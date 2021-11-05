Полиция нашла отца, избитого кавказцами на глазах у его сына в Москве

После драки мужчины с четырьмя кавказцами в Новой Москве в столичном главке МВД возбудили уголовное дело Фото: Кадр видео

Речь идёт о вчерашней драке, которая в очередной раз наделала шуму в интернете. Лица кавказской национальности схлестнулись с молодым мужчиной, который шел по улице со своим малолетним сыном. Что именно не поделили, неясно. Но даже маленький мальчик не остановил кавказцев. После очередного удара упавший на землю отец прокричал:

- Ребёнка напугаете! Давай один на один...

В ответ - сплошной мат и оскорбления. Испуганный ребёнок отбежал на несколько метров. И наблюдал, как избивают его папу.

Очевидцы предпочли не вмешиваться в конфликт. В том числе, и те, кто снимал происходящее на телефон.

В результате, в полиции организовали проверку. На место происшествия - микрорайон Новые Ватутинки (ТиНАО) - выехали сотрудники МВД. В Сети уже появилось новое видео, как полицейские ведут к автобусу очередного мужчину для проверки документов.

Параллельно после вчерашней драки было возбуждено уголовное дело по 213 статье «хулиганство».

- Ход расследования взят на контроль руководством ГУ МВД России по городу Москве, - сообщили «КП» в пресс-службе столичного главка.

Есть также номер телефона, по которому можно сообщить любые подробности об этом происшествии - 8 (495)-633-32-50 (ОМВД России по району «Коммунарский»).

- Также полицейскими установлен отец несовершеннолетнего ребёнка, - добавили «КП» в полиции. - В настоящее время его опрашивают. Оперативно розыскные мероприятия по установлению всех участников конфликта продолжаются.

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