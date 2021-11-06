Оно действительно умирает: за последние полвека площадь Мертвого моря уменьшилась более чем на треть

Соленая вода отступает от берега примерно на 1 метр каждый год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1960 года Мертвое море, по которому проходит израильско-иорданская граница, потеряло треть своей поверхности. Соленая вода отступает от берега примерно на 1 метр каждый год, оставляя после себя иссушенную землю с множественными воронками.

- Подобные воронки появляются по всему побережью, - бьет тревогу ведущий специалист Израильского геологического института Итай Гавриэли. – Хотя некоторые и считают, что у таких вот кратеров есть своя уникальная красота, все это не сулит ничего хорошего.

Былое великолепие берегов Мертвого моря пришлось на 60-ые годы прошлого столетия. И тогда, и сейчас одним из самых популярных в Израиле курортов считался Эйн-Геди, который находится в заповедной зоне и охраняется государством. Но на том месте, где когда-то находился пляж, теперь зияют воронки, а участок берега, на котором все еще могут разместиться туристы, теперь едва ли вместит пару десятков человек.

Местные жители заверяют, что с такими темпами через пару лет в Мертвом море не то что искупаться, а намочить по колено ноги будет большой удачей.

- Все, что сейчас происходит с одним из самых уникальных мест на нашей планете, является последствием технического прогресса. – продолжает Гавриэли. - Воды реки Иордан, питающие Мертвое море, используют для полива, а целый ряд компаний добывают из самого соленого водоема в мире сырье для производства минеральных удобрений.

По мнению ученых, решать проблему необходимо комплексно. В первую очередь, увеличить объемы опреснения воды, которую берут из Средиземного моря. Таким образом, отпадет необходимость забора воды в Иордане.