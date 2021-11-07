Русскоязычный адвокат победила на выборах в Нью-Йорке

По результатам выборов Верников набрала 65% голосов – эксперты уже назвали это настоящим разгромом для демократов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нью-Йорке подвели итоги муниципальных выборов и выявили ряд интересных закономерностей: похоже, что жители мегаполиса устали от безвластия демократов и мечтают о наведении порядка в городе.

Да, новым мэром стал Эрик Адамс – 61-летний представитель Демократической партии. Но несмотря на свою партийную принадлежность, Адамс далек от призывов либералов о дефинансировании и роспуске полиции, поскольку за его плечами 20 лет службы в правоохранительных органах.

Еще более интересным случаем считают ситуацию в одном из избирательных округов, где победу одержала 37-летняя русскоязычная Инна Верников, являющаяся горячей сторонницей экс-президента США Дональда Трампа.

Уроженка Украины – член Республиканской партии США. Причем свой «трампизм» успешный адвокат настолько не скрывала, что сын Трампа записал в ее поддержку обращение, которое было разослано на телефоны избирателей ее округа. Сама Верников вела свою предвыборную кампанию в том числе и на русском языке.

По результатам выборов Верников набрала 65% голосов – эксперты уже назвали это настоящим разгромом для демократов.

Кстати, по словам самой победительницы, решение баллотироваться пришло к ней после того, как она подверглась нападению во время акции сторонников движения Black Lives Matter.

– Я просто решила: эта страна и этот город движутся в неправильном направлении, и я чувствую, что политики-демократы несут ответственность за это. Эта победа на выборах показывает, что народ пресытился прогрессисткой политикой, разрушившей наш город и район, – заявила Инна Верников после подсчета голосов.