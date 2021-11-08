Эдуард Давыдов: Расходы на защиту окружающей среды и «социалку» вырастут кратно

Фото пресс-службы БСК

ОТРАСЛЬ РАЗВИВАЕТСЯ, НО…

- Эдуард Маликович, химическая промышленность – одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики России. С вашей точки зрения, благодаря чему это произошло?

- Давайте по порядку. Химическая промышленность, действительно, одна из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. И причина этого проста и сформулирована еще Ломоносовым. Напомню, он писал, что одна из целей химии – «умножение жизненных благ». Вот во всем мире и работают над этим. Доля химпрома в структуре обрабатывающей промышленности в мире составляет порядка 9,0 %, при этом в развитых странах — 8,7%, в развивающихся — больше 10 %, в России только 6,9%. И это при том, что наша страна фантастически богата природными ресурсами, при том, что у нас замечательные научные кадры в этой сфере, спасибо еще советской школе! Однако важно понимать, что нынешние цифры удалось достичь благодаря мощным инвестициям в последние 5-7 лет. До этого было еще хуже.

- Однако и сегодня еще есть к чему стремиться…

- Однозначно! В той же нефтяной промышленности, у нас в основном развита переработка нефти на НПЗ. Но есть ведь и следующие стадии – производство из полученных фракций растворителей, полимеров, каучуков и других видов продукции. В настоящее время максимум, что мы делаем — это фракционируем. А в большинстве случаев просто продаем сырье за границу. А потом оно возвращается к нам же в виде буровых растворов, сложной химии, растворителей, в том числе, для оборонного комплекса. Но, разумеется, уже по другой цене. Это тем более обидно, что и кадры у нас есть, и ресурсы, чтобы развивать химию высоких переделов. И зарабатывать на этом на мировом рынке.

Сегодня Россия практически полностью обеспечена всеми видами базовых крупнотоннажных полимеров. А вот специальные марки мало- и среднетоннажных полимеров приходится закупать. Клеи, герметики, эпоксидные смолы, пластификаторы, красители и многое другое приходится производить на импортном сырье. Стратегия развития химической промышленности до 2030 года устанавливает амбициозные ориентиры — снижение доли импорта в структуре потребления продукции химкомплекса глубокой переработки с 46 % до 28% и увеличение доли экспорта продукции глубокой переработки с 21% до 45%. Но до этого нужны еще дополнительные серьезные усилия – и со стороны государства, и со стороны бизнеса. Мы же видим, что некоторые наши предприятия работают еще на советском оборудовании…

БСК КАК КАТАЛИЗАТОР ЭКОНОМИКИ

- Каково место «Башкирской содовой компании» в химической отрасли России. Как вы сами его оцениваете?

- Тут вопрос, как считать. Можно, например, считать домохозяйства, которые используют нашу пищевую соду. Уверенно могу сказать, что нет ни одной семьи в России, которая бы нашу продукцию не знала. Если же говорить о нашей роли для экономики, для промышленного сектора, то у нас сегодня более 12 тысяч предприятий потребителей. И есть целый ряд отраслей промышленности, которые без нас просто встанут. Это строительство, целлюлозно-бумажная, металлургия и многие другие. Наш ключевой продукт - кальцинированная сода, которая, например, используется для производства стекла, в том числе, и оборонного направления, а также хрусталя. А еще она успешно используется в нефтяной промышленности, в дорожном и сельском хозяйстве для рекультивации нарушенных земель, в целлюлозно-бумажной промышленности.

… Поливинилхлорид — это всем известный оконный профиль.

Каустическая сода, которая имеет множество сфер применения: от очистки нефтепродуктов до производства алюминия, мыла, тканей и минеральных удобрений. Без нее невозможно представить себе работу ТЭЦ и производство аккумуляторов. И это все - вклад БСК в промышленное производство страны.

И это я озвучил только малую часть.

Если оперировать химическими терминами, то я бы назвал БСК катализатором роста экономики. Наша продукция, безусловно, ускоряет наше движение вперед.

- Несколько месяцев назад государство вернуло контроль над Башкирской содовой компанией. Что изменилось в работе предприятия?

- В марте состоялось решение суда, по которому акции Башкирской содовой компании вернулись в собственность Росимущества. После этого часть ценных бумаг осталась в федеральной собственности, а другая была передана Республике Башкортостан. Можно сказать, что компания стала государственной. Конечно, это изменило подход менеджмента прежде всего, к стратегии предприятия - уже как к государственной, системообразующей компании.

- Амбиции выросли?

- Дело же не в амбициях! Просто государственная компания обязана иметь другой горизонт планирования. Не на год или три, а минимум на десятилетие. Плюс – сегодня мы понимаем, что нужно больше вкладывать деньги в экологию, в защиту окружающей среды. Ну и, конечно, огромное внимание уделяется социальным программам.

- В каком состоянии сейчас находится предприятие?

- В этом году мы планируем достичь рекордных показателей по чистой прибыли. Компания всегда имела устойчивое положение на рынке - очень низкую долговую нагрузку, высокий уровень чистой прибыли и EBITDA (прибыль до вычета процентов за пользование кредитами, платежей по налогам и амортизации средств производства – «КП»). В то же время ряд решений, принятых в последнее время, позволяет нам нарастить производство, сократить издержки.

- Каковы итоги работы компании по итогам первого полугодия и ваш прогноз на год в целом?

- В общей сложности за 6 месяцев 2021 года на предприятии произведено товарной продукции на 28,3 млрд. руб., что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Мы увеличили производство смолы ПВХ на 8%, кальцинированной соды м.б. – на 5%, бикарбоната натрия - на 37%.

По итогам шести месяцев текущего года прибыль АО «БСК» составила 10,5 млрд. рублей, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации продукции и услуг составила 28,5 млрд. руб., (прирост 24%). Растет экспорт (плюс 1,8 млрд рублей или 30%). Рентабельность товарной продукции также выросла на 13% по сравнению с первым полугодием 2020-го. Эти цифры – абсолютный максимум за всю историю предприятия. До конца года планируем сохранить набранные темпы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 215 МИЛЛИАРДОВ

- И все-таки, несмотря на рекордные показатели, вы начинаете модернизацию. Зачем!?

- Как я уже говорил, это вопрос горизонта планирования. Мы обязаны думать не только про сегодня, но и про то, что будет через 5, 10 лет. Сегодня Россия присоединилась к международной конвенции, запрещающей использование ртути в производстве. До 2030 года мы должны исключить ртуть из производственных цепочек. Пока электролиз раствора соли у нас происходит двумя способами – с помощью ртутного и диафрагменного методов. Первый используется с 1973 года, второй – с 1977. С тех пор технологии ушли далеко вперед. Наша первоочередная задача – перевести производство хлора и каустической соды на современный мембранный электролиз. Это наилучшая доступная технология (НДТ) – самая прогрессивная из имеющихся. Проект оценивается примерно в 26 млрд рублей.

Второй проект – производство эмульсионного поливинилхлорида. Суспензионный поливинилхлорид, который мы уже производим, используется при производстве оконных профилей, а эмульсионный поливинилхлорид — это материал для производства напольных покрытий и обоев. Объем российского рынка – примерно 200 тыс. тонн в год. И при этом 70% — это импорт. На первом этапе запустим линию на 50 тысяч тонн в год. Однако в дальнейшем планируем наращивать мощности. Запуск производства потребует еще порядка 16 млрд рублей.

Мы одними из первых в России стали индустриальными партнерами по карбоновым полигонам. Сейчас пришло время решать вопрос «белых морей» - шламонакопителей, где десятилетиями складировались отходы производства. Мы будем строить производство гранулированного хлористого кальция: выпаривать дистиллерную жидкость, и возвращать в полезное использование хлористый кальций. На сегодняшний день приступили к проектированию отделения и фильтрации дистиллерной жидкости на шламонакопителях Березниковского содового завода. Как известно, шламонакопитель в Березняках находится в водоохранной зоне реки Кама. Наша задача до 2030 года его полностью ликвидировать.

И это только три проекта. В этом году мы совместно с ООО «ВЭБ Инжиниринг» завершаем разработку стратегии развития компании и инвестиционные программы по модернизации производств и развитию социальной инфраструктуры до 2031 года. Общий объем инвестиций по данной стратегии составит около 215 млрд рублей. В нее войдет множество разных проектов, объединенных одной целью – сделать наше производство самым передовым, экологичным и максимально полезным для страны.

«БЕЛЫЕ МОРЯ» - НА ЗИМНИЕ ДОРОГИ

- Возвращаясь к проекту по ликвидации «белых морей». В чем опасность шламонакопителей?

- В принципе, отходы, которые в них накапливаются, не являются опасным продуктом. С химической точки зрения, это две соли - поваренная и хлористый кальций. Обе соли мы активно используем в быту, зачастую даже не задумываясь об этом. Про поваренную соль все понятно – она у каждого на столе. Хлористый кальция не так на слуху. Хотя это – пищевая добавка Е509, ее тоже добавляют в еду. Чтобы была понятна ее «вредность», скажу, что раствором хлористого кальция часто лечат кашель у детей.

В Индии, в Турции побочный продукт содового производства просто сливают в море. Мы, к сожалению, не живем на морском берегу. Поэтому сегодня начинаем «белые моря» выпаривать и использовать на пользу стране.

- Слышал, что гранулированный хлористый кальций (ГХК) можно использовать в качестве противогололедного реагента…

- Так и есть – но не в чистом виде. Это незаменимый компонент для современных сложных противогололедных реагентов. Сейчас в стране для посыпки дорог в зимний период используют песчано-солевую смесь. Поэтому весной в наших городах нередко случаются песчаные бури. Мало кто знает, что песок истирается об асфальт под колесами машин, превращается в наносиликат, который абсорбирует тяжелые металлы - мышьяк, свинец, кадмий. Исследования медиков говорят, что во всех крупных городах в пыли и смете с дорог фиксируется превышение предельно допустимой концентрации этих металлов в разы! А дальше эта пыль очень легко попадает к нам в легкие и провоцирует разные болезни, вплоть до рака. Ученые доказали, что этот песок по весне становится отходом первого и второго класса опасности. Эту проблему надо решать! Переход на химические реагенты – общемировая тенденция, в том числе в Европе, которая очень заботится об экологии. Мы видим свою задачу в том, чтобы в ближайшее время выйти на рынок многокомпонентных противогололедных реагентов на основе хлористого кальция.

- У вашего продукта есть какие-то побочные эффекты?

— Знаете, даже пищевой солью можно отравиться, если не соблюдать правила безопасности. Если при ДТП из машины вытечет кислота из аккумулятора и попадет на хлорид, то, конечно, это не пойдет на пользу природе. Но… Недавно было проведено международное исследование, в котором сравнили воздействие на окружающую среду и здоровье человека разных видов противогололедных реагентов. Оказалось, что влияние хлористого кальция с точки зрения жизненного цикла сопоставимо с воздействием… свекольного сока.

- Вы недавно принимали участие в круглом столе, где обсуждалась, в том числе, борьба с наледью на дорогах. Спрос на ГХК имеется?

- Спрос на него во всем мире громадный. Представьте, только Нью-Йорк потребляет за зиму более миллиона тонн химических реагентов! Единственная проблема у нас - необходимо менять нормативную базу и закупать современную технику. У нас большинство машин «заточены» именно на разбрасывание песка. При этом песка уходит очень много. Противогололёдного реагента на основе хлористого кальция нужно в десять раз меньше. На практике это значит, что уборочная техника будет ездить меньше, не нужны будут большие площади под хранение реагента. Это первое. Второе. Нужно создать продукт. Мы должны объяснять, создавать инфраструктуру и параллельно производить продукцию.

- Как скоро появится продукт и о каких объемах может идти речь?

- Мы планируем к началу 2027 года построить производство объемом 100 тыс. тонн в год. Это большое производство, мы его только год проектировать будем.

ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Поговорим о сырье для производства соды. Много говорилось, что в Башкирии объемы сырья практически исчерпаны. Есть ли решение проблемы?

- Решением этой задачи занимаемся совместно с правительством республики. Уже оконтурили 6 месторождений в Башкирии. Более подробно технико-экономические обоснования и выкладки я представлю на первом заседании нового состава Совета директоров компании, который соберется в начале декабря.

- На протяжении долгого времени вы были не просто крупнейшим производителем соды, а чуть ли не монополистом в России. Но в последнее время у вас появились достаточно сильные зарубежные конкуренты, которые пытаются зайти на наш рынок. Боитесь их?

- Не секрет, что прямо на берегу Черного моря в Турции построили завод по производству природной соды. В прошлом году его запустили — это 3 млн тонн кальцинированной соды. Ключевым рынком для себя они видят нашу страну. Пока для них только одна проблема — это инфраструктурные ограничения. Нужно построить порт и перевалочную базу на побережье Черного моря в районе Краснодарского края. Мы готовы конкурировать в условиях рынка. Но, конечно, надеемся на поддержку отраслевых ведомств, Минпромторга.

- Себестоимость производства в Турции ниже?

- В два с половиной раза — это природный продукт. Но в данном случае нужно иными категориями мыслить. Я вначале интервью упомянул все те отрасли, которые потребляют нашу продукцию. Пришло время стране подумать о национальной безопасности…