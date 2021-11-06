«Ситуация сложная, мы за него молимся»: Маша Распутина рассказала о состоянии попавшего в реанимацию мужа

Маша Распутина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Маша Распутина вместе с мужем, бизнесменом Виктором Захаровым заразилась коронавирусом. Но если 57-летняя исполнительница переболела относительно легко, то состояние ее супруга ухудшалось с каждым днем. Муж певицы уже две недели лежит в реанимации, где его жизнь поддерживают кислородные аппараты. Распутина рассказала, как сейчас чувствует себя ее супруг.

По словам звезды, ситуация с его здоровьем остается сложной.

- Муж пролежал в реанимации две недели. Сейчас сложная ситуация. Эти аппараты кислородные, из-за этого у него все болит внутри, вся глотка, говорить невозможно. Сейчас у него идет восстановительный процесс. Мы за него молимся. Надеюсь, все будет хорошо, - сообщила Распутина.

Сама певица уже полностью восстановилась и вернулась к работе. Маша даже появилась в студии программы «Суперстар! Возвращение», где она заседает в жюри. Распутина рассказала, что до сих пор находится под присмотром врачей.

- Врачи были очень хорошие, сейчас реабилитация проходит, за мной следят, - рассказала певица.

За бизнесмена Виктора Захарова артистка вышла замуж в 1999 году. Фото: Инстаграм.

Напомним, за бизнесмена Виктора Захарова артистка вышла замуж в 1999 году, супруги воспитывают дочь Марию. Муж Распутиной работает в «Газпроме».

От первого брака у Маши есть дочь Лидия - ее артистка родила от первого мужа Владимира Ермакова. В 2017 году он скончался за кулисами во время ток-шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, у 73-летнего мужчины не выдержало сердце. Экс-супруг звезды кочевал из студии в студию, рассказывая, каким проблемным был его брак с Машей, и как она не заботилась об их дочери.

Несколько лет назад у Лидии обнаружили проблемы с психикой, ее поместили в психиатрическую лечебницу. Распутина купила наследнице жилье в Москве, но, когда девушка лечилась в клинике, Владимир Ермаков выписал Лиду из квартиры, а недвижимость вскоре продал.

Младшая дочь артистки Маша выросла настоящей красавицей. Иногда певица делится ее снимками в Инстаграме. 21-летняя Мария Захарова учится в МГИМО на факультете «связи с общественностью» и собирается стать журналистом. В интервью «КП» Маша как-то призналась, что не ладит со своим отцом, который слишком строг с нею. Конфликт между папой и дочкой разросся настолько, что девушка съехала из загородного дома родителей и поселилась отдельно, в большой квартире в элитном жилищном комплексе в центре Москвы. Эти апартаменты для нее купил отец.