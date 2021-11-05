Десятилетняя дочь Ани Лорак нецензурно выругалась накануне свадьбы отца с новой возлюбленной

Ани Лорак с дочкой Софией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу развелись два года назад. Вопреки ожиданиям, предприниматель не вернулся в родную Турцию, а остался в Киеве, где управляет принадлежащими ему ночными клубами. Благо, Ани после развода не стала отлучать бывшего мужа от бизнеса. Надежды поклонников на то, что певица и ее экс-супруг снова воссоединятся, так и не оправдались. Недавно Мурат объявил о том, что собирается жениться на своей новой возлюбленной – киевской визажистке Лилии.

Мурат уже познакомил невесту со своей дочкой от Лорак. Более того, будущие молодожены вместе с 10-летней Софией отправились на отдых в Буковель. В Инстаграме Налчаджиоглу поделился кадрами семейной идиллии: они вдвоем с дочкой катаются на аттракционах. Один из эпизодов, по недосмотру выложенный любящим отцом, привлек особенное внимание подписчиков. В видео София не скрывает своих эмоций по поводу быстрой езды и говорит на камеру: «реально стремно», а затем подкрепляет свою мысль непечатным словом.

В Инстаграме Налчаджиоглу поделился кадрами семейной идиллии.

Поклонники удивились не столько тому, что десятилетняя девочка употребляет ненормативную лексику, сколько факту, что она спокойно делает это в присутствии отца, а папа никак на это не реагирует. Подписчики принялись делится своим мнением по этому поводу в комментариях. Мурат сразу принялся оправдывать ее поведение.

- Конечно, «простите» за то, что 10-летняя девочка на эмоциях выразилась нецензурной

лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций!, - высказался Налчаджиоглу.

Подписчики, впрочем, считают, что Мурат не прав, и советуют ему обратить особое внимание на воспитание дочки. «Материться при родителях - это говорит о невоспитанности и вообще нет чувства стыда», «Вы плохо влияете на свою дочь», - считают некоторые комментаторы.

- Мы живем настоящей жизнью и проводим прекрасно каникулы с любимой дочкой! Извините нас, «идеальные люди»! Если вам что-то не нравится, прошу с моей страницы! И занимайтесь воспитанием своих детей, - напустился на подписчиков экс-супруг певицы.

Новая избранница экс-супруга Лорак - визажист Лилия из Киева. Фото: Инстаграм.

Неизвестно, как на все случившееся отреагировала Ани. Возможно, при ней София более сдержанна в словах и позволяет себе такие выражения только при отце. Тем более, что новая избранница Мурата, похоже, полностью одобряет его тактику воспитания.

Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году после его измены. По словам друзей пары, певица долго терпела романы супруга на стороне. Но когда все стало слишком очевидным, забрала дочь и ушла от мужа. 43-летняя артистка не скрывает, что разрыв дался ей очень тяжело. Она была уверена, что их с Муратом брак – на всю жизнь, и они проживут вместе до глубокой старости. Но пока Ани моталась по гастролям и зарабатывала деньги, ее муж зажигал в ночных клубах Киева. Недавно Лорак дала интервью, в котором рассказала, что после развода ей пришлось обратиться за помощью к профессионалам.

- Я пошла к психологу, потому что в один момент поняла, что я ничего не понимаю. Нужно было вновь стать целостной и это потребовало усилий, - сообщила звезда.

Мурат и Ани развелись в 2019 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Психолог помог артистке преодолеть боль и разобраться в своих чувствах.

- Серьезную работу над собой провела. Прежде всего, надо полюбить себя, и не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин вас, - заявила Лорак в эфире украинского телеканала «1+1».

Мурат умолял простить его, но Ани решила окончательно порвать с ним. Позже, когда страсти улеглись, они вновь начали нормально общаться. Прежде всего, ради дочери Софии.