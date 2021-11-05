Медики опровергли пользу “эффекта Семена Горбункова”: нельзя помочь здоровью, выпивая “культурно”

Исследования показывают, что люди, умеренно выпивающие, живут дольше трезвенников. Фото: Евгения ГУСЕВА

ВОДА НЕ ТАК ВКУСНА, Я ПИЛ ЕЕ ОДНАЖДЫ. ВОДА НЕ УТОЛЯЕТ ЖАЖДЫ!

В битве, которую ведут адепты трезвого образа жизни и сторонники культурного употребления алкоголя, наука, как ни странно, была на стороне последних.

Многочисленные исследования доказывали, что жизнь трезвенника в среднем короче, чем продолжительность жизни ценителя хорошего вина или коньяка. Да и можно ли назвать жизнью это серое и унылое существование, скажут поклонники Булгакова, который устами Воланда утверждал: “Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы”. Спорить с великим писателем мы не будем, но не стоит и забывать, что сказано это было все же от имени Сатаны.

СНОТВОРНОЕ. ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ!

Эти старые исследования стали основой феномена Семена Горбункова из “Бриллиантовой руки”, когда даже непьющие убеждались, что в некоторых случаях выпивать полезно. Например, для “сугрева”, для “снятия стресса” или в качестве снотворного, как пытался употреблять коньяк Семен Семеныч. Ну, а уж для поддержания компании (“Ты меня уважаешь?”) - сам бог велел. Народная мифология, утверждающая, что “алкашей ничего не берет - ни болезнь, ни пуля” тоже вложила свою лепту в представление о “животворных” свойствах алкоголя. Стоит ли удивляться, что при таком менталитете ни одна компания по борьбе с пьянство и алкоголизмом не имеет ни малейших шансов на успех?

И вот группа ученых из Университета Грайфсвальда (Германия) решила разобраться по какой причине трезвенники быстрее покидают этот свет, нежели умеренные выпивохи. Ведь дьявол, как известно кроется в деталях, и забегая вперед, следы его копыт в изобилии обнаружил доктор Ульрих Джон и его коллеги.

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

Чтобы изобличить врага рода человеческого понадобилось провести исследование продолжительностью 20 лет. В нем участвовало 4 093 жителей северных районом Германии в возрасте от 18 до 64 лет. В интервью, которые проводились в 1996-1997 годах, они рассказывали о своем здоровье и отношении к алкоголю. Среди этой большой группы оказалось 447 (11,10%) тех, кто назвал себя трезвенниками. Если говорить точнее, то эти люди заявили, что не употребляли алкоголь в течении последнего года.

Именно это когорта в первую очередь и заинтересовала ученых.

Немецкие медики предположили, что далеко не все из них разделяли антиалкогольные идеи Егора Лигачева и Геннадия Онищенко. Впрочем, тут не надо быть медиком, сами знаете, что происходит, когда в компании появляется человек непьющий. Например, автор этих строк (я не то чтобы принципиальный трезвенник, но пью только когда захочется, а хочется не очень часто) уже привык, что малознакомые люди на вечеринках спрашивают “Давно завязал?” или переходят на сочувственный полушепот, который уместен, когда в комнате находится покойник или тяжело больной человек.

Подобно моим новым знакомым, врачи предположили, что чаще всего только причины непреодолимой силы могут заставить людей отказаться от обыкновения запивать ароматный шашлык терпким цимлянским ( Пушкин упоминает его в "Евгении Онегине", в эпоху господства хорошего французского вина). Или лишить себя удовольствия побаловать вкусовые рецепторы закусывая коньяк лимоном в сахаре.

Короче говоря, медики внимательно изучили подноготную участников исследования и проанализировали, что с ними стало спустя 20 лет.

ПАЙ-МАЛЬЧИКИ И СТАРУХА С КОСОЙ

Данные о состоянии здоровья живых участников эксперимента и свидетельства о смерти умерших ученые получили в 2017 и 2018 годах.

Выяснилась следующая картина. Во-первых, оказалось, что трезвенники представляли собой очень пеструю компанию самых разных людей. Только 42 из 447 (это 9,4 процента) последовательно и принципиально игнорировали спиртное на протяжении всей жизни перед интервью. Зато 114 абстинентов в прошлой жизни имели бурный роман с алкоголем. Еще 161 человек не упивались спиртным в прошлом, но дымили сигаретами, как паровоз. Что тоже не продлевает жизнь. В итоге, среди трезвенников набралось только 125 (27,96%) пай-мальчиков, которые действительно никогда не курили, не злоупотребляли и 20 лет назад оценивали свое здоровье на “хорошо” и “отлично”. Остальные 322 (72,04%) в трезвенники попали по необходимости и относились к группе риска - либо потому что в прошлом регулярно упивались в драбадан, либо жаловались на плохое состояние здоровья (этим обстоятельством и объяснялся трезвый образ жизни). Кроме того, медики отнесли в отдельную группу риска заядлых курильщиков.

А спустя 20 лет исследователи изучили, как лучший в мире арбитр - старуха с косой - расставила на финишной прямой команды пьющих и непьющих.

Оказалось, что группа трезвенников, которую мы назвали условно “пай-мальчики” (не пили, не курили, не жаловались на здоровье) по ожидаемой продолжительности жизни не уступала группе людей, которые выпивали культурно. То есть опрокидывали в день не больше 25 грамм чистого алкоголя (в пересчете это может быть бокал вина, кружка пива или стопка водки).

А вот трезвенники, у которых в анамнезе некогда фигурировала дружба с зеленым змием, явно портили статистику. Равно как и курящие трезвенники.

КОГДА ДРУЖБА С ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ СТАНОВИТСЯ ОПАСНОЙ

Что касается людей увлеченных выпивкой, то работа немецких медиков подтвердила выводы предыдущих исследований: существует зависимость между дозой спиртного и риском ранней смерти. Вы в группе риска если ваша дневная норма превышает 30 грамм чистого алкоголя в день.

- Долгое время считалось, что умеренное потребление алкоголя оказывает положительное влияние на здоровье, - говорит ведущий автор исследования Ульрих Джон. - Это убеждение основывалось на данных статистики, которые демонстрировали, что трезвенники умирают раньше, чем те, кто выпивал понемногу. Мы же доказали, что реальные трезвенники (а не те, кто попал в эту группу вынужденно) вовсе не являются уязвимой группой с точки зрения здоровья и продолжительности жизни.

Если следовать логике немецких медиков, нет необходимости пить для здоровья. Напрасно Семена Горбункова убеждали в том, что коньяк успокаивает нервную систему и расширяет сосуды. Впрочем, если бы не многочисленные змеи-искусители, соблазнявшие по сценарию героя Юрия Никулина, то шедевральная комедия могла бы и не состояться.

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