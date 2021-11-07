Шаляпину после смерти жены-миллионерши достались четыре квартиры в Москве, но у него нет денег сделать в них ремонт

После смерти жены Прохор стал обладателем четырех квартир в Москве. Фото: Инстаграм.

Овдовевший Прохор Шаляпин заявил, что не собирается претендовать на наследство своей жены – канадской миллионерши Татьяны Дэвис. Однако кое-что на память о покойной супруге Прохору все-таки достанется. Татьяна Дэвис успела инвестировать деньги в четыре квартиры в Москве. Дорогая столичная недвижимость была куплена еще до официальной регистрации брака. Однако оформлена она на имя Шаляпина, поскольку Татьяна была гражданкой Канады. Теперь, когда Дэвис не стало, Прохор намерен оставить эти квартиры себе. В юридическом плане это даже не наследство, а просто собственность Шаляпина, на которую после смерти Дэвис уже никто не будет претендовать.

- Покупалось на мое имя, да. Потому что она гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи — около 60 тысяч рублей в месяц за четыре объекта, - сообщил исполнитель каналу НТВ.

Разумно было бы сдать эти квартиры в аренду, однако пока Прохор не может этого сделать. Недвижимость нуждается в дорогом ремонте, на который у певца, по его словам, просто нет денег.

-Я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы, - объясняет Шаляпин.

Что касается заграничного наследства Татьяны Дэвис, то Прохор действительно не собирается претендовать на него.

- Я не намерен подавать на американское наследство, хотя все юристы, адвокаты говорят, что я имею на это право. Потому что брачный договор очень был объемный, и я особо его не читал, просто сказал „йес“, - говорит певец.

Многие считают брак Шаляпина и Дэвис фиктивным. Прохор же уверяет, что искренне любил жену. Фото: личный архив.

В светской тусовке ходят слухи, что брак Прохора и Татьяны был фиктивным. Якобы 37-летний певец и 47-летняя юристка поженились именно из-за этих московских квартир, поскольку Татьяна не хотела платить высокие налоги на покупку недвижимости. Прохор же уверяет, что искренне любил жену. После ее смерти у него сохранились хорошие отношения с ее родителями. В ближайшее время артист собирается вылететь в США и навестить их.

- С родителями Татьяны у меня прекрасные отношения. До декабря они будут в Лас-Вегасе, планирую полететь к ним, - отметил Прохор.

Напомним, о романе Прохора с состоятельной владелицей адвокатских контор из Канады стало известно в январе прошлого года. Шаляпин и Татьяна Дэвис отправились вместе в круиз по Карибскому морю. Судя по всему, за роскошную поездку платила именно Татьяна. Пара два года поддерживала отношения, пока не решила пожениться. Причем их бракосочетание стало неожиданностью даже для близких друзей.

31 июля Дэвис и Шаляпин сыграли роскошную свадьбу в Лас-Вегасе. Медовый месяц молодожены собирались провести в Мексике. Но их планам не суждено было сбыться. Во время бракосочетания Татьяна заразилась коронавирусом. Спустя неделю ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Месяц супруга Шаляпина провела в коме на аппаратах ИВЛ и скончалась в сентябре этого года, не приходя в сознание.