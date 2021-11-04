Принята Военная доктрина Союзного государства: Что она изменит

Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали военную доктрину Союзного государства. Фото: REUTERS

На заседании высшего Госсовета Союзного государства была принята так называемая Военная доктрина: для России и для Белоруссии. Теперь мы военные союзники. Что это значит? Попробуем разобраться.

Текста принятой новой Доктрины пока нет в открытом доступе - кроме самой первой редакции этого документа, появившейся еще в 2001 году. В 2018 году Россия и Белоруссия обновили промежуточный документ, внесли коррективы в Договор о военном сотрудничестве, подписанный еще в 1999 году. Сама же Доктрина то ли ждала своего часа, то ли проходила проверку временем. По словам Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, все это время старая Доктрина начала века серьезно дорабатывалась:

- Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи министерств обороны двух стран с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки, - достаточно сухо объяснил госсекретарь Дмитрий Мезенцев.

Но, по мнению экспертов, базовые принципы Доктрины не изменились за прошедшие 20 лет. Попробуем разобраться в самом главном оттолкнувшись от самого первого документа.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

1. Что это такое – Военная Доктрина?

Доктрина конкретизирует Концепцию безопасности Союза Беларуси и России и представляет собой систему официально принятых единых взглядов и установок на обеспечение военной безопасности. (здесь и далее цитаты из Военной Доктрины в редакции от 26.12.2001 – прим. авт.).

2. Что самое важное в Военной Доктрине Союзного государства?

Согласно пункту 1.4 Военной доктрины, государства-участники рассматривают любые насильственные действия, направленные против любого из государств создаваемого Союзного государства, как посягательство на Союзное государство в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в их распоряжении.

И, самая важная цитата из пункта 1.4:

««Ядерное оружие Российской Федерации рассматривается как средство сдерживания крупномасштабной агрессии против государств-участников, обеспечения их военной безопасности, поддержания международной стабильности и мира. При этом государства-участники считают возможным применение ядерного оружия Российской Федерации в ответ на использование против них ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических для безопасности любого из государств-участников ситуациях».

То есть, суверенитет Белоруссии гарантирует российское ядерное оружие. Вряд ли эти принципы как-то корректировались в новой Доктрине, без них она теряет смысл.

Генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Виктор Хренин. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

3. Менее важное, но значимое

В так называемый «угрожаемый период», когда начало войны более чем вероятно:

«Перевод экономики и отдельных ее отраслей на режим функционирования в условиях военного времени»

То есть, в случае начала войны, агрессор столкнется с экономикой двух государств. Это важно, потому что современная война — это война ресурсов и логистики. Белоруссия теперь получает глубочайший и трудно досягаемый тыл в Российской Федерации.

«Согласованное принятие эффективных мер по предотвращению вовлечения в военный конфликт на стороне агрессора других государств».

Это достаточно важный пункт, который позволяет союзникам наносить упреждающие удары, вводить экономические санкции и блокады.

4. Что могли засекретить в новой Военной Доктрине?

Действительно, Доктрина, это не мобилизационные планы Генштаба, а в некотором роде просто концепция, макет отношений... Что же пришлось скрыть? Скорее всего, конкретный перечень стран, угрожающих безопасности Союзного государства. Им про это знать не нужно, а нам эти «добрые» соседи и так известны наперечет.

5. Что может изменить новая Доктрина в военном сотрудничестве Союзного государства?

На данный момент, на территории Белоруссии нет российских военных баз и объектов за исключением радиотехнического узла «Ганцевичи», входящем в систему предупреждения о ракетном нападении. Так же имеется зональный пункт связи ВМФ РФ «Вилейка» - через него связываются с атомными подводными лодками. Любопытная деталь – в том числе и находящимся в подводном положении. Скорее всего, на западных рубежах Союзного государства вскоре появится мощная военная база. Разумеется, совместная. Возможно, будет размещено ракетное оружие, в случае обострения или недружественных выпадов. Скорее всего, новая Военная доктрина предусматривает прикрытие Белоруссии (а заодно и России) нашими системами ПВО. Разумеется, потенциальному противнику все это знать не нужно.

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