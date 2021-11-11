«Седая голова была отрезана и приставлена к туловищу»: какие реальные преступления вдохновляли Достоевского на сюжетные повороты в романах

Исследователи считают, что Достоевский заинтересовался уголовными историями и психологией преступников, когда находился на каторге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СТРАШНАЯ ГИБЕЛЬ КУХАРКИ И ПРАЧКИ

Исследователи считают, что Достоевский заинтересовался уголовными историями и психологией преступников, когда находился на каторге (он провел там несколько лет по делу петрашевцев). С тех пор писатель внимательно изучал уголовную хронику в газетах, и одно из громких преступлений 1865 года стало прямой основой «Преступления и наказания».

В январе приказчик Герасим Чистов, происходивший из раскольников (!), зарубил топором двух пожилых женщин - 62-летнюю кухарку и гостившую у нее 65-летнюю прачку. Конечно, сами по себе они Чистова не интересовали: просто кухарка служила в доме у его богатых родственников, и в вечер убийства кроме нее (и ее гостьи, на появление которой Чистов не рассчитывал) в доме никого больше не было.

Газеты смаковали подробности преступления, детально расписывая все ранения, которые Чистов топором нанес двум старухам, а особенно почему-то напирали на то, что на месте преступления были разбросаны соленые огурцы (перед убийством Чистов со своими жертвами кушал водочку, и напал на первую женщину, когда вторая пошла в погреб за закуской). Герасим обчистил дом, вынеся из него ценностей на сумму свыше 11 000 рублей (колоссальная сумма по тогдашним временам). Его арестовали через сутки, причем вину пришлось доказывать очень долго: подсудимый всячески отпирался и сочинял себе алиби.

Достоевского, скорее всего, заинтересовало психологическое состояние убийцы после преступления: знакомые говорили, что Чистов в ту ночь буквально не находил себе места, «дрожал весь», «три раза выходил во двор, не мог ничего сказать». Обвинитель именно в этом усмотрел одно из ключевых доказательств его вины.

Летом того же 1865 года произошло еще одно убийство пожилой женщины. Некий мещанин Степанов пришел к коллежской советнице Дубарасовой, якобы с посылкой от родственников. Однако в посылке был кирпич, который Степанов вытащил и ударил им Дубарасову по голове. Он собирался ограбить ее квартиру, но, как и в случае с делом Чистова (и как в романе «Преступление и наказание») на сцене возникла еще одна женщина - в данном случае родственница убитой. Ее Степанов тоже попытался убить, но дела не закончил - она закричала, и преступник был вынужден спешно бежать. Показания этой чудом выжившей женщины заставили его признать вину.

Разумеется, мотивы у обоих преступников были куда более прозаическими, чем у философствующего убийцы Родиона Раскольникова. Но Достоевский был великим мастером придумывать и мотивы, и последствия, выращивая великие романы на почве газетных заметок, полных кровавых деталей.

«ПУЛЯ ВЫШЛА В ЛЕВЫЙ ГЛАЗ»

Тимирязевский парк ныне находится в районе метро «Тимирязевская», по нынешним представлениям - не так уж далеко от центра Москвы (и, кстати от редакции «КП»). 21 ноября 1869 года там разыгралась драма, всколыхнувшая всю Россию. Сергей Геннадьевич Нечаев, 22-летний революционер, нигилист и психопат, основатель «Общества народной расправы», решил убить 23-летнего студента Ивана Иванова. Он тоже был в «Народной расправе», но своевольничал, не подчинялся нечаевским приказам и не считал его за лидера, грозился создать свою, отдельную организацию - в общем, бесил.

Иванова подвело то, что он недооценил безжалостность Нечаева (разрушать было его главным талантом и призванием). Недолго думая, Нечаев вынес бывшему приятелю приговор, объяснив остальным это необходимостью для «общего дела» (остальные тоже должны были участвовать в убийстве). Местом преступления стал грот в парке Земледельческой академии: Нечаев заманил туда Иванова, сказав, что в гроте зарыт станок, необходимый для печатания прокламаций. В гроте завязалась отвратительная свалка: Нечаев в полутьме бросился не на Иванова, а на другого убийцу, Николаева, в то время как несчастный Иванов пытался сбежать… Его пытались задушить, в итоге в него выстрелили, а труп кое-как сбросили в соседний пруд (расчет был на то, что тот вот-вот замерзнет, и тело не найдут до весны). Но уже через четыре дня труп обнаружили двое крестьян: от грота к пруду тянулся кровавый след. В рапорте значилось: «Голова разбита и кроме того, прострелена сзади пулею, вышедшей в левый глаз; шея затянута шарфом, к которому привязан кирпич, ноги в коленях и около ступней связаны бичевою, к которой также привязан кирпич. Ограбления нет».

Сегодня грот показывают как достопримечательность парка, вокруг него ходят зловещие легенды - хотя на самом деле убийство произошло не там, а в другом гроте, который еще в XIX веке сровняли с землей.

А Достоевский, когда узнал про убийство Иванова, жил в Дрездене. Как и все русскоязычные читатели, он был потрясен этой кровавой историей. Мысль о том, чтобы написать книгу о революционерах, возникла у него еще раньше, под влиянием покушения, которое в 1866 году Дмитрий Каракозов совершил на императора Александра II. Но теперь все окончательно оформилось, и Достоевский стремительно взялся за роман. Сначала он писал: «На [эту] вещь (…) я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь». Памфлета не вышло, и работа сильно затянулась: вскоре он уже рассматривал убийство только как «аксессуар», а в центр книги поставил совсем другого персонажа, Ставрогина. И писались будущие «Бесы» тяжело, в письмах Достоевский сообщал: «Вообще — нет ничего в свете для меня противнее литературной работы, то есть собственно писания романов и повестей — вот до чего я дошел»…

Когда начался процесс по делу об убийстве, первые главы «Бесов» были уже опубликованы. Нечаев на скамье подсудимых не присутствовал - он пулей сбежал за границу, только через два с лишним года Швейцария выдала его российскому правосудию. Но о нем там много говорили: «Этот страшный, роковой человек всюду, где он ни останавливался, приносил заразу, смерть, аресты, уничтожение…» Роман тоже широко обсуждался, причем многие увидели в нем именно памфлет, а Толстой ворчал: «У Достоевского нападки на революционеров нехороши: он судит о них как-то по внешности, не входя в их настроение». После революции отношение к роману стало еще более неприязненным, как к «грязнейшему пасквилю» на революционеров. В 30-е его пытались напечатать в СССР отдельным изданием, но вышел только первый том. С тех пор, вплоть до перестройки, «Бесы» публиковались исключительно в составе собраний сочинений Достоевского, и официально к ним относились как к прискорбному недоразумению, ошибке гения. Зато после перестройки в них мигом рассмотрели «роман-предупреждение», в котором Достоевский описал истоки сталинизма.

«МЕСЯЦ ПОСЛЕ УБИЙСТВА ОТЦА ОН ПРОВЕЛ САМЫМ РАЗВРАТНЫМ ОБРАЗОМ»

История непутевого Дмитрия Карамазова, ложно обвиненного в убийстве отца, была заимствована Достоевским не из газет, а из личного общения с человеком, которого звали Дмитрий Ильинский. Писатель встретился с ним в Омском остроге, и поначалу был убежден в том, что тот действительно убил отца.

Эту историю Достоевский сам рассказал в «Записках из мертвого дома»: «Он был из дворян, служил и был у своего шестидесятилетнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал; но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и — сын убил его, жаждая наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал объявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провел самым развратным образом. Наконец, в его отсутствие, полиция нашла тело. На дворе, во всю длину его, шла канавка для стока нечистот, прикрытая досками. Тело лежало в этой канавке. Оно было одето и убрано, седая голова была отрезана прочь, приставлена к туловищу, а под голову убийца подложил подушку. Он не сознался; был лишен дворянства, чина и сослан в работу на двадцать лет. Всё время, как я жил с ним, он был в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа. Это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец. Я никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. Арестанты презирали его не за преступление, о котором не было и помину, а за дурь, за то, что не умел вести себя»… И далее: «Арестанты слышали, как он кричал однажды ночью во сне: "Держи его, держи! Голову-то ему руби, голову, голову!"».

Конечно, вышел конфуз: вскоре Достоевский выяснил, что «отцеубийца» не совершал того преступления, в котором его обвиняли. Суд не нашел никаких тому доказательств. Ильинский мог бы отделаться разжалованием в рядовые. Его судьбу решил император Николай I, который вникать в эту историю не стал, а, едва увидев слово «отцеубийца», начертал на постановлении военного суда: «В каторжные работы на двадцать лет».

Уже во второй части книги (она была опубликована позже) Достоевский был вынужден сделать пояснение: «На днях издатель "Записок из Мертвого дома" получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно; что невинность его обнаружена по суду, официально. Что настоящие преступники нашлись и сознались и что несчастный уже освобожден из острога. (…) Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной еще смолоду жизни под таким ужасным обвинением».

КСТАТИ

Это официально: автор «Преступления и наказания» стал в России популярнее Донцовой!

Российская книжная палата регулярно публикует рейтинги самых издаваемых (а, стало быть, и самых популярных) в России писателей. Много лет этот рейтинг возглавляла Дарья Донцова, и когда-то казалось, что ее лидерству не будет конца.

Однако сейчас самым издаваемым ныне в России писателем признан Стивен Кинг. На второе место неожиданно вырвался Джордж Оруэлл, автор антиутопии «1984» и сатиры «Скотный двор». А Достоевский занял третью строку (для сравнения, по итогам 2019-го он был на шестой). Причем почему-то Федор Михайлович пользуется у читателей куда большим спросом, чем другой классик - Лев Толстой, оказавшийся на 16-й строке (и при этом всего на каких-то 930 экземпляров обошедший норвежского беллетриста Ю Несбё).

Целиком рейтинг выглядит так.

20 наиболее издаваемых авторов по художественной литературе за 9 месяцев 2021 г. (01.01.2021 - 30.09.2021)

1. Стивен Кинг. Общее количество книг, напечатанных в указанный период - 781,5 тысяча.

2. Джордж Оруэлл. 482,6 тысячи.

3. Федор Достоевский. 394 тысячи.

4. Эрих Мария Ремарк. 378,5 тысяч.

5. Дарья Донцова. 315,5 тысяч.

6. Татьяна Устинова. 306,5 тысяч.

7. Борис Акунин. 285 тысяч.

8. Ли Бардуго. 274 тысячи.

9. Агата Кристи. 268,5 тысяч.

10. Михаил Булгаков. 266,9 тысяч.

11. Татьяна Полякова. 217 тысяч.

12. Джек Лондон. 212,27 тысяч.

13. Джейн Остен. 208,19 тысяч.

14. Александра Маринина. 203,5 тысячи.

15. Лев Толстой. 201,93 тысяча.

16. Ю Несбё. 201,0 тысяча.

17. Луиза Мэй Олкотт. 189 тысяч.

18. Братья Стругацкие. 188,2 тысяч.

19. Виктор Пелевин. 172,5 тысячи.

20. Рэй Брэдбери. 171 тысяча.