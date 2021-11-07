ФБР провели обыски по делу о краже дневника дочери Джо Байдена

За полторы недели до выборов 2020 года в американской прессе и на некоторых интернет-порталах правого толка появились публикации из личного дневника дочери Джо Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президентские выборы в США - горячая пора для вбросов и черного пиара. А семье Байденов накануне прошедшего год назад голосования досталось похлеще, чем их оппоненту Дональду Трампу. За полторы недели до выборов 2020 года в американской прессе и на некоторых интернет-порталах правого толка появились публикации из личного дневника дочери Джо Байдена. В частности, первым, кто представил общественности сокровенные записи 40-летней Эшли Байден, стал блог National File. Авторы публикации сообщили, что получили страницы дневника от анонимного источника якобы с разрешения самой Эшли, пишет The New York Times.

В напечатанных фрагментах говорилось о тех жизненных перипетиях и страданиях, которые довелось пережить дочери Байден - проблемы в браке, употребление наркотических веществ и даже кое-что пикантное - о том, как Эшли принимала душ с отцом.

Анонимы, слившие журналистам дневник Эшли Байден, рассчитывали, что СМИ с радостью подхватят интимные подробности жизни дочери будущего президента США. Но консервативные издания отчего-то воротили нос и игнорировали эти сообщения.

Спустя почти год агенты ФБР провели обыски в связи с кражей и публикацией дневника дочери президента. В связи с этим сотрудники Федерального бюро расследования пришли в офисы активистов-разоблачителей Project Veritas, заподозрив, что именно они стоят за похищением личных записей. Обыски прошли в Нью-Йорке и пригородном округе Вестчестер. Позднее журналисты получили повестку в суд.

Активисты отрицают свою причастность к этому делу. Они заявили, что на них выходил тот самый аноним, но они из этических соображений отказались публиковать личные записи. Кроме того, журналисты не смогли установить подлинность написанного. Вместе с тем, они утверждают, что знают у кого может находиться тот самый дневник.

Само расследование этого дело началось еще при Дональде Трампе. Тогда представитель семьи Байденов сообщил федеральным властям, что в октябре 2020 года неизвестный проник в дом, где живет Эшли Байден, и похитил ее личные вещи. Видимо, в тот злополучный день целью преступников был именно дневник дочери американского политика.