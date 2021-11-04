В Дании задержали российское научное судно «Академик Иоффе». За что и кому это выгодно

1 ноября власти датского города Скаген задержали российское океанографическое судно «Академик Иоффе». Фото: Кадр видео

1 ноября власти датского города Скаген задержали российское океанографическое судно «Академик Иоффе». Уникальное судно принадлежит Институту океанологии РАН и уже 33 года занимается исследованиями гидросферы. Точная причина ареста «Академика» неизвестна — как сообщает МИД РФ, имело место «обеспечительная мера по иску третьей стороны».

Что же это за «третья сторона»? Очевидно, одна из западных. Последние годы, с усилением присутствия России в мировом океане, зарубежные журналисты не раз выступали с критическими статьями в её адрес. В том числе и касательно «Академика Иоффе». Например, в августе 2018 года тот проводил научно-туристический круиз в зоне Канадской Арктики. Это стандартная практика — продажа билетов иностранным любителям экстрима позволяет финансировать «профильную» деятельность по изучению морей.

В тот раз «Академик», находясь в незнакомых водах, сел на мель, получив незначительные повреждения. Вскоре он смог самостоятельно продолжить плавание, однако при этом в окружающую среду из-за повреждения бака просочилось около 80 литров топлива (по крайней мере, так описывают этот случай англоязычные СМИ).

Теперь зарубежные публицисты на все лады склоняют незначительный инцидент, требуя «принять меры», а ещё лучше — «запретить» проход этого судна по Арктике. Не исключено, что всё это, включая арест «Академика Иоффе» в другой арктической стране, Дании— звенья одной цепи, дабы вытеснить российские корабли из высоких широт земного шара.

«Сотрудники нашего загранучреждения находятся в контакте с МИД Дании по данному вопросу», — подчёркивает ведомство на Смоленской площади в официальном заявлении.