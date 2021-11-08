Смерть беременной женщины стала причиной массовых народных протестов в Польше

Причиной выступлений стала гибель беременной женщины, виновной в которой считают медиков Фото: REUTERS

В Польше десятки тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с постановлением правительства о запрете абортов.

Причиной выступлений стала гибель беременной женщины, виновной в которой считают медиков, соблюдавших букву закона.

Принятый в прошлом году закон запрещает польским врачам делать аборты, за исключением тех случаев, когда развитие плода непосредственно угрожает жизни матери, либо если беременность стала результатом изнасилования или инцеста.

Польское общество выражало свое несогласие с законом еще в момент его принятия, а правозащитники утверждали, что отныне медики будут делать все возможное, чтобы не принимать на себя ответственность за прерывание беременности, поскольку это грозит им реальным тюремным сроком.

Именно так и произошло в случае с 30-летней Изабеллой: врачи до последнего отказывались делать женщине аборт, хотя, согласно анализам, у нее отмечался недостаток околоплодных вод, и ребенок все равно вряд ли бы выжил. По заявлению врачей, они не имели права ничего сделать до тех пор, пока сердце плода продолжало биться. В результате женщина умерла от сепсиса.

В больнице подстраховались и указали в документах другую причину смерти – эмболию легких, но история, произошедшая в сентябре, стала достоянием общественности.

Теперь недовольные законом женщины вышли на улицы с протестами, а самим медикам, допустившим гибель беременной, грозит обвинение в халатности.