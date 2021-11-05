Дмитрий Мезенцев: Президенты утвердили 28 программ, имеющих стратегическое значение для развития национальной экономики Белоруссии и России

Дмитрий Мезенцев. Фото: Тимур Занов

- ...Дмитрий Федорович, я, прежде всего, поздравляю вас с праздником, с Днем народного единства и согласия.

- Спасибо. Но мы с вами обязаны поздравить в этот день всех россиян, для которых этот праздник стал близким, дал новую возможность гордиться победами и яркими страницами нашей истории.

- Скажите, пожалуйста, а специально сегодняшний день выбрали для решений по дальнейшему развитию Союзного государства?

- В своём выступлении на заседании Высшего Государственного Совета союзного государства Президент России Владимир Владимирович Путин отметил значение этого праздника для граждан России, но и символичность тех важнейших решений, которые по-особому сближают нас с Беларусью, с которой нас связывают столетия обшей истории. Решения по союзным программам делают Россию и Беларусь сильнее.

- Скажите, это союзный, получается, праздник теперь?

- Новые успехи, этапы на пути экономической интеграции вполне можно будет считать праздниками.

- То есть, вы имеете в виду, прежде всего, 20 Союзных программ...

- 28.

- А, даже 28? Везде идет 20. И декрет принят впервые. Декретов мы никогда пока ещё не принимали - в связи с развитием Союза.

- Такой документ, как декрет, предусмотрен Союзным договором, такой статус документа определяет обязательность его исполнения сторонами.

- Все почему-то обращают внимание только на программу или на решение по усилению совместной военной группировки наших стран.

- Это отдельное решение - об утверждении военной доктрины Союзного государства.

Александр, вот вы же опытный журналист, у вас такой стаж. Что значит «все обращают внимания»? Тогда зачитайте список «всех тех, кто обращает внимание только на решение по военной доктрине…»

- Это будет длинный список тогда. Скажем, просто обратили на это внимание - и всё. Но там же есть Союзные программы и по нефти и газу, и в целом - по экономике.

- А «остальные» не обращают внимания на союзную интеграцию?

- Нет. Союзная интеграция – это уже становится привычным.

Нет, все здорово, все классно, начиная от вопросов, касающихся цены на газ и заканчивая темами сугубо гуманитарными. По-моему, 4 ноября был беспрецедентный Высший Госсовет.

- Если позволите высокий слог, я бы назвал его историческим - для упрочения нашего экономического взаимодействия, для сближения потенциалов национальных экономик каждого из государств.

- Вот эти программы, они рассчитаны на месяцы, на годы, на десятилетия, на века?

- Во-первых, в документе уже содержится ответ на ваш вопрос. Конечно, прежде всего в ближайшие годы будет совместно нарабатываться новый опыт, будет формироваться новая практика взаимодействия под эгидой Союзного государства по 28 базовым направлениям. Но это не значит, что не появятся сегменты сотрудничества, где будут шлифоваться новые подходы сторон. И, когда закончится срок реализации программ, я думаю, стороны будут готовы выйти на принятие обновленных содержательных столь же масштабных документов - с учетом наработанного опыта.

Убеждён в том, что стратегия взаимодействия и сотрудничества полностью сохранится.

- Я так понял, что уже не за горами и единый Конституционный акт, и единая валюта, и другие единые вещи.

- Знаете, торопливость в решении сложнейших вопросов, забегание вперёд приводит к ситуациям, когда уже принятые решения могут быть поставлены под угрозу … следует этого избегать. Давайте пойдем, как говорится, шаг к шагу. Сегодня 28 Союзных программ не предполагают введения единой валюты, но это совершенно не значит, что у нас не определены единые подходы формирования налоговой, таможенной политики. Это не значит, что не будут обеспечены права граждан в банковской сфере, не будут своевременно решаться вопросы кибербезопасности финансовых институтов. И такие вопросы также определены в принятых союзных программах, как и значительное число тех направлений, детализацией которых не хочу сейчас «нагружать» вас и ваших читателей. Поверьте, 28 Союзных программ – это очень органичный набор документов, взаимоувязанных, в рамках единой философии и логики, над которыми долго работали республиканские и федеральные министерства и ведомства при непосредственном руководстве глав правительств - Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Таким образом, поручения Владимира Путина и Александра Лукашенко по выходу на этап реальной экономической интеграции исполнены сегодня.

- Еще раз вас с праздником, Дмитрий Федорович. И - спасибо нашим президентам за 28 «праздничных» программ.

- Это именно тот случай, Александр Петрович, когда сегодня я с вами вполне согласен.

- Ура! На этом можно закончить наше интервью, в котором, мне кажется, прозвучало сразу несколько праздничных тостов.

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