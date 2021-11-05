«Старше меня и очень мудрый»: Лобода впервые рассказала о возлюбленном-миллиардере

СМИ вычислили, что певица уже несколько лет живет с гражданским мужем - миллиардером Артуром Гранцем. Фото: кадр видео и соцсети.

Светлана Лобода скрывает личную жизнь и никогда не называет имени своего избранника. При этом СМИ вычислили, что певица уже несколько лет живет с гражданским мужем - миллиардером Артуром Гранцем. Светлана эти слухи не комментирует, но постоянно подчеркивает, что она счастлива и любима. В новом интервью исполнительница рассказала, как ей удается сочетать плотный рабочий график с семейной жизнью и находить время для бойфренда.

В YouTube-шоу «Экзамен» Лобода призналась, что рядом со своим избранником чувствует себя маленькой девочкой. Причем не только из-за разницы в возрасте. Ее мужчина – серьезный, состоявшийся человек с сильным характером.

- Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой, - призналась певица в беседе с ведущей шоу Машей Ефросининой.

Светлана не скрывает, что они оба постоянно работают над отношениями. Например, стараются отодвинуть в сторону все дела, чтобы побыть вдвоем.

- Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю - в первый раз сказала: я уступаю. Он говорит: «Ну вот опять ты здесь работаешь, я же просил уделить время для совместного отдыха». Я тогда сразу думаю: как-как все разгрести. Это сделаю потом, это поручу кому-то. Главное провести время с ним.

В YouTube-шоу «Экзамен» Лобода призналась, что рядом со своим избранником чувствует себя маленькой девочкой. Фото: кадр видео.

Во время эфира Светлана показала кольцо на пальце и сообщила, что это – подарок ее мужчины.

- Нет, не помолвочное. Просто подарок, - отметила певица.

Предполагаемый возлюбленный Лободы – очень колоритная личность. Артур Гранц - армянин по национальности, но, как и Лобода, родился на Украине. Однако украинского гражданства у него нет. После распада СССР Гранц получил белорусский паспорт (а заодно и высшее образование в Белорусском государственном университете). Тем не менее, основной бизнес предприниматель ведет именно в Незалежной. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Кроме того, он приобрел сеть duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в аэропорту Минска. В 2020 году Гранц стал основным владельцем издания «Forbes Украина». Он также является собственником компании «Мимиер Трейд Юкрейн», производящей подсолнечное масло.

Видимо, по совету любимого Светлана пару лет назад перевезла свою семью – маму и дочерей – в Европу. В какой именно стране они обосновались, исполнительница не говорит, но, судя по всему, это Кипр.

- Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей - они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать, – рассказывала звезда.

Светлана не скрывает, что мечтает снова стать матерью и родить своему избраннику еще как минимум двоих детей.