Сегодня попа у церкви - завтра НАТО на Красной площади

Порно-блогер Рита Фокс получила 14 суток ареста за обнаженное фото на фоне Кремля. Фото: СОЦСЕТИ

Русский юридический феномен – «оскорбление чувств» становится все более забавным.

Порно-блогер (ну и профессии плодит 21 век) некто Рита Фокс получила 14 суток ареста за хулиганство.

Преступление чисто женское – Фокс оголила ягодицу на фоне Кремля. И выложила фото в инстаграм. На нее тут же настучали. Ее тут же посадили.

Обожаю такие истории. В них чистый концентрированный фрейдизм. На загляденье. Теория Фрейда о бессознательном, уверен, касается не только человека как такого – а всего стареющего, дряхлеющего, беспомощно тонущего в старушечьем морализаторстве общества\страны, где подавленная сексуальность и творит чудеса.

Возьмем фото, где Рита Фокс (она же Ксения Дамова), Кремль и попа находятся вместе. Взять фото нетрудно – ей унавожен весь русский интернет. Оскорбленные с фрейдистским удовольствием растиражировали это «хулиганство».

- Смотрите, какое безобразие! – кричат одни, и выкладывают попу с Кремлем.

- Шлю.. (дама с низкой социальной ответственностью!) – ругаются другие. И тоже публикуют попу с Кремлем.

Таким образом попа «расшаривается» по всей оскорбленной России, которая на самом деле – шепотом) не оскорблена вовсе.

Часть комментаторов – эстеты, что с юморком спорят о величине и формах предложенных полушарий. Замечая сатирически, что «эт-самое» и Кремль где-то даже гармонируют. И пишет это обычно молодая, а значит сексуально здоровая публика.

Часть – бедолаги-«хейтеры», ищущие куда бы слить свою желчь и агрессию, чтоб не поубивать домашних. Обычно лица среднего возраста, изрядно замученные жизнью. Они готовы посадить на тысячу лет и эту Фокс и кого-нибудь еще. Эти тихие истерики готовы до последней капли чужой крови защищать детей, ветеранов, нравственность, гетеросексуалов, или что-нибудь еще... Им, конечно, нужен хороший психолог, но в России ходить к ним не принято.

Часть – воспитанная телевизором предпенсионная публика, запрограммированная защищаться от любой непонятной заразы. Потому что сегодня попа, завтра – дети сядут на героин, а послезавтра – танки НАТО на Красной площади... Этим ребятам уже ничего не нужно. Тем более секса.

И нет никакого оскорбления. Просто страна стареет. Две последние части увеличиваются, а первая, молодая (в том числе душой) - отступает

Стареет власть, теряя самоиронию, чувство юмора и юношескую заинтересованность в свободе и красоте.

Стареет общество. Незаметно для себя превратившись в бабку у подъезда, которая радостно кричит «проститутки», «наркоманы», «всех посадить».

Правда, часть народа все еще изумлено. Оно еще хихикает над древностью и затхлостью, оно еще возмущается – за что сажать?! За фото с оголенной грудью?! Вы с ума сошли?!

- Нет – сухо ответит Россия. И когда окончательно состарится, добавит скрипучим голосом – «Кстати, и секса мерзкого у нас теперь нет».

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