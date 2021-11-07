В США устроили публичное вскрытие тела 98-летнего ветерана Второй Мировой войны с входными билетами за 500 долларов

Шоу в анатомическом театре, которое состоялось в портлендском отеле Portland Marriott Downtown Waterfront 17 октября, всколыхнуло американское общество Фото: Кадр видео

Шоу в анатомическом театре, которое состоялось в портлендском отеле Portland Marriott Downtown Waterfront 17 октября, всколыхнуло американское общество и обещает привести к громкому судебному разбирательству. Объектом вскрытия стал 98-летний ветеран Второй Мировой войны из Луизианы, который не так давно умер от коронавируса.

Дело в том, что Дэвид Сондерс завещал свое тело науке. Но ветеран не догадывался, что его тело будут препарировать при зрителях. И не просто зрителях, а тех, кто будет готов заплатить за «медицинское шоу» деньги. Входные билеты стоили от 100 до 500 долларов. Чем дороже билет, тем ближе посетитель сидел к столу для вскрытия.

Событием заинтересовались около 70 человек. Среди зрителей были не только медики, студенты и журналисты, но и страстные поклонники науки и любители пощекотать себе нервы.

Препарировал тело вебера сертифицированный патологоанатом, профессор анатомии Колин Хендерсон. Он комментировал процесс вскрытия, показывая публике вынутые и разложенные органы.

Препарирование тела ветерана прошло в рамках цикла мероприятий «Странности и курьезы» и получило название «Наука о смерти».

Больше всех публичным вскрытием Дэвида Сондерса была шокирована его 92-летняя вдова Элси. Она узнала о произошедшем из новостного сюжета. Женщина сообщила, что знала о том, что ее супруг завещал свое тело науке.

Сондерс умер от коронавируса в конце лета. Но из-за того, что причиной его смерти был COVID-19 университет Луизианы отказался принять его тело. Тогда Элси Сондерс обратилась в похоронное бюро города Батон-Руж, которое перенаправило вдову в медицинскую лабораторию Med Ed Labs, базирующуюся в Лас-Вегасе. Эта организация специализируется на том, что предоставляет государственным организациям, а также военным и некоммерческим предприятиям тела для научных исследований. После завершения бумажной волокиты Med Ed Labs продала тело ветерана основателю «Науки о смерти» Джереми Силиберто. Он заверил, что перед покупкой трупа сообщил лаборатории, что тело Сондерса будут использовать для публичного вскрытия. Но, видимо, вдова, которую также предупредили об этом, решила, что речь идет о публичном вскрытии в ходе занятий в медицинском вузе.

В ближайшее время Элси Сондерс планирует подать судебный иск против организаторов патологоанатомического шоу, которые, по ее словам, обращались с телом ее мужа как с «куском мяса».