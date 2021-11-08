Стас Намин: «Моргенштерн - чистой воды хулиган. И мне это нравится!»

Художник и музыкант Стас Намин на презентации своей выставки Противостояние в Московском музее современного искусства в июле 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ПОШЛОСТЬ - ОНА НЕ В НОТАХ»

- Что вы думаете о молодых певцах на современной эстраде? Егор Крид, Слава Марлоу, Клава Кока… Кто из них вам кажется самым ярким, самым талантливым, интересным, перспективным?

- Я очень открыто отношусь к любым модным и современным направлениям и звездам. А почему нет? Какие бы ни были гениальные Beatles, но после них тоже талантливые люди появляются, причем в разных направлениях, совсем не обязательно рок или поп.

- А Моргенштерн, который неожиданно для всех стал чуть не самым популярным исполнителем у молодежи?..

- Он чистой воды хулиган, веселый парень. И мне нравится, как он хулиганит, у меня не вызывает это раздражения. Вообще в этом есть определенный протестный драйв. Он посылает все в далекие края, это и есть «рок-н-ролл». Важно, чтобы он не струсил в определенный момент своего хулиганства, и не сдался на потребу власти или деньгам. Мы ведь знаем, как быстро изменились принципы хулигана-Шнура.

Стас Намин: «Рэп-исполнитель Моргенштерн не вызывает раздражения. Это протестный драйв». Фото: Иван МАКЕЕВ

- А потом начинаются разговоры о том, что профессия музыканта и артиста нивелируется? Человек шесть лет учился в ГИТИСе, чтобы выйти на театральную сцену. И вдруг он видит там Ольгу Бузову…

- Мне не интересно обсуждать Бузову, но что касается обязательности образования, то это говорят скорее неудачники. А не приходило в голову таким критикам, что Beatles, и Rolling Stones, и Led Zeppelin, и Джимми Хендрикс музыкального образования не имеют. Учиться, конечно, тоже важно, если есть талант. Но если он есть, то можно и просто научиться самому. Если кто-то чувствует кайф от того, что он делает, то пускай делает и не надо на таких людей наезжать с образованием!

70-летний юбиляр Стас Намин - частый гость на радио «Комсомольская правда» Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Вы перечислили людей, которым боженька таланта насыпал.

- Тем, кому не насыпал и обсуждать неинтересно (улыбается – прим. автора).

А что, думаете, только им насыпал? Вот вам «Голос» - яркий пример. Такие дети там выходят, что рот открывает вся страна. Этот проект, мне кажется, очень интересный. Он показал, как много талантов в стране. Да, Моргенштерн, может быть, не очень одаренный мальчик, но с драйвом, а это, порой, важнее, чем сольфеджио (улыбается – прим. автора).

Это дает людям какой-то импульс свободы. Хулиганство без свободы не бывает (вновь – улыбка – прим. автора). В каждом времени находятся люди, которые ломают рамки устоявшегося времени, одни через музыку или другие искусства, а другие через науку, или даже политику. Важно, чтобы было искренно и честно, без налета попсовой коммерции, которая порой стоит за с виду бравыми звездами. А возвращаясь к музыке, должен сказать, что меня иногда больше впечатляет самодеятельность, чем некоторые профессионалы

Ведь пошлость-то, не в правильно сыгранных, или спетых нотах.

- Кстати, о «Голосе». Вы недавно были там одним из наставников. Вам понравился этот опыт?

- Я обычно не участвую в подобных шоу. Но, когда меня попросили участвовать в Голосе, то я согласится потому, что действительно считаю, что это очень интересное шоу, оно, наверное, единственное, которые показывает таланты, о которых никто раньше не знал, не догадывался, что они есть. Сейчас, правда появились клоны, но Голос – это оригинал. Сидеть в жюри – не мое. Но я решил, что в данном случае соглашусь, потому что вообще Первому каналу не отказываю: они ко мне относятся с уважением, и я стараюсь отвечать тем же… Когда речь об обычном или о детском «Голосе», там у участников впереди перспектива карьеры. А когда речь идет о пожилых людях, как в шоу «Голос 60+», это просто их радость. Им хочется удовлетворить свои амбиции и получить удовольствие от музыки. Думаю, что это вполне достойное желание.

«Проект «Голос» считаю интересным и с удовольствием согласился на участие в нем» - Стас Намин. Фото: скриншот из видеопрограммы с сайта Первого канала

«ВИА БЫЛИ ПРИДУМАНЫ, ЧТОБЫ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ФАЛЬШИВЫЙ ПАФОС, ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА»

- «Цветы» - это рок-группа…?

- Мне не важно, как квалифицируют жанр, в котором работают «Цветы». Это вообще очень неблагодарное дело квалифицировать чей-либо жанр. Конечно, есть в мире команды, которые однозначно подходят под квалификацию «рок» или «эстрада, но есть и такие, которые в своем репертуаре имеют разную музыку. Это конечно и Beatles, которых многие сегодня вообще не называют рок-музыкой, и Элтон Джон, и Стинг, и многие другие. В действительности, как известно, музыка бывает только двух видов: хорошая и плохая, а вот плохая делится на рок, поп, джаз, эстраду и все остальное (улыбается – прим. автора).

Стас Намин: «Группа «Цветы», как и «Машина времени», «Аквариум», и другие команды 60-хх, родилась на улице и там не было фальшивой идеологии». Фото предоставлено «Центром Стаса Намина».

- Нам казалось, что вы всегда подчеркиваете, что это рок-группа.

- Дело в том, что у нас в стране особая ситуация. Когда в мире начала появляться рок-музыка, то группы образовывались на улицах и во дворах, спонтанно. И у нас так было, но в начале 70-хх советский режим, видя, что среди молодежи становится популярным то, что они не контролируют и то, что явно противоречит явно жанру «советской песни», решили создать альтернативу этим неуправляемым рок-группам, и придумали ВИА. Это были вокально-инструментальные ансамбли, созданные в советских государственных организациях: Москонцерт, Росконцерт и т.п., где руководителем всегда был член партии, обычно, не имеющий представления о рок-музыке, взрослый человек. Он контролировал идеологию и репертуар этих ансамблей, которые пели обязательно патриотические песни советских композиторов. Там иногда, для того чтобы зарабатывать, играли и хорошие рок-музыканты, и иногда в репертуаре ВИА появлялись какие-то песенки Битлз на русском языке, но они должны были выступать обязательно в одинаковых костюмах, не ходить по сцене, не расщеплять голос и вообще без эмоций, которые приняты в рок-музыке. Группа «Цветы», как и «Машина времени», «Аквариум», и другие команды 60-хх, родилась на улице и там не было фальшивой идеологии и партийных руководителей. Это единственное почему мне иногда дискомфортно, когда «Цветы» причисляют к этим фальшивым советским ансамблям, которые, с моей точки зрения, и тогда и сейчас должны вызывать только презрение.

- Кстати, про Rolling Stones. Как вам кажется, со смертью Чарли Уоттса этой группе конец?

- Ну конечно нет. Кстати, они уже поехали в тур без него. Он был по-человечески фундаментом группы. Я его знал очень хорошо также, как и Мика Джаггера, и с Кита Ричардса. Чарли Уоттс всегда был спокойным человеком, очень какой-то такой добросовестный и добропорядочный, от него шла правильная энергия….

У нас есть фотография с Чарли и с Андрюшей Макаревичем, когда Роллинги приезжали ко мне в гости в Ритм Блюз кафе. Мы там пили крепкие напитки и веселились.

- Ваши пластинки расходились немыслимыми тиражами, при этом на радио и телевидение вас 10 лет не пускали. Кажется, как раз с «Богатырской нашей силой» во время Олимпиады-80 вы на ТВ впервые и попали. Вы говорите, что телевидение из вас пыталось сделать ВИА. То есть слушать было можно, а смотреть - нет.

- Честно говоря, то, что показывали по телевидению мне с моей точки зрения было одинаково невозможно ни слушать, ни смотреть (улыбается – прим. автора). Я шел на этот компромисс, потому что уже в начале 70-х вышел из андеграунда и пытался хоть как-то внедрить рок-н-рольное мировоззрение в массовую культуру. И, судя по всему, так как многие сегодняшние музыканты воспитывались на наших песнях, у меня в определенной степени это получилось. Тогда все прекрасно понимали, что пластинка пластинкой, а радио и телевидение – это совсем другое дело. Там были разные худсоветы и разное руководство.

Наши миллионные тиражи были связаны, прежде всего, с деньгами, которые на этих дисках зарабатывала фирма «Мелодия», так как нам от тиражей ничего не платили. Мы заняли какое-то призовое место на студенческом фестивале, и три группы – «Лингва», трио «Линник» из МГУ и мы – «Цветы», получили право выпустить гибкие синенькие пластинки. Ну, казалось бы, студенты и студенты. Но когда наша пластинка была продана тиражом в 7 миллионов, в фирме «Мелодия» спохватились: ни фига себе! Нам-то, музыкантам, тогда заплатили 3 рубля просто за запись, мы от тиража не получали ничего - потому что «Мелодия» не платила потиражных никому. Но на следующий год они нам сами уже предложили сделать вторую пластинку…

Впрочем, уже в начале 80-х нас перестали выпускать и на «Мелодии». Потому что я сделал в 1981-м фестиваль в Ереване, о котором написал весь мир - были развороты в журнале «Time», и в журнале «STERN». И все, нас выгнали ото всюду и запретили везде, даже на «Мелодии». То есть получилась довольно смешная парадоксальная ситуация, мы попали под полную опалу как раз тогда, когда наши друзья – рок-музыканты, с которыми мы начинали, «Аквариум» или «Машина», вдруг начали получать какие-то свободы и права, давать концерты, а нас закрыли.

Фото предоставлено Центром Стаса Намина

КАК РАЗВАЛИЛСЯ ЭКСПОРТНЫЙ ПРОЕКТ РЕИНКАРНАЦИИ ГРУППЫ «ЦВЕТЫ»

- Давайте вспомним 1989 год, грандиозный «Московский международный фестиваль мира», на котором выступали Scorpions, Оззи Осборн, Бон Джови… Говорят, что Scorpions посвятили вам песню «Ветер перемен».

- До последнего момента я не был уверен, что этот фестиваль получится. Я ожидал, что в последнюю секунду придут товарищи в штатском, скажут: «Что-то вы тут разошлись, ребята», и все остановят. Но в итоге все получилось без скандалов и запретов. Там был только один смешной момент, когда кто-то из зрителей расчувствовался, разделся и побежал по полю голым. Его поймали, одели и посадили на место, он досматривал концерт, но уже одетый (смеется – прим. автора).

А насчет «Ветра перемен» - надо спрашивать у Клауса Майне и у других ребят из группы. Вообще они у нас все время тусовались в Центре. Когда я придумал и собрал группу «Парк Горького», я первый раз вывел их на сцену именно в концертах со Scorpions. И мы сделали десять стадионов в Ленинграде, «Парк Горького» - первое отделение, Scorpions – второе. Тогда рядом с Горбачевым был такой партийный деятель Егор Кузьмич Лигачев, ему, видно доложили, что в Питере стадионы на ушах стоят - и в Москву нас уже не пустили. Это был где-то 1988 год, и тогда советская идеология и режим были еще в силе. А после того, как в 1989-м мы провели этот фестиваль на стадионе в «Лужниках», все изменилось. Это был как бы русский Вудсток, возвестивший новую жизнь и провозгласивший свободу, во всяком случае в рок-н-роле (улыбается – прим. автора). После этого фестиваля реально кончились запреты.

Вокалист немецкой группы `Scorpions` Клаус Майне на концерте в России. Фото: Николай ХИЖНЯК

- Кстати, «Парк Горького» - единственная российская, еще советская группа, которая добилась реального успеха в Америке. С тех времен прошло уже тридцать лет - и практически никто из наших артистов там ничего подобного не знал.

- «Парк Горького» был чисто продюсерский проект. Я его придумал из головы и вылепил из «пластилина». Фактически я собрал группу «Парк Горького» из музыкантов «Цветов». Это была своеобразная экспортная реинкарнация группы «Цветы». И я эту группу изначально делал на экспорт, поэтому они пели только на английском языке. Для того, чтобы добиться успеха в подобном проекте, нужно безошибочно учесть много нюансов - музыка, тексты, аранжировки, вокал, качество записи, имидж и т.п. Успех составляется из разных элементов, которые, как в паззле, должны сложиться в одну картинку. Если хоть один не будет совпадать, картинка будет неполноценна, и будет провал, так как конкуренция на том рынке, который я собирался покорить, огромная. Поэтому, придумав название и логотип GP, и собрав музыкантов, я контролировал все: от музыки и текстов, до внешнего вида, записей и концертов. А после того, как паззл безошибочно собран, надо еще иметь правильную стратегию раскрутки группы.

Я три с половиной года работал над этим проектом, и в результате, мне удалось без обычных многолетних мытарств сразу поставить их на высший мировой уровень рядом с супер-звездами. Но я не учел человеческий фактор. Местечковое ресторанное мировоззрение некоторых музыкантов развалило проект, как только я послал их на гастроли в Америку. Гитарист группы подговорил музыкантов убежать от меня и остаться в Америке, решив, наверное, что достаточно популярны, чтобы меня кинуть и почивать на подаренных им лаврах. В результате, карьеры группы закончилась на первом альбоме, который я записал на фирме Polygram, и песни Bang, написанной Колей Носковым, и ставшей мировым хитом. Все остальное, что записывали убежавшие от меня остатки группы, известно было только в России, когда они вернулись, незаконно используя принадлежащее мне название «Парк Горького».

- А просто взять и перевести на английский композиции «Цветов» было нельзя?

- Нет, это было бы неправильно. Брайан Ино когда-то помог сделать пластинку на западе группе «Звуки Му», и она провалилась. Группа Eurythmics помогла Боре Гребенщикову, он тоже там выступал и рекламировался на крупных телевизионных шоу - и тоже провалился. Просто так взять и тупо перенести любую нашу команду на Запад, невозможно. У нас в стране специфическая культура, которая не совпадает с англоязычной.

«ДЕЛАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ И БУДЬ, ЧТО БУДЕТ»

- Говорят, что вы сейчас собираетесь снимать сериал про группу «Цветы».

- Да, мне предложили такую идею, и когда я прочел синопсис восьми серийного фильма, то мне показалось, что это имеет смысл. Это пятидесятилетняя история группы «Цветы». Но через нее одновременно рассказана и история отечественного рок-н-ролла, начиная с 70-х и по сегодняшний день. Мы постараемся обозначить главные вехи в жизни таких супер команд, как «Машина времени», «Аквариум», «Воскресенье», «ДДТ», и некоторых других, которые образовались чуть позже.

- У вас есть по жизни какой-то девиз?

- Я не знаю, что такое девиз и как можно вообще жить под каким-то девизом. Наверное, надо всем стараться жить по кайфу, насколько это возможно. У меня просто не получается по другому, но это совсем не девиз, а вынужденная ситуация (улыбается – прим. автора).

- Многие боятся сделать первый шаг…

- Мне кажется, что у всех людей есть возможность заниматься тем, что хочется, даже, если это приходится делать в не рабочее время. Даже талант есть у всех. Тот или иной, но обязательно есть. Нет людей без таланта. Вообще. Хотя есть те, кто не смогли его определить и развить. Кому-то было не до этого - приходилось выживать, а когда ты выживаешь, уже не до таланта. А кто-то отвлекался в другую сторону и забыл про него. Но первый шаг можно сделать в любом возрасте (улыбается – прим. автора).

На презентации выставки Стаса Намина Противостояние в Московском музее современного искусства Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как вы будете отмечать юбилей?

- Я вообще не справляю дни рождения громко. В этот раз, может быть, ко мне заглянут на огонек близкие друзья, но в этом году я решил сделать своеобразный творческий отчет и показать то, чем занимаюсь последние годы. Должен был состояться мой большой симфонический концерт 6 ноября, за два дня до дня рождения, в зале «Зарядье». Но его из-за локдауна пришлось перенести на 17 марта. Там будет играть оркестр Юрия Башмета, сам Юрий будет дирижировать мою сюиту «Осень в Петербурге» в первом отделении. Во втором отделении - его же оркестр, но дирижер уже из Лондонского симфонического оркестра, Ли Рейнолдз. Он в 2016 году записал мою симфонию Centuria S-Quark с Лондонским симфоническим концертом на студии Abbey Road, на концерте она будет исполнена вживую.

А 27 ноября в «Крокус Сити Холле» должен был пройти концерт группы «Цветы», но он тоже переносится на март – на 24 марта. Мы сыграем все главные хиты группы «Цветы». И, кроме этого впервые представим в концерте песни из нового альбома, который фирма «Мелодия» 8 ноября, в мой ДР, выпустит на всех площадках интернета: Apple music, Spotify, Яндекс.Музыка, Вконтакте. Я его написал в прошлом году. Во время изоляции и пандемии на даче смотрел, как растет трава, наблюдал за растениями и бабочками, слушал журчание ручья и вдруг написал авторский альбом, впервые в своей жизни. Более того, даже в некоторых песнях сам спел.

Гастроли по США. Начало мирового турне. 1986 год. Фото предоставлено сайтом «Центра Стаса Намина»

Стас Намин, Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон (Pink Floyd) в студии SNC, 1989 год. Фото предоставлено сайтом «Центра Стаса Намина»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Стас Намин (настоящее имя - Анастас Микоян) родился 8 ноября 1951 года в Москве, в семье военного летчика Алексея Микояна и музыковеда, писательницы Нами Микоян (именно из ее имени впоследствии был образован псевдоним). В 10 лет был отдан, и закончил семилетний курс, в Суворовском училище, после выпуска закончил филологический факультет МГУ, а в 1984-м - Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Но еще параллельно с учебой в Суворовском начал увлекаться рок-музыкой и там создал группу «Чародеи», затем в 1967-м группу «Политбюро», и в 1969-м создал группу «Цветы», которая продала в СССР десятки миллионов пластинок (самые известные ее композиции - «Звездочка моя ясная», «Честно говоря», «Ностальгия по настоящему», «Летний вечер», «Рано прощаться», «Юрмала», «Мы желаем счастья вам»). В 80-е стал одним из крупнейших продюсеров в СССР, занимался организацией концертов и фестивалей, ставших легендарными, создал первый в стране независимый продюсерский Центр Стаса Намина (SNC - на этом лейбле выходили диски многих групп, таких как «Моральный кодекс», «Калинов мост», «Бригада С», «Сплин», «Аквариум», «ДДТ», «Кино», «Алиса», «Аукцыон», и др.), знаменитую радиостанцию SNC, первую в стране без цензуры и многое другое. Последние 20 лет, Намин занимается личным творчеством. Пишет симфоническую музыку и экспериментирует с самыми разными жанрами - этно-рок, этно-джаз, арт-рок. Профессионально занимается фотографией, живописью, графикой, является членом союза художников России и почетным академиком Российской Академии Художеств, автором многих документальных фильмов, завоевавших международное признание. В 1999 году создал Театр музыки и драмы Стаса Намина, ставший сегодня одним из самых известных и прогрессивных в стране, признанным во всем мире. В 2011-м - открыл при нем детскую театральную студию, которую сегодня закончили более тысячи детей.

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