Во всем мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. Фото: REUTERS

Япония

В Стране Восходящего Солнца празднуют первую, робкую победу: впервые с начала пандемии не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. За 15 месяцев болезнь унесла жизни более чем 18 тыс. японцев. В тяжелом состоянии в больницах страны сейчас находится порядка 100 пациентов.

Австралия

Ученые Зеленого континента подтвердили, что приступили к стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Они сообщили, что разработанная ими формула поможет защитить от негативных последствий COVID-19, и выражают твердую уверенность: вакцина в форме спрея будет более эффективной, нежели применяемые сейчас инъекционные растворы.

США

Президент Джо Байден намерен созвать новый международный саммит по коронавирусу. Планируется, что он пройдет в начале будущего года. Ни место проведения встречи, ни количество ее участников, ни формат проведения пока не объявлены.

Вступили новые правила въезда иностранных туристов в США. Как и было объявлено ранее, пересечь американскую границу теперь смогут только полностью привитые от коронавируса иностранцы. Непривитые дети в возрасте до 18 лет смогут прибывать в США только в сопровождении взрослых. Некоторые исключения сделаны для ряда стран, в которых, по оценке американцев, есть трудности с доступом к вакцинации (Россия в этот список не входит). В любом случае подавляющее большинство желающих увидеть Новый свет и полностью привитых россиян все равно не сможет попасть в Америку, т.к. США решили принимать иностранцев, привитых только признанными Всемирной Организаций Здравоохранения (ВОЗ) вакцинами. В список одобренных ВОЗ российские вакцины пока не входят.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 8 ноября 2021 года:

Всего заболевших 249 826 779

Всего умерших 5 048 497

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 122 245 Умерших: 40 289

Всего:

Заболевших: 46 482 837 Умерших: 754 395

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 158 137 Умерших: 4073

Всего:

Заболевших: 9 346 958 Умерших: 142 236

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 982 499 Умерших: 29 468

Всего:

Заболевших: 8 651 561 Умерших: 242 241

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 790 193 Умерших: 5 943

Всего:

Заболевших: 8 233 649 Умерших: 72 127

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 544 814 Умерших: 14 018

Всего:

Заболевших: 3 218 967 Умерших 76 657

По данным Университета Джона Хопкинса.