«Могли покалечить»: Лобода объяснила, почему ей пришлось покинуть Украину и перевезти семью в Европу

Светлана Лобода. Фото: Инстаграм.

Светлана Лобода объяснила, почему она приняла решение покинуть Украину. Пару лет назад артистка купила дом в одной из европейских стран, где поселилась ее семья – мама и дочки. В YouTube-шоу «Экзамен» певица рассказала, что ей стало страшно за близких. Отправляясь на гастроли, она не могла гарантировать их безопасность.

В 2018 году Светлана поссорилась с очень влиятельным человеком. Опасаясь его мести, Лобода со своей командой приняла решение больше не давать концертов на Украине.

- В 2018 году мы были в Одессе. Активно тогда гастролировали. Был концерт в клубе «Ибица». Нам сорвали его. Некие люди начали бросать шашки и устраивать драки. У нас был конфликт с человеком в Одессе. Влиятельный человек. Он не артист. Произошел инцидент. Мы были перепуганы и отменили концерт. Я уехала с площадки, - рассказала Лобода ведущей шоу Маше Ефросининой.

С тех пор выступления Светланы в родной стране ограничивались закрытыми вечеринками и корпоративами. Артистка очень переживала за маму и дочек.

- Я выступала на корпоративах, днях рождения, свадьбах в Украине. Все было спокойно. Мы сильно переживали из-за той ситуации. Там осталась моя мама, семья, дом. Я сама никого не боюсь, но там могли кого-то покалечить, - призналась исполнительница.

Сейчас, три года спустя Лобода решила вновь дать концерт в родной стране.

- В этом августе состоялся символический возврат. Я выступила на той же площадке, - сообщила звезда.

Старшая дочь звезды Евангелина осенью пошла в американскую школу. Фото: Инстаграм.

Ранее Лобода рассказывала о своем новом доме в Европе. Где именно она обосновалась вместе с семьей, Светлана не рассказывает, но, судя по всему, это Кипр. Певице приходится часто улетать на гастроли, но она всегда с удовольствием возвращается домой. Светлана поселилась в районе с русскоязычной диаспорой, так что о ее статусе звезды знают только ближайшие соседи.

- Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей - они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать, – рассказывала Лобода.

Певица рассказала, что ее старшая дочь Евангелина осенью пошла в американскую школу, расположенную неподалеку от ее дома. Когда Светлана не улетает на концерты, то ежедневно гуляет по набережной вместе с дочками.

- Они катаются на самокатах, домой возвращаемся часам к девяти-десяти вечера. Вообще в последние два года, когда деятельность артистов стала менее активной из-за коронавируса, мои дети лучше узнали, что такое мама, которая, например, может сводить их в зоопарк, - отметила исполнительница.