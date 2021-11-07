Пять горячих напитков, позволяющих повысить иммунитет

Есть приятные способы подготовить себя к холодам. Фото: Shutterstock

В начале ноября природа совершенно неожиданно подарила нам теплые дни. Но все хорошее всегда очень быстро проходит. И вскоре начнутся слякоть и холода, как всегда и бывает в это время года. А с ними придет кашель, насморк, простуда. Болеть даже простым ОРЗ теперь особенно не с руки. И значит, стоит заранее позаботиться о своем иммунитете.

Есть и приятные способы подготовить себя к холодам. Известный диетолог, частый гость kp.ru Елена Соломатина рассказала о пяти лучших рецептов горячих напитков, позволяющих укрепить иммунитет.

Диетолог Елена Соломатина

1. Чай с облепихой, имбирем и медом

На первое место своего рейтинга Елена Соломатина поставила именно этот напиток, поскольку он обладает целым рядом уникальных свойств. Во-первых, облепиха очень богата различными витаминами. Прежде всего витамином С и бета-каротином (провитамин А). Витамин С важен, поскольку он необходим для выработки интерферонов, защищающих нас от болезни. А бета-каротин необходим для выработки витамина А , который в свою очередь укрепляет слизистые оболочки и не дает вирусам прикрепляться к клеткам на слизистых поверхностях.

Имбирь прекрасно дополняет облепиху. К тому же содержит в себе такое полезное вещество как гингерол. Оно обладает противовоспалительным действием. А также улучшает кровообращение, за счет этого получается согревающий эффект, и защитные белки иммунной системы быстрее попадают к тем органам, где пытается внедриться вирус. Таким образом эффективность и мобильность иммунной системы повышается.

Полезные свойства облепихи при заморозке сохраняются, так что для чая вполне можно брать ягоды из морозильной камеры. На стакан чая наш эксперт советует брать чайную ложку облепихи, половинку или даже четверть чайной ложки тертого корня имбиря, залить кипятком, выдержать 10 минут. В немного остывший напиток можно добавить пару ложек меду.

2. Чай с шиповником

Шиповник очень богат витамином С. Его там значительно больше, чем в лимоне, например. Кроме того, шиповник способствует разжижению крови, а чем лучше и легче в наших сосудах течет кровь, тем быстрее защитные компоненты иммунной систему достигают точек, где появилась какая-то инфекция или вирус.

Елена Соломатина рекомендует шиповник заваривать на ночь в термосе. Вместе с любимым чаем заливаем сушеные ягоды кипятком, в пропорции одна столовая ложка шиповника на пол литра кипятка. И к утру будет готов вкусный и полезный напиток, который можно пить вместо утреннего чая или кофе. Допустимо подсластить медом.

3. Чай с клюквой и(или) брусникой

Помимо витаминов, которыми эти ягоды очень богаты, в них содержатся урсоловая и бензойная кислоты. Эти кислоты очень полезны, поскольку подавляют рост бактерий, а, значит, очень важны при борьбе с различными инфекциями. Также эти ягоды полезны и для профилактики заболеваний мочевыводящей системы, поскольку, по словам нашего эксперта, не дают не дают «прицепиться» бактериальной флоре к стенке мочевого пузыря. А, значит, не дают обостряться циститам и уретритам, что нередко происходит с приходом холодных дней.

Также клюква и брусника стоят на верхних позициях по антиоксидантной способности защищать организм от свободных радикалов, борьба с которыми важна для повышения иммунитета. Поскольку, когда у нас начинаются простудные заболевания, они сопровождаются разрушением клеток - так появляется большое количество свободных радикалов. И наша внутренняя система защиты в такие моменты, как правило, просто не успевает справляться с ними. Поэтому, по заверению Елены Соломатиной, чем больше у нас антагонистов свободных радикалов - антиоксидантов, тем целее наши клетки и тем успешнее они противостоят натиску вирусов и бактерий.

Клюкву и бруснику следует подавить или размять ложкой, а затем залить теплой водой (лучше не кипятком). По вкусу добавить меду. На стакан воды хватит чайной ложки ягод. Также как и облепиху, их можно замораживать и хранить в морозильнике. Полезных свойств при этом они не теряют.

4. Куркума с чаем или молоком

Это восточная специя, по словам Елены Соломатиной, также может быть очень полезна для повышения иммунитета. Как говорит наш эксперт, в последнее время много исследований об антиоксидантных свойствах куркумы и ее способности понижать упровень воспаления в организме. Вот почему ее рекомендуют пить при разных простудных заболеваниях.

Заваривать эту специю Елена Соломатина рекомендует самыми разными способами. Ее можно приготовить с черным или зеленым чаем. Залить кипятком и настаивать минут пять-десять. На один стакан достаточно половины (а для знакомства со специей и четверти) чайной ложки. А можно вместо кипятка использовать горячее молоко. А если еще добавить и меду, то, как заверяет Елена Соломатина, получится изумительно вкусно.

5. Корица с чаем или какао

Польза корицы для нашего иммунитета, по словам Елены Соломатиной, состоит в том, что эта специя помогает глюкозе проникать из кровеносного русла непосредственно в клетки. Глюкоза – это топливо для нашего организма. Именно из нее берется энергия. А когда энергии достаточно, нам не так страшны простуды, поскольку иммунный ответ происходит значительно быстрее.

Кроме того, корица улучшает настроение, ее запах активирует соответствующие центры головного мозга. И это тоже очень важно для борьбы со всевозможными инфекциями.

Корицу можно заваривать с чаем, примерно в той же пропорции, что и куркуму. Но еще более полезна, по уверению Елены Соломатиной, корица с какао. Дело в том, какао содержит полифенолы и является мощным антиоксидантом. Также оно содержит полезнейшее вещество теобрамин, которое тонизирует, оказывает согревающее действие и улучшает настроение. Сочетание корицы и какао может быть полезно при кашле, поскольку предохраняет нас и от воспалительных заболеваний. В том числе и за счет антиоксидантного действия такого сочетания.

Также, как говорит Елена Соломатина, две последние специи можно объединить между собой и заваривать их вместе. Это придаст укрепляющему иммунитет напитку и особый вкус, и дополнительную пользу.

Шиповник очень богат витамином С. Его там значительно больше, чем в лимоне, например. Кроме того, шиповник способствует разжижению крови, а чем лучше и легче в наших сосудах течет кровь, тем быстрее защитные компоненты иммунной систему достигают точек, где появилась какая-то инфекция и

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