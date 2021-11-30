Хотите лучше спать? Вот от чего зависит крепкий сон

Благодаря своим многообразным свойствам Мелатонин:
• Избавляет от стресса.
• Снижает тревожность и депрессию.
• Борется с новообразованиями на ранних стадиях.
• Предотвращает преждевременное старение, благодаря чему в 50 можно выглядеть на 35!
Наталия Гончарова, нутрициолог, президент Европейского нутрициологического центра, создатель wellness-сервиса ENC
«Самоизоляция изначально казалась периодом, когда все смогут выспаться. У вас получилось или вы напрочь сбили режим? Когда утверждают, что важно ложиться спать до полуночи, то не учитывают важный фактор – индивидуальные особенности организма. И даже если вы ложитесь спать гораздо позже, не стоит корить себя и считать, что полноценного сна, а значит, и восстановления сил не будет. Если в организме высок уровень мелатонина, то с качеством сна все будет хорошо. Ведь мелатонин – это основной фактор, влияющий на сон. О нем подробно рассказывает Наталия Гончарова, нутрициолог, президент Европейского нутрициологического центра, создатель wellness-сервиса ENC.»
Что такое мелатонин?
Мелатонин – ключевой элемент регуляции цикла «сон-бодрствование», который вырабатывается гормонпродуцирующими клетками эпифиза, сетчатки и кишечника и запускает нейробиологические процессы, которые приводят к засыпанию.
Уровень концентрации мелатонина понижается с возрастом. Помимо этого, на его выработку влияют внешние факторы и некоторые заболевания.
В 70-х годах прошлого века ученые начали изучать этот вопрос подробнее и смогли синтезировать мелатонин. С тех пор его эффективно применяют при расстройствах сна, отмечая его безопасное воздействие.
Узнай, как работает Мелатонин
Как работает мелатонин?
Он увеличивает способность к засыпанию, заботится о нашем иммунитете и проявляет анальгетические свойства [Brzezinski, 1997].
Если у вас есть сформировавшийся режим, и мелатонин вырабатывается без сбоев, то он будет заботиться о восстановлении всех систем организма и улучшать иммунитет. В противном случае, свободные радикалы не будут поглощаться, и мелатонин не будет выполнять свои антиоксидантные функции. Возникнет риск развития сердечных и онкологических заболеваний.
Кому рекомендован мелатонин?
Тем, у кого ненормированный график, что влияет на естественную выработку мелатонина, или частые перелеты, или элементарное переутомление. Наряду с этим работа внутренних часов зависит от света электронных девайсов, городского шума и освещения. Если вы замечаете влияние этих факторов на сон, не спешите пить сильные снотворные, лучше обратитесь к мелатонину – безопасному и действенному.
Есть ли опасность?
Мелатонин в таблетках или капсулах, так же, как и собственный мелатонин, помогает восстановить естественную структуру сна. Клинические исследования многократно доказывали безопасность его применения, но людям с какими-либо заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с врачом. Передозировка мелатонином у здоровых людей не оказывает токсического действия и не влияет на жизненно важные показатели организма [Chung, 2001].
Помогает ли мелатонин при COVID-19?
Пол Марик, доктор медицинских наук, заведующий отделением пульмонологии из Вирджинии в протоколе проведения интенсивной терапии у пациентов с COVID-19 предлагает принимать мелатонин для профилактики и смягчения симптомов болезни. В связке с витамином C, D3 и цинком он может сыграть роль в улучшении течения болезни. А по данным нашего Роспотребнадзора, мелатонин обеспечивает защиту от наиболее тяжелого повреждения легких благодаря его способности влиять на воспаление, чем привлекает внимание ученых как средство, потенциально снижающее тяжесть протекания новой коронавирусной инфекции [1].
В любом случае, качество вашей жизни напрямую зависит от правильного сна, поэтому не упустите возможность улучшить и то, и другое.
Мелатонин Эвалар – это самое выгодное по цене лекарство от бессонницы [2].
Мелатонин Эвалар получен из аминокислот растительного происхождения и обладает снотворным эффектом. Принимайте по 1-2 таблетки на ночь. Он способствует восстановлению цикла «сон-бодрствование» и нормализации ночного сна: улучшает его качество, ускоряет засыпание, снижает число ночных пробуждений, улучшает самочувствие после утреннего пробуждения.
Мелатонин от компании Эвалар
1. «Может ли мелатонин влиять на тяжесть течения заболевания COVID-19?», ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора
2. По данным АО «Группа ДСМ» за 2020 г. средневзвешенная розничная цена за 1 таблетку ЛП «Мелатонин Эвалар» в форме таблеток №20 выгоднее (ниже), чем у аналогов, содержащих мелатонин в дозировке 3 мг, представленные в форме таблеток №20, 30 и 24.я.
3. 141402 Химки, Вашутинское шоссе, вл.22, АО «Научно-производственная компания «Катрен» ОГРН: 1025403638875