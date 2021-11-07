Жест из TikTok спас жизнь похищенной 16-летней девушке

Этот жест спас 16-летнюю американку от похитителя. Фото: Twitter.com

Из-за пандемии коронавируса число случаев домашнего насилия резко возросло по всему миру. В связи с этим Канадский женский фонд придумал особый сигнал, с помощью которого можно было бы привлечь внимание окружающих, не вызывая при этом подозрения у агрессора. Необходимо сначала показать раскрытую ладонь с зажатым большим пальцем, а затем сжать ее в кулак. Таким образом, прохожие поймут, что необходимо вызвать службу спасения 911.

Для того, чтобы охватить максимально большую аудиторию, сотрудники фонда решили распространить этот жест через TikTok. Довольно быстро он получил популярность у молодежи. Именно благодаря этому удалось спасти жизнь 16-летней американке, сообщает NBCnews.

На днях в полицию штата Огайо поступил странный звонок. Звонивший рассказал, что видел на заднем сидение серебристой Toyota девочку-подростка, которая явно подавала сигналы о помощи: она то раскрывала ладонь, то сжимала ее. Узнав этот жест, прохожий понял, что девочку нужно спасть.

В этот момент во все отделения полиции поступила ориентировка на пропавшую пару дней назад в штате Северная Каролина девочку, которую искали родители. Ее имя в интересах следствия не называется.

Правоохранители решили проверить и отправились на вызов. В тот же день полиция задержала 61-летнего Джеймса Брика, в чьей машине и находилась похищенная школьница. Брику предъявили обвинения в лишении свободы человека, а также хранении материалов сексуального характера. В телефоне американца полиция обнаружила интимные фотографии похищенной девушки.

Школьница рассказала детективам, что Брик провез ее из Северной Каролины в Огайо через Теннесси и Кентукки.

Долгое время в США ходила легенда, что в случае домашнего насилия или угрозы жизни человек должен звонить в 911 и «заказывать пиццу». Такой рядовой звонок должен был не вызвать подозрения у нападавшего, но при этом спасти жизнь жертве, поскольку служба спасения получала адрес, где требовалась помощь.

Однако после того, как эта байка расползлась по сети, американская служба спасения начала бороться с дезинформацией, отмечая, что так делать не нужно, потому что диспетчеры могут не понять, что это не розыгрыш, а человеку требуется реальная помощь.