Несовершеннолетний развел сына известного миллиардера на квартиру за 24 миллиона рублей

Илья оказался сыном 64-летнего миллиардера Гавриила Юшваева

Недавно в полицию обратился 24-летний парень по имени Илья, который стал жертвой мошенников, лишившись одной из своих квартир в Москве. Размер ущерба предварительно оценили в 24 миллиона рублей. У многих бы возник вопрос, откуда у молодого человека в таком возрасте несколько квартир. Но всё быстро встало на свои места, когда выяснилось, кто его отец: Илья оказался сыном 64-летнего миллиардера Гавриила Юшваева.

Об этом стало известно ещё в начале сентября, но установить и задержать подозреваемых долго не удавалось. Недавно по факту мошенничества в особо крупном размере всё же завели уголовное, а причастного к махинациям с бумагами наконец нашли. Им оказался несовершеннолетний, который использовал чужую фамилию.

— С заявлением обратился гражданин, который является собственником нескольких объектов недвижимости на территории Москва, в том числе квартиры расположенной по адресу Шмитовский проезд. Он сообщил, что 17-летний гражданин предоставил поддельное платежное поручение, тем самым совершил мошеннические действия. Сумма ущерба 24 154 620 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Cейчас по данному делу ведётся следствие, задержанный находится под подпиской о невыезде.

Гавриил Юшваев — известный бизнесмен, состояние которого измеряется в миллиардах долларов. В 2019 году он попал в список Forbes с капиталом в 1,5 миллиарда. Издание осторожно называет Юшаева «частным инвестором». Миллиардер был основным акционером компании «Вимм-Билль-Данн», PepsiCo, а так же крупной золотодобывающей компании «Полюс».

В ноябре 2017 года имя Гавриила Юшваева попало в заголовки новостей в связи с громкой перестрелкой в одной из башен Москва Сити, совладельцем которой, он по некоторым данным является. Тогда из башни "Око" были госпитализированы 7 человек, один из них скончался в больнице от полученных ранений. СМИ обсуждали разные версии случившегося: от старых обид, сохранившихся с 90-х, до ссоры из-за неправильно припаркованного автомобиля. Весной 2021 года двум участникам перестрелки суд вынес приговор: 15 и 16 лет колонии строгого режима.