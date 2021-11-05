Реально «Дикая»: В новом мистическом сериале играет модель, заживлявшая ожоги заклинаниями

Фото канала "Суббота!"

Мало ли мы видели в эфире мистических и таинственных сериалов? «Гадалка», «Территория», «Игра на выживание», «По ту сторону смерти» и другие. Только вот играли в них обычно профессиональные актеры.

Фото канала "Суббота!"

Телеканал «Суббота!» пошел дальше в поисках правдоподобия. И снял в сериале «Дикая» про шувани (цыганскую ведьму) Раду потомственную знахарку и фотомодель Ладу Акимову из Казахстана.

Фотомодель Лада Акимова из Казахстана Фото: Instagram.com

Нет, девушка не зарабатывает тем, что читает заговоры и заклинает на денежные потоки. Но знакома с этой фольклорной техникой и даже применяла ее на практике во время учебы в Уральском государственном горном университете. А еще после бытовых травм.

Лада Акимова Фото: Instagram.com

— Об обрядах и магии я знаю от прабабушки и ее книг, — рассказывает Акимова. — Перед сдачей экзаменов в университете я обычно читала заговоры, чтобы все прошло успешно, а когда обжигалась — заговаривала ожоги, чтобы они быстрее заживали. Но, если знать, что делать, такой магией может пользоваться каждый из нас. Это не первый мой опыт работы в кино, но первая главная роль. Мне очень нравится процесс погружения в персонажа и сами съемки.

Кроме целебных навыков 23-летняя девушка, выросшая в Екатеринбурге, освоила и профессию модели — участвовала во многих конкурсах красоты и даже выигрывала титулы «Юная краса Екатеринбурга» (2016), «Краса России» (2016), огненную корону «Мисс Земля» (2017) и «Мисс Суперталант» (2019). Акимова снималась в горячих фотосессиях журнала Maxim, а сериал «Дикая» стал первой главной ролью девушки.

Лада Акимова участвовала во многих конкурсах красоты и даже выигрывала титулы Фото: Instagram.com

По сюжету нового проекта главная героиня Рада, выросшая в мегаполисе переехала в лесную хижину, чтобы быть ближе к природе. Там она проводит мистические ритуалы, помогая тем, кто приходит к ней за помощью: умеет уберечь как от духов (ударение на первый слог) и от живых злодеев, желающих причинить вред.

«Дикая», «Суббота!», с 8 ноября по будням в 18.30, в выходные в 14.05