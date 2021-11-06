«Целлюлит зафотошопила»: Анна Семенович похвасталась упругой попкой в купальнике

Анна Семенович отдыхает в Египте. Фото: Инстаграм.

Анна Семенович, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, на ноябрьские праздники рванула в отпуск. В России у артистов песенного жанра все равно простой: из-за длинных выходных концерты отменены, так что это время певица решила провести с пользой для души и тела. Для отдыха Семенович выбрала Египет, благо, погода на местных курортах прекрасная: температура воздуха +30, воды - +27. В Инстаграме Анна делится яркими отпускными фото, в том числе и снимками в бикини.

На своей страничке звезда опубликовала несколько фотографий, сделанных в бассейне. Анна снялась в купальнике, стоя спиной к камере. Такой ракурс позволил артистке похвастаться эффектным видом сзади. Благо, похвалиться есть чем: на снимках ягодицы Семенович выглядят упругими и подтянутыми, никакого намека на целлюлит.

- В каждой непонятной ситуации – танцуй, - подписала Анна свои фото.

На своей страничке звезда поделилась несколькими фотографиями, сделанными в бассейне. Фото: Инстаграм.

Поклонники, впрочем, считают, что без ретуши дело не обошлось. По их мнению, на фото Анна выглядит слишком худой и очень отличается от себя в жизни. Подписчики считают, что звезда убрала с фигуры лишние килограммы с помощью фильтров и фотошопа. «Хорошо, что теперь можно себя в два раза уменьшить», «Фотошоп неумелый», «Что-то ступенька в бассейне поплыла», «Целюлитик зафотошопила!», - написали они в комментариях.

Сама же артистка по поводу своей фигуры не устает повторять: она любит себя такой, какая она есть. По словам Семенович, она давно перестала комплексовать из-за мнений чужих людей. Поделившись в Инстаграме еще одной фотографией в купальнике, Семенович предупредила: ее не волнует, что ее тело считают несовершенным.

- Многие хотели фото в купальнике! Вот пожалуйста , это я в полной красе. И не надо мне писать, что мне надо похудеть или уменьшить грудь или удлинить ноги. Я счастливый человек , которого не особо интересует мнение других людей! – написала артистка. - Раньше я очень ждала похвалы от общества, для меня было важно, чтоб меня хвалили другие. Раньше я истязала себя самоедством и постоянными упрёками, я вообще не умела ценить себя и от этого так сильно страдала. Сейчас я сама хвалю себя, и это самое ценное на пути к счастью и любви к себе.

Поклонник считают, что без ретуши дело не обошлось. Фото: Инстаграм.

Глядя на бирюзовое море и белоснежный песочек, можно решить, что Семенович отправилась на свои любимые Мальдивы. Но в этот раз Анна выбрала средиземноморское побережье Египта. Недалеко от Александрии располагаются изумительные пляжи с белоснежным песком. Это место пока еще не сильно разведано российскими туристами, чем и воспользовалась жаждущая приватности певица.

Семенович остановилась в пятизвездочном отеле «Al Alamein Hotel». По сравнению с ценами на Мальдивах стоимость отелей в Египте достаточно демократичная. Двухместный номер в выбранном певицей можно снять за 15 тысяч рублей в сутки. Но Анна наверняка выбрала вариант подороже – делюкс с прямым выходом на пляж стоимостью 25 тысяч рублей в сутки.