Президента Бразилии высмеяли за очередную ошибку

В своей речи глава государства перепутал итальянскую Пизу и пиццу Фото: REUTERS

Президент Бразилии Жаир Болсонару стал объектом насмешек после своего выступления на церемонии запуска в стране сети 5G.

В своей речи глава государства перепутал итальянскую Пизу и пиццу.

– Недавно я был в Италии и посетил башню пиццы, – заявил Болсонару.

В соцсетях шутку подхватили и сказали, что такая башня – это неплохо, вот только надо определиться: это «пепперони», «4 сыра» или «маргарита»?

Болсонару оговаривается не в первый раз. Ранее, рассказывая о своих переговорах в рамке саммита лидеров «Большой двадцатки», президент заявил, что ему не удалось встретиться с Джо Байденом, зато он смог переговорить с Джимом Керри. Болсонару перепутал спецпосланника США по климату Джона Керри с его знаменитым однофамильцем-комиком.

На самом деле, президенту Бразилии сейчас не до шуток – резкие заявления, идущие вразрез с официально принятыми догмами относительно коронавируса и вакцинации, привели к тому, что комитет Конгресса Бразилии возложил на него вину за более чем 600 тысяч смертей бразильцев во время пандемии. Кроме того, законодатели страны обсуждают запрет для своего президента на пользование соцсетями, а YouTube уже заблокировал канал Болсонару из-за дезинформации, касающейся прививок.