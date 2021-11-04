Путин и Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве: Что будет общим

Президенты России и Белоруссии подписали декреты о союзном государстве. Фото: REUTERS

БРАТСКОМУ НАРОДУ И ГАЗ ПО-БРАТСКИ

Реальность пандемийного времени: декрет о создании Союзного государства, к которому мы шли 25 лет, политики подписали, не видя друг друга вживую. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели заседание Высшего госсовета по видеосвязи.

Первым выступил белорусский лидер, он передал «привет всем крымчанам».

- Они должны понимать, что не одни, все мы рядом и будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена, - заявил Лукашенко, добавив, что в феврале 2022 года в Белоруссии пройдет референдум о новой конституции.

Год назад, в середине ноября 2020 года, президент Лукашенко заявил, что «с новой конституцией президентом работать не будет». Ждут ли республику выборы в следующем году, Александр Григорьевич не уточнил.

Наш президент во время своей речи рассказал о символичности создания Союзного государства в День народного единства.

- Для России Белоруссия – не просто добрый сосед, братская республика и братский народ. Наши экономики тесно переплетены и взаимосвязаны. На Россию приходится половина белорусского внешнеторгового оборота, - рассказал Путин.

Российский глава напомнил и о чуть ли не главном экономическом выигрыше Минска от объединения с Москвой: «Республика Беларусь сегодня получает газ от России в 7-8, а то и в отдельные моменты в 9-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках. И даже если сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам, и то в 3-4 раза дешевле. Это касается граждан Белоруссии, домохозяйств, всей промышленности, это создает конкурентные условия для функционирования и движения дальше».

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО – ЭТО КАК?

Российским премьер Михаил Мишустин вкратце описал смысл 28 интеграционных программ, которые и подписали президенты. Пока Союзное государство больше всего касается экономики:

1. Промышленная интеграция.

2. Объединение аграрной политики.

3. Общие правила конкуренции.

4. Единый транспортный рынок.

5. Общие правила маркировки товаров для их отслеживания.

6. Одни правила ветеринарного и фитосанитарного контроля.

7. Объединенные рынки нефти, газа и электричества.

Еще в рамках Союзного государства создадут единое платежное пространство. Это позволит властям лучше бороться с отмыванием денег и киберпреступностью. А в перспективе жители России и Белоруссии смогут пользоваться банковскими услугами в обоих странах без всяких трансграничных ограничений.

А вот единой валюты, судя по всему, пока не будет. Лукашенко еще два месяца назад, во время переговоров с Путиным в Кремле, объяснил почему:

- Когда мы изучали эту проблему, тогда Центробанк России и наш Национальный банк попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что наши страны к этому пока не готовы. Мы, услышав это, отложили эту проблему в сторону, но это не значит, что мы к ней не вернемся, - объяснил белорусский лидер.

ПРЕЗИДЕНТЫ ШУТЯТ

Подписание союзного декрета, судя по всему, подняло политикам настроение, поэтому под конец мероприятия градус торжественности малость снизился. Лукашенко даже пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым.

- Хочу членам Высшего совета пожаловаться. Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет, что там сделано, по дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, меня с собой не пригласил. С такой жалобой выступаю, - полушутливо заявил белорусский лидер.

В ответ Путин согласился, что в Крыму хорошо, и похвалил новый памятник в Севастополе, посвященный 100-летию окончания гражданской войны.

- Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть. И история очень острая. Здесь изображены в полный рост два брата Беренсы. Один командовал флотом красной республики, а второй – белым флотом. Оба адмиралы! И после того, как один из них ушел в эмиграцию, больше не виделись. Я надеюсь, что эта символика станет символом возвращения к единению российской нации, - заявил наш президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности интеграции России и Белоруссии: будет ли общий рубль, кто станет владеть заводами и зачем Минску еще один кредит

Вместе с экономистом Алексеем Зубцом расшифровываем совместные заявления Путина и Лукашенко (подробности)

Что дает подписание 28 союзных программ России и Белоруссии

Премьеры двух стран одобрили пакет документов, направленных на углубление интеграции в Союзном государстве (подробно)