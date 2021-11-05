Психолог зарабатывает на жизнь, позволяя себя избивать

Хасан Риза Гюнай позволяет пациентам бить себя. Фото: Кадр видео

Необычный способ заработать на жизнь выбрал для себя Хасан Риза Гюнай. Он не боксер и не борец, но ему платят деньги за то, чтобы как следует его избить. Причем его услуги пользуются большим спросом.

Уже 10 лет он работает в Стамбуле тренером личностного роста и за это время разработал собственную методику. Если человек зол на начальника, ему нужно выпустить пар или просто скучно, он может избить Гюная. Тот получил патент на такую методику борьбы со стрессом и подвел под него научную базу. Ведь по итогам многочисленных сеансов он опубликовал несколько статей в журналах по психологии.

- Моя задача как тренера организовать такую ситуацию, чтобы человек мог бороться со своими проблемами, будь то депрессия, панические атаки или другие психологические сложности, - говорит Гюнай. - Через крики и негативные эмоции мы боремся со стрессом.

Его обычный сеанс длится 10-15 минут, в день он может работать с 3-4 клиентами. Разумеется, это не просто драка, все организовано четко. Перед началом клиент должен подписать документ, в котором подтверждает, что все происходит по его собственному желанию. После этого Гюнай облачается в защитную форму, потому что в его же соглашении написано, что клиент может не сдерживаться и бить в полную силу. Разрешены удары в корпус и даже в голову — все это прикрыто защитой. В процессе сеанса клиент, как правило, входит в раж.

По словам Гюная, 70% его клиентов — это женщины. Он уверен, что в повседневной жизни у них не так уж много способов «легально» выпустить пар. И при этом на них ложится довольно тяжелое бремя, ведь кроме работы на них дом и дети, а также необходимость поддерживать мужа.

При этом сам тренер говорит, что давно уже может позволить себе выбирать, с кем работать. Так что если он увидит перед собой обозленного на весь свет качка, от кулаков которого не спасет никакая защита, работать он с ним не станет.

- В любом случае очный сеанс — это лишь часть терапии. Прежде чем пускать в ход кулаки, мы обсуждаем проблемы человека, пытаемся найти корень проблемы, - рассказывает Хасан Риза Гюнай.