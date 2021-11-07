«Ангелочки»: Екатерина Климова поделилась снимками неземной красоты дочек от разных мужей

Екатерина Климова. Фото: Инстаграм.

Екатерина Климова в Инстаграме поделилась умилительными снимками своих дочерей Беллы и Лизы. Актриса сняла наследниц на улице, во время осенней прогулки. 19-летняя Лиза присела на корточки рядом со своей шестилетней сестренкой. Белла принялась корчить на камеру забавные рожицы. Старшая сестра не удержалась и присоединилась к ней.

- Крошки мои, - лаконично подписала фото Екатерина.

Поклонники артистки не преминули отметить, какими красавицами растут ее девочки. Подписчики звезды считают, что Лиза и Белла пошли в маму не только внешностью, но и актерским талантом: они очень артистичные и обаятельные. «Ангелочки», «Неземной красоты девочки», «Очень артистичные, особенно Белла», «Красавицы», «Какие у вас классные дети», - пишут фолловеры в комментариях.

Актриса сняла наследниц на улице, во время осенней прогулки. Фото: Инстаграм.

43-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась два года назад. Со всеми своими бывшими супругами Климова сохранила теплые отношения. Все ее мужья участвуют в воспитании детей и поддерживают их.

В прошлом году старшая дочь актрисы Лиза стала студенткой. Девушка поступила в МГУ на факультет журналистики. Продолжать актерскую династию Лиза не намерена – к большой радости Екатерины, которая считает, что одной артистки в семье достаточно. Девушка грезит о карьере журналиста-международника. «Главное, что она поступила не в театральный», - с удовольствием сообщила Климова в одном из интервью.

Подписчики звезды считают, что Лиза и Белла пошли в маму не только внешностью, но и актерским талантом. Фото: Инстаграм.

В свои 19 лет Лиза смело экспериментирует с внешностью. На днях девушка сменила цвет волос. Из шатенки она перекрасилась в блондинку. Многие подписчики ее Инстаграма, в том числе и звездная мама решили, что раньше было лучше. Но, во всяком случае, Екатерина не запрещает дочери пробовать все новое, справедливо полагая, что Лиза должна сама разобраться, что для нее лучше.