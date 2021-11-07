Стала известна причина скандального поведения Гарика Мартиросяна: "Он доживает свою жизнь"

Гарик Мартиросян. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Гарик Мартиросян некоторое время назад выступил с одиозным заявлением. Он сообщил, что в нем нет никакой солидарности с сообществом юмористов. 47-летний шоумен считает, что бремя ответственности всегда лежит на том, кто произнес резонансную шутку. По мнению шоумена, автор скандального опуса должен понимать о последствиях. Слова Гарика вызвали шквал негодования не только у пользователей соцсетей, но и у его коллег.

"Плевать я хотел на всех комиков, у меня нет никакой солидарности! Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы и отвратительные типы, какая солидарность? Правда, есть и хорошие юмористы, примерные отцы и приятные ребята, я их очень люблю, но я никогда в жизни не буду отвечать за комиков. Плевать я хотел на них. Если кто-то когда-то подставился, ведет себя не по порядку, пусть сам отвечает за свои поступки. Никакой общности комиков, за которую я должен отвечать, не существует", - заявлял Гарик Мартиросян в эфире в YouTube-шоу "А поговорить?"

Он видит причину происходящего в том, что уровень культуры в целом стал ниже. "Каждый день сотни стендаперов несут такую чушь и бред со сцены, что я, должен и за них отвечать? Манера подачи информации должна быть!", - сказал, как отрезал артист.

После сказанного на Мартиросяна обрушились с гневными комментариями пользователи соцсетей. Один из немногих, кто не удивлен заявлениями юмориста, стал комик Саша Малой, который запомнился многим по сериалу "Физрук". Он объяснил, в чем причина скандального выпада Гарика.

По словам юмориста, резидент Comedy Club давно выбрал комфортную и лишенную стресса жизнь. "Для меня было бы удивлением, если бы он стал впрягаться за комедийное сообщество. Для меня он не влияет на индустрию. Его поддержка, нет ее, погоды бы не сделала. Он доживает фактически свою жизнь. Выше того, где он есть сейчас, он уже не залезет", - подчеркнул Саша в эфире шоу "50 вопросов" на YouTube-канале "Макарена".