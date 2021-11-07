Кому разрешили получить второе высшее образование бесплатно

Со следующего учебного года дополнительную привилегию получат те, кто мечтает о профессии в сфере искусств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раньше россияне могли поступить на бюджет только один раз – это право оговорено в федеральном законе «Об образовании в РФ». Со следующего учебного года дополнительную привилегию получат те, кто мечтает о профессии в сфере искусств.

В заветном перечне специальностей, названных в постановлении, режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Абитуриентов, желающих получить второе или последующее высшее образование бесплатно, ждут десять вузов: Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, Школа-студии МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А. М. Горького.

Отбор претендентов будут проводить отдельно от потока поступающих впервые, уточняет пресс-служба ведомства. Новичков они не потеснят, так как уже выделены дополнительные бюджетные места. Прием – на конкурсной основе, по результатам творческих и профессиональных испытаний и собеседования. ЕГЭ сдавать не потребуется.

Напомним, что о бесплатном втором высшем по «смыслообразующим» специальностям попросили Владимира Путина выпускники и студенты ВГИКа два года назад, когда праздновали столетие вуза. В культурной среде новшество приняли на ура, ведь это значит, что в кино, музыку, литературу придут люди взрослые, с жизненным опытом.