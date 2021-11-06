Братская могила и перстень с изумрудом: знаменитый стилист из России сошел с ума и закончил свою жизнь в США

В августе прошлого года 46-летний Логвинов умер на улице, неподалеку от Центрального парка Нью-Йорка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В одном из городских моргов Нью-Йорка несколько месяцев лежало невостребованное тело Сергея Логвинова – одного из самых известных в мире визажистов, который в свое время работал со многими знаменитостями, актерами, моделями Chanel и Givenchy.

Известно, что будущий знаменитый мастер мейкапа вырос в Самаре, по его собственному заявлению, до 2002 года учился в Дипломатической Академии Министерства иностранных дел РФ (хотя, похоже, что этот факт своей биографии Логвинов придумал), а работать визажистом начал в 2005 году.

Спустя семь лет, и это доподлинно известно, Сергей уже сотрудничал с Chanel и ассистировал самой Пэт Макграт, которую журнал Vogue назвал одним из самых влиятельных визажистов в мире, а также работал с Вэл Гарланд – главным визажистом L’Oreal Paris.

В Нью-Йорк Логвинов перебрался в 2013 году и стал одним из востребованных мастеров своего дела – по крайней мере, его аккаунты в соцсетях заполнены его фотографиями со знаменитостями, а в средствах он явно не нуждался до последнего дня, снимая квартиру в одном из престижных кварталов Манхэттена.

А потом что-то пошло не так. Судя по всему, Сергей начал медленно сходить с ума – он бросает работу, ходит по улицам, снимая бесконечные видео, в которых рассказывает о попытках инопланетян его похитить, и постепенно превращается в старца.

Его образ на одном из последних роликов довершает беззубая улыбка. Кто избил бывшего визажиста – неизвестно, по его собственным словам, зубы он потерял в схватке все с теми же инопланетянами, отбиваясь от попытки его клонировать.

Его образ на одном из последних роликов довершает беззубая улыбка

В августе прошлого года 46-летний Логвинов умер на улице, неподалеку от Центрального парка Нью-Йорка. С тех пор его тело и личные вещи, среди которых знаменитый перстень с изумрудом в несколько карат, хранятся в морге.

Спустя некоторое время Сергея похоронили на печально известном муниципальном кладбище для бедных и бездомных на острове Харт. В гробу из плохо оструганных досок. В братской могиле на 150 тел.

Шуточная фраза, согласно которой настоящее одиночество - это когда вас некому забрать из морга, в отношении Сергея стала пророческой. От модного некогда визажиста остались лишь строчка в базе данных умерших и перстень, который будет храниться в еще четверть века в ожидании наследников.