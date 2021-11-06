Дмитрий Певцов забрал свою трудовую книжку из «Ленкома»

Дмитрий Певцов покинул театр "Ленком" после 30 лет службы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях в интервью газете «Собеседник» народный артист России, депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов сказал, что с уходом из жизни Марка Захарова в родном «Ленкоме» многое поменялось не в лучшую сторону, мол, у него есть ощущение, что театр стремительно катится в сторону... «продюсерского центра» дешевых антрепризок.

Недовольство руководством «Ленкома» Певцов высказывал и раньше, поговаривали, что у него и у актрисы Александры Захаровой есть лидерские амбиции, мол, они хотели бы руководить театром. Какая сейчас атмосфера в коллективе, этот вопрос мы задали директору "Ленкома" Марку Варшаверу.

- Я не обращаю внимания на, что говорит Певцов. Если он не знает, что такое антреприза, я готов ему объяснить, - сказал kp.ru Марк Борисович. – Но это точно не имеет отношения к спектаклям «Ленкома».

- Может быть, в Певцове говорит обида? После того как вы ввели в спектакли вторые составы, он стал реже выходить на сцену.

- Он занят в пяти постановках. В каждой есть второй состав. Я считаю, что вводить составы необходимо, чтобы зрители в любой ситуации (допустим актер заболел) могли увидеть тот спектакль, на который купили билеты. Мы работаем для зрителей. К тому же Дмитрий Певцов ушел в депутаты. Он много занят этой деятельностью. Он уже не имеет права работать в штате театре. Певцов забрал свою трудовую книжку из театра и отнес её в Думу. В «Ленкоме» он теперь работает по строчным договорам. Я предложил ему роль Гаева в спектакле Марка Захарова «Вишневый сад». Сначала он согласился, но потом сказал, что ему будет сложно вводиться в связи с занятостью в Госдуме. Но обещал до января ввестись на роль графа Альмавивы в «Женитьбу Фигаро». Мы очень этого ждем. У нас нормальные рабочие отношения с Дмитрием. Те заявления, которые он порой делает, это, как мне кажется, он подыгрывает нашей бывшей ведущей актрисе (Александре Захаровой – Ред.), которая выступает против вторых составов в спектаклях Марка Захарова.

Сейчас у нас все актеры ведущие. Раньше они не знали, какие они талантливые. У них не было больших ролей. А сейчас после того, как я сделал несколько составов в спектакли, актеры довольны, радуются, что появилась работа, что можно себя проявить. Вторые составы помогут артистам стать артистами. Они работают, а не сидят на скамейке запасных, как было долгие годы.

- Какие планы на новые постановки?

- Александр Молочников будет делать свою инсценировку с рабочим названием «Древнегреческие мифы». Планируется занять в ней Александра Збруева и Инну Чурикову. Режиссер Леонид Трушкин поставит «Дальше тишина» с Натальей Теняковой, Геннадием Хазановым, Олесей Железняк, Виктором Раковым. И тоже обязательно два состава.

Андрей Соколов будет ставить спектакль «Люболь» ( любовь-боль), в котором будет играть сам вместе с Екатериной Гусевой (актриса Театра им.Моссовета) и нашими актрисами Анастасией Марчук и Светланой Илюхиной.