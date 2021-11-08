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8 ноября 2021 7:00

Стас Намин: «Моргенштерн - чистой воды хулиган. И мне это нравится!»

Легендарный музыкант, композитор и продюсер 8 ноября отмечает 70-летие. Незадолго до этого он пришел в гости на Радио «Комсомольская правда» и рассказал о том, почему презирает советские ВИА, но с симпатией относится к участникам «Голоса»
Авторы (2):
Михаил АНТОНОВ
Михаил АНТОНОВ
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Художник и музыкант Стас Намин на презентации своей выставки Противостояние в Московском музее современного искусства в июле 2021 года

Художник и музыкант Стас Намин на презентации своей выставки Противостояние в Московском музее современного искусства в июле 2021 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ПОШЛОСТЬ - ОНА НЕ В НОТАХ»

- Что вы думаете о молодых певцах на современной эстраде? Егор Крид, Слава Марлоу, Клава Кока… Кто из них вам кажется самым ярким, самым талантливым, интересным, перспективным?

- Я очень открыто отношусь к любым модным и современным направлениям и звездам. А почему нет? Какие бы ни были гениальные Beatles, но после них тоже талантливые люди появляются, причем в разных направлениях, совсем не обязательно рок или поп.

- А Моргенштерн, который неожиданно для всех стал чуть не самым популярным исполнителем у молодежи?..

- Он чистой воды хулиган, веселый парень. И мне нравится, как он хулиганит, у меня не вызывает это раздражения. Вообще в этом есть определенный протестный драйв. Он посылает все в далекие края, это и есть «рок-н-ролл». Важно, чтобы он не струсил в определенный момент своего хулиганства, и не сдался на потребу власти или деньгам. Мы ведь знаем, как быстро изменились принципы хулигана-Шнура.

Стас Намин: «Рэп-исполнитель Моргенштерн не вызывает раздражения. Это протестный драйв».

Стас Намин: «Рэп-исполнитель Моргенштерн не вызывает раздражения. Это протестный драйв».

Фото: Иван МАКЕЕВ

- А потом начинаются разговоры о том, что профессия музыканта и артиста нивелируется? Человек шесть лет учился в ГИТИСе, чтобы выйти на театральную сцену. И вдруг он видит там Ольгу Бузову…

- Мне не интересно обсуждать Бузову, но что касается обязательности образования, то это говорят скорее неудачники. А не приходило в голову таким критикам, что Beatles, и Rolling Stones, и Led Zeppelin, и Джимми Хендрикс музыкального образования не имеют. Учиться, конечно, тоже важно, если есть талант. Но если он есть, то можно и просто научиться самому. Если кто-то чувствует кайф от того, что он делает, то пускай делает и не надо на таких людей наезжать с образованием!

70-летний юбиляр Стас Намин - частый гость на радио «Комсомольская правда»

70-летний юбиляр Стас Намин - частый гость на радио «Комсомольская правда»

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Вы перечислили людей, которым боженька таланта насыпал.

- Тем, кому не насыпал и обсуждать неинтересно (улыбается – прим. автора).

А что, думаете, только им насыпал? Вот вам «Голос» - яркий пример. Такие дети там выходят, что рот открывает вся страна. Этот проект, мне кажется, очень интересный. Он показал, как много талантов в стране. Да, Моргенштерн, может быть, не очень одаренный мальчик, но с драйвом, а это, порой, важнее, чем сольфеджио (улыбается – прим. автора).

Это дает людям какой-то импульс свободы. Хулиганство без свободы не бывает (вновь – улыбка – прим. автора). В каждом времени находятся люди, которые ломают рамки устоявшегося времени, одни через музыку или другие искусства, а другие через науку, или даже политику. Важно, чтобы было искренно и честно, без налета попсовой коммерции, которая порой стоит за с виду бравыми звездами. А возвращаясь к музыке, должен сказать, что меня иногда больше впечатляет самодеятельность, чем некоторые профессионалы

Ведь пошлость-то, не в правильно сыгранных, или спетых нотах.

- Кстати, о «Голосе». Вы недавно были там одним из наставников. Вам понравился этот опыт?

- Я обычно не участвую в подобных шоу. Но, когда меня попросили участвовать в Голосе, то я согласится потому, что действительно считаю, что это очень интересное шоу, оно, наверное, единственное, которые показывает таланты, о которых никто раньше не знал, не догадывался, что они есть. Сейчас, правда появились клоны, но Голос – это оригинал. Сидеть в жюри – не мое. Но я решил, что в данном случае соглашусь, потому что вообще Первому каналу не отказываю: они ко мне относятся с уважением, и я стараюсь отвечать тем же… Когда речь об обычном или о детском «Голосе», там у участников впереди перспектива карьеры. А когда речь идет о пожилых людях, как в шоу «Голос 60+», это просто их радость. Им хочется удовлетворить свои амбиции и получить удовольствие от музыки. Думаю, что это вполне достойное желание.

«Проект «Голос» считаю интересным и с удовольствием согласился на участие в нем» - Стас Намин. Фото: скриншот из видеопрограммы с сайта Первого канала

«Проект «Голос» считаю интересным и с удовольствием согласился на участие в нем» - Стас Намин. Фото: скриншот из видеопрограммы с сайта Первого канала

«ВИА БЫЛИ ПРИДУМАНЫ, ЧТОБЫ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ФАЛЬШИВЫЙ ПАФОС, ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА»

- «Цветы» - это рок-группа…?

- Мне не важно, как квалифицируют жанр, в котором работают «Цветы». Это вообще очень неблагодарное дело квалифицировать чей-либо жанр. Конечно, есть в мире команды, которые однозначно подходят под квалификацию «рок» или «эстрада, но есть и такие, которые в своем репертуаре имеют разную музыку. Это конечно и Beatles, которых многие сегодня вообще не называют рок-музыкой, и Элтон Джон, и Стинг, и многие другие. В действительности, как известно, музыка бывает только двух видов: хорошая и плохая, а вот плохая делится на рок, поп, джаз, эстраду и все остальное (улыбается – прим. автора).

Стас Намин: «Группа «Цветы», как и «Машина времени», «Аквариум», и другие команды 60-хх, родилась на улице и там не было фальшивой идеологии». Фото предоставлено «Центром Стаса Намина».

Стас Намин: «Группа «Цветы», как и «Машина времени», «Аквариум», и другие команды 60-хх, родилась на улице и там не было фальшивой идеологии». Фото предоставлено «Центром Стаса Намина».

- Нам казалось, что вы всегда подчеркиваете, что это рок-группа.

- Дело в том, что у нас в стране особая ситуация. Когда в мире начала появляться рок-музыка, то группы образовывались на улицах и во дворах, спонтанно. И у нас так было, но в начале 70-хх советский режим, видя, что среди молодежи становится популярным то, что они не контролируют и то, что явно противоречит явно жанру «советской песни», решили создать альтернативу этим неуправляемым рок-группам, и придумали ВИА. Это были вокально-инструментальные ансамбли, созданные в советских государственных организациях: Москонцерт, Росконцерт и т.п., где руководителем всегда был член партии, обычно, не имеющий представления о рок-музыке, взрослый человек. Он контролировал идеологию и репертуар этих ансамблей, которые пели обязательно патриотические песни советских композиторов. Там иногда, для того чтобы зарабатывать, играли и хорошие рок-музыканты, и иногда в репертуаре ВИА появлялись какие-то песенки Битлз на русском языке, но они должны были выступать обязательно в одинаковых костюмах, не ходить по сцене, не расщеплять голос и вообще без эмоций, которые приняты в рок-музыке. Группа «Цветы», как и «Машина времени», «Аквариум», и другие команды 60-хх, родилась на улице и там не было фальшивой идеологии и партийных руководителей. Это единственное почему мне иногда дискомфортно, когда «Цветы» причисляют к этим фальшивым советским ансамблям, которые, с моей точки зрения, и тогда и сейчас должны вызывать только презрение.

- Кстати, про Rolling Stones. Как вам кажется, со смертью Чарли Уоттса этой группе конец?

- Ну конечно нет. Кстати, они уже поехали в тур без него. Он был по-человечески фундаментом группы. Я его знал очень хорошо также, как и Мика Джаггера, и с Кита Ричардса. Чарли Уоттс всегда был спокойным человеком, очень какой-то такой добросовестный и добропорядочный, от него шла правильная энергия….

У нас есть фотография с Чарли и с Андрюшей Макаревичем, когда Роллинги приезжали ко мне в гости в Ритм Блюз кафе. Мы там пили крепкие напитки и веселились.

- Ваши пластинки расходились немыслимыми тиражами, при этом на радио и телевидение вас 10 лет не пускали. Кажется, как раз с «Богатырской нашей силой» во время Олимпиады-80 вы на ТВ впервые и попали. Вы говорите, что телевидение из вас пыталось сделать ВИА. То есть слушать было можно, а смотреть - нет.

- Честно говоря, то, что показывали по телевидению мне с моей точки зрения было одинаково невозможно ни слушать, ни смотреть (улыбается – прим. автора). Я шел на этот компромисс, потому что уже в начале 70-х вышел из андеграунда и пытался хоть как-то внедрить рок-н-рольное мировоззрение в массовую культуру. И, судя по всему, так как многие сегодняшние музыканты воспитывались на наших песнях, у меня в определенной степени это получилось. Тогда все прекрасно понимали, что пластинка пластинкой, а радио и телевидение – это совсем другое дело. Там были разные худсоветы и разное руководство.

Наши миллионные тиражи были связаны, прежде всего, с деньгами, которые на этих дисках зарабатывала фирма «Мелодия», так как нам от тиражей ничего не платили. Мы заняли какое-то призовое место на студенческом фестивале, и три группы – «Лингва», трио «Линник» из МГУ и мы – «Цветы», получили право выпустить гибкие синенькие пластинки. Ну, казалось бы, студенты и студенты. Но когда наша пластинка была продана тиражом в 7 миллионов, в фирме «Мелодия» спохватились: ни фига себе! Нам-то, музыкантам, тогда заплатили 3 рубля просто за запись, мы от тиража не получали ничего - потому что «Мелодия» не платила потиражных никому. Но на следующий год они нам сами уже предложили сделать вторую пластинку…

Впрочем, уже в начале 80-х нас перестали выпускать и на «Мелодии». Потому что я сделал в 1981-м фестиваль в Ереване, о котором написал весь мир - были развороты в журнале «Time», и в журнале «STERN». И все, нас выгнали ото всюду и запретили везде, даже на «Мелодии». То есть получилась довольно смешная парадоксальная ситуация, мы попали под полную опалу как раз тогда, когда наши друзья – рок-музыканты, с которыми мы начинали, «Аквариум» или «Машина», вдруг начали получать какие-то свободы и права, давать концерты, а нас закрыли.

Фото предоставлено Центром Стаса Намина

Фото предоставлено Центром Стаса Намина

КАК РАЗВАЛИЛСЯ ЭКСПОРТНЫЙ ПРОЕКТ РЕИНКАРНАЦИИ ГРУППЫ «ЦВЕТЫ»

- Давайте вспомним 1989 год, грандиозный «Московский международный фестиваль мира», на котором выступали Scorpions, Оззи Осборн, Бон Джови… Говорят, что Scorpions посвятили вам песню «Ветер перемен».

- До последнего момента я не был уверен, что этот фестиваль получится. Я ожидал, что в последнюю секунду придут товарищи в штатском, скажут: «Что-то вы тут разошлись, ребята», и все остановят. Но в итоге все получилось без скандалов и запретов. Там был только один смешной момент, когда кто-то из зрителей расчувствовался, разделся и побежал по полю голым. Его поймали, одели и посадили на место, он досматривал концерт, но уже одетый (смеется – прим. автора).

А насчет «Ветра перемен» - надо спрашивать у Клауса Майне и у других ребят из группы. Вообще они у нас все время тусовались в Центре. Когда я придумал и собрал группу «Парк Горького», я первый раз вывел их на сцену именно в концертах со Scorpions. И мы сделали десять стадионов в Ленинграде, «Парк Горького» - первое отделение, Scorpions – второе. Тогда рядом с Горбачевым был такой партийный деятель Егор Кузьмич Лигачев, ему, видно доложили, что в Питере стадионы на ушах стоят - и в Москву нас уже не пустили. Это был где-то 1988 год, и тогда советская идеология и режим были еще в силе. А после того, как в 1989-м мы провели этот фестиваль на стадионе в «Лужниках», все изменилось. Это был как бы русский Вудсток, возвестивший новую жизнь и провозгласивший свободу, во всяком случае в рок-н-роле (улыбается – прим. автора). После этого фестиваля реально кончились запреты.

Вокалист немецкой группы `Scorpions` Клаус Майне на концерте в России.

Вокалист немецкой группы `Scorpions` Клаус Майне на концерте в России.

Фото: Николай ХИЖНЯК

- Кстати, «Парк Горького» - единственная российская, еще советская группа, которая добилась реального успеха в Америке. С тех времен прошло уже тридцать лет - и практически никто из наших артистов там ничего подобного не знал.

- «Парк Горького» был чисто продюсерский проект. Я его придумал из головы и вылепил из «пластилина». Фактически я собрал группу «Парк Горького» из музыкантов «Цветов». Это была своеобразная экспортная реинкарнация группы «Цветы». И я эту группу изначально делал на экспорт, поэтому они пели только на английском языке. Для того, чтобы добиться успеха в подобном проекте, нужно безошибочно учесть много нюансов - музыка, тексты, аранжировки, вокал, качество записи, имидж и т.п. Успех составляется из разных элементов, которые, как в паззле, должны сложиться в одну картинку. Если хоть один не будет совпадать, картинка будет неполноценна, и будет провал, так как конкуренция на том рынке, который я собирался покорить, огромная. Поэтому, придумав название и логотип GP, и собрав музыкантов, я контролировал все: от музыки и текстов, до внешнего вида, записей и концертов. А после того, как паззл безошибочно собран, надо еще иметь правильную стратегию раскрутки группы.

Я три с половиной года работал над этим проектом, и в результате, мне удалось без обычных многолетних мытарств сразу поставить их на высший мировой уровень рядом с супер-звездами. Но я не учел человеческий фактор. Местечковое ресторанное мировоззрение некоторых музыкантов развалило проект, как только я послал их на гастроли в Америку. Гитарист группы подговорил музыкантов убежать от меня и остаться в Америке, решив, наверное, что достаточно популярны, чтобы меня кинуть и почивать на подаренных им лаврах. В результате, карьеры группы закончилась на первом альбоме, который я записал на фирме Polygram, и песни Bang, написанной Колей Носковым, и ставшей мировым хитом. Все остальное, что записывали убежавшие от меня остатки группы, известно было только в России, когда они вернулись, незаконно используя принадлежащее мне название «Парк Горького».

- А просто взять и перевести на английский композиции «Цветов» было нельзя?

- Нет, это было бы неправильно. Брайан Ино когда-то помог сделать пластинку на западе группе «Звуки Му», и она провалилась. Группа Eurythmics помогла Боре Гребенщикову, он тоже там выступал и рекламировался на крупных телевизионных шоу - и тоже провалился. Просто так взять и тупо перенести любую нашу команду на Запад, невозможно. У нас в стране специфическая культура, которая не совпадает с англоязычной.

«ДЕЛАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ И БУДЬ, ЧТО БУДЕТ»

- Говорят, что вы сейчас собираетесь снимать сериал про группу «Цветы».

- Да, мне предложили такую идею, и когда я прочел синопсис восьми серийного фильма, то мне показалось, что это имеет смысл. Это пятидесятилетняя история группы «Цветы». Но через нее одновременно рассказана и история отечественного рок-н-ролла, начиная с 70-х и по сегодняшний день. Мы постараемся обозначить главные вехи в жизни таких супер команд, как «Машина времени», «Аквариум», «Воскресенье», «ДДТ», и некоторых других, которые образовались чуть позже.

- У вас есть по жизни какой-то девиз?

- Я не знаю, что такое девиз и как можно вообще жить под каким-то девизом. Наверное, надо всем стараться жить по кайфу, насколько это возможно. У меня просто не получается по другому, но это совсем не девиз, а вынужденная ситуация (улыбается – прим. автора).

- Многие боятся сделать первый шаг…

- Мне кажется, что у всех людей есть возможность заниматься тем, что хочется, даже, если это приходится делать в не рабочее время. Даже талант есть у всех. Тот или иной, но обязательно есть. Нет людей без таланта. Вообще. Хотя есть те, кто не смогли его определить и развить. Кому-то было не до этого - приходилось выживать, а когда ты выживаешь, уже не до таланта. А кто-то отвлекался в другую сторону и забыл про него. Но первый шаг можно сделать в любом возрасте (улыбается – прим. автора).

На презентации выставки Стаса Намина Противостояние в Московском музее современного искусства

На презентации выставки Стаса Намина Противостояние в Московском музее современного искусства

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как вы будете отмечать юбилей?

- Я вообще не справляю дни рождения громко. В этот раз, может быть, ко мне заглянут на огонек близкие друзья, но в этом году я решил сделать своеобразный творческий отчет и показать то, чем занимаюсь последние годы. Должен был состояться мой большой симфонический концерт 6 ноября, за два дня до дня рождения, в зале «Зарядье». Но его из-за локдауна пришлось перенести на 17 марта. Там будет играть оркестр Юрия Башмета, сам Юрий будет дирижировать мою сюиту «Осень в Петербурге» в первом отделении. Во втором отделении - его же оркестр, но дирижер уже из Лондонского симфонического оркестра, Ли Рейнолдз. Он в 2016 году записал мою симфонию Centuria S-Quark с Лондонским симфоническим концертом на студии Abbey Road, на концерте она будет исполнена вживую.

А 27 ноября в «Крокус Сити Холле» должен был пройти концерт группы «Цветы», но он тоже переносится на март – на 24 марта. Мы сыграем все главные хиты группы «Цветы». И, кроме этого впервые представим в концерте песни из нового альбома, который фирма «Мелодия» 8 ноября, в мой ДР, выпустит на всех площадках интернета: Apple music, Spotify, Яндекс.Музыка, Вконтакте. Я его написал в прошлом году. Во время изоляции и пандемии на даче смотрел, как растет трава, наблюдал за растениями и бабочками, слушал журчание ручья и вдруг написал авторский альбом, впервые в своей жизни. Более того, даже в некоторых песнях сам спел.

Гастроли по США. Начало мирового турне. 1986 год. Фото предоставлено сайтом «Центра Стаса Намина»

Гастроли по США. Начало мирового турне. 1986 год. Фото предоставлено сайтом «Центра Стаса Намина»

Стас Намин, Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон (Pink Floyd) в студии SNC, 1989 год. Фото предоставлено сайтом «Центра Стаса Намина»

Стас Намин, Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон (Pink Floyd) в студии SNC, 1989 год. Фото предоставлено сайтом «Центра Стаса Намина»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Стас Намин (настоящее имя - Анастас Микоян) родился 8 ноября 1951 года в Москве, в семье военного летчика Алексея Микояна и музыковеда, писательницы Нами Микоян (именно из ее имени впоследствии был образован псевдоним). В 10 лет был отдан, и закончил семилетний курс, в Суворовском училище, после выпуска закончил филологический факультет МГУ, а в 1984-м - Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Но еще параллельно с учебой в Суворовском начал увлекаться рок-музыкой и там создал группу «Чародеи», затем в 1967-м группу «Политбюро», и в 1969-м создал группу «Цветы», которая продала в СССР десятки миллионов пластинок (самые известные ее композиции - «Звездочка моя ясная», «Честно говоря», «Ностальгия по настоящему», «Летний вечер», «Рано прощаться», «Юрмала», «Мы желаем счастья вам»). В 80-е стал одним из крупнейших продюсеров в СССР, занимался организацией концертов и фестивалей, ставших легендарными, создал первый в стране независимый продюсерский Центр Стаса Намина (SNC - на этом лейбле выходили диски многих групп, таких как «Моральный кодекс», «Калинов мост», «Бригада С», «Сплин», «Аквариум», «ДДТ», «Кино», «Алиса», «Аукцыон», и др.), знаменитую радиостанцию SNC, первую в стране без цензуры и многое другое. Последние 20 лет, Намин занимается личным творчеством. Пишет симфоническую музыку и экспериментирует с самыми разными жанрами - этно-рок, этно-джаз, арт-рок. Профессионально занимается фотографией, живописью, графикой, является членом союза художников России и почетным академиком Российской Академии Художеств, автором многих документальных фильмов, завоевавших международное признание. В 1999 году создал Театр музыки и драмы Стаса Намина, ставший сегодня одним из самых известных и прогрессивных в стране, признанным во всем мире. В 2011-м - открыл при нем детскую театральную студию, которую сегодня закончили более тысячи детей.

stasnamin-biografiya.com - Творческая биография Стаса Намина

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