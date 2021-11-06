Хватит иллюзий – на Украине пророссийских политиков нет

Юрий Бойко развеял все иллюзии тех, кто считает, будто в этой стране существует какие-то разумные, рационально мыслящие политики. Фото: Анна Марченко/ТАСС

Депутат Верховной рады Украины, один из руководителей самой оппозиционной партии Незалежной "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко развеял все иллюзии тех, кто считает, будто в этой стране существует какие-то разумные, рационально мыслящие, а уж тем более, как их называют "пророссийские политики братского народа". В эфире телеканала "Наш" депутат Бойко (который, кстати, нередко на заседаниях находится рядом с "кровавым Петро" Порошенко) заявил, что нет и не будет никогда такого политика на Украине, который признает Крым частью России.

- Мы никогда не смиримся с потерей Крыма. Я имею в виду украинских политиков. Вы не найдёте на Украине политика, который скажет, что Крым – это Россия. Никогда ни один из политиков Украины не откажется от своих территорий, - объяснил свою позицию по этому вопросу Юрий Анатольевич.

Кстати говоря, если помните, Владимир Путин, характеризуя другого руководителя ОПЗЖ Виктора Медведчука, с которым Москва ранее регулярно поддерживала рабочие контакты, назвал его настоящим "украинским националистом". Президент России, правда. Не вкладывал в это определение никакого негативного смысла, говоря о мировоззрении этого политика, но следует отдавать себе отчет, что Медведчук – это вариант украинского национализма в самой мягкой форме.

Вот и Бойко не готов смириться с "потерей Крыма" и намерен "вернуть полуостров" в состав Украины. Естественно, в его варианте речь о какой-то агрессии не идет, для этого он слишком здравомыслящ. Поэтому он предлагает действовать, используя хитрые и тонкие методы.

- Для того, чтобы вернуть его, власти должны что-то делать. Эта власть ничего не делает, а предыдущая делала всё, чтобы Крым отрезать. Хочу напомнить – сначала отрезали электроэнергию, потом воду. Потом создали кучу бюрократических препон для тех, кто хотел туда поехать, - раскритиковал Бойко украинскую власть и дал свой рецепт. - Крым же наш. Поэтому мы должны открыть доступ крымчанам сюда, а сами ездить туда.

Кому-то это заявление кажется "пророссийской" или адекватно-нейтральной позицией? Оставьте свои иллюзии. Бойко выступает против России. Против Конституции Российской Федерации, запрещающей отчуждение территорий нашей страны. Он – реальный и настоящий враг России. Пусть и более умеренный, чем представители других партий в сфере украинской политики. Вся разница между ними заключается в том, что Бойко (вместе с Медведчуком) хочет получать от России кредиты и финансовую помощь, ничего не давая взамен, а те же Порошенко, Тимошенко, Арахамия мечтают стрясти с России "компенсации за ущерб", репарации и прочие контрибуции.

И друзей у нашей страны на этой территории нет. Во всяком случае, в политике. Пора это запомнить и заучить, как "Отче наш". И не строить иллюзий, крушение которых станет очень болезненным.