труда: уже через несколько дней преступника задержали Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Топ-менеджер Inventive Retail Group, управляющей сетями фирменных магазинов re:Store, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nike, STREET BEAT, LEGO и других известных брендов . По сути эта компания открывает для них двери на российский рынок.

Недавно мужчина лишился некоторой части своих сбережений. Правда, с бизнесом это не связано. Его квартиру ограбили, пока они с женой ужинали в ресторане. Вернувшись домой, пара обнаружила, что входная дверь открыта, внутри царил беспорядок. Евгений осмотрел квартиру, но в ней уже никого не было. Тогда они с супругой решили проверить на месте ли самое ценное. Деньги и драгоценности семья хранила в специальном сейфе. Но его на прежнем месте найти не удалось, он исчез. О случившемся пара сообщила в полицию.

— Поступило заявление о хищении из квартиры сейфа, в котором находились денежные средства, ювелирные украшения, четыре пары наручных часов. Материальный ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей, — сообщил источник kp.ru.

Вместе с полицейскими супруги попытались восстановить события того дня. Они оба были уверены, что дверь в квартиру, уходя из дома, закрыли на ключ. Но следов взлома оперативники не обнаружили, а значит грабитель открыл квартиру с помощью ключа.

Мужчина вспомнил, что в ресторане рядом с ними крутился подозрительный человек, но тогда он не придал этому особого значения. А когда пара вернулась домой, в машине не оказалось комплекта ключей от квартиры. Сначала мужчина подумал, что просто забыл их дома или уронил под сидение автомобиля. Оперативники зацепились за рассказ заявителя и решили проверить камеры наблюдения в заведении. На них они нашли ответы почти на все вопросы.

Оказалось, что тот самый человек, проходя мимо столика, забрал ключи от БМВ, нашёл автомобиль на парковке и решил поискать в нём ценные вещи. Но ничего интересного для себя не нашёл, кроме ключей от квартиры и документов. Из них злоумышленник выяснил адрес и решил попытать счастья там. Ехать от ресторана нужно было всего 12 километров. Незаметно вернув связку ключей на стол своих жертв, чтобы они раньше времени ни о чём не догадались, незваный гость отправился к ним домой. Открыв дверь хозяйским ключом, он стал искать ценные вещи, времени было немного. Хозяева могли вернуться в любой момент. Поэтому увидев сейф, злоумышленник схватил его и спешно покинул квартиру.

Выяснить личность вора по камерам не составило особого труда: уже через несколько дней преступника задержали.

— Был установлен 31-летний мужчина, который сознался в совершении преступления, он рассказал, что похитил ключи от автомобиля БМВ, в котором нашёл ключи от квартиры, воспользовавшись ими он проник в жилое помещение и похитил оттуда сейф с ценными вещами, принадлежащими заявителю, которыми в последствии распорядился по своему усмотрению, — сообщил источник kp.ru

На задержанного завели уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Точную сумму ущерба следствию ещё предстоит выяснить.