Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс: в приоритете навыки

Фото предоставлено Пресс-службой АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

Впервые демэкзамен по стандартам Ворлдскиллс был проведен в 2017 году в колледжах и техникумах 26 регионов – его сдали 14 тысяч студентов. Это был эксперимент, к которому поначалу настороженно отнеслись и преподаватели, и студенты, и потенциальные работодатели. Работодатели беспокоились даже больше, чем выпускники. Ведь они привыкли к традиционной системе оценки: преобладают пятерки и четверки во вкладыше к диплому, значит, старался студент – можно брать. А тут что?

КАК СДАЮТ?

Экзамен проходит в учебных заведениях, которые соответствуют стандартам Ворлдскиллс. То есть оснащение и учебный процесс соответствуют современным требованиям, главное из которых в том, чтобы обучение было ориентированным на практику.

Условия на экзамене максимально приближены к реальным производственным условиям. Студент должен выполнить разработанное экспертным сообществом Ворлдскиллс практическое задание, состоящее из нескольких модулей разного уровня сложности. Нужно продемонстрировать умения и навыки по всему спектру компетенции.

За выполнением задания следят независимые эксперты, прошедшие аккредитацию Ворлдскиллс. Они оценивают в баллах практически каждое действие: как студент организовал рабочее место, как пользуется инструментом, как перемещается по площадке, как соблюдает технику безопасности, как распределяет время между операциями и т. д. Десятки нюансов, которые складываются в общую картину.

Потом баллы отражаются в скиллс-паспорте (паспорте компетенций) по каждому разделу задания. Результаты экзамена также заносятся в единую базу молодых профессионалов. И работодатель видит, какими навыками его будущий сотрудник владеет хорошо, а какие надо «прокачать».

Фото предоставлено Пресс-службой АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

БИЗНЕС ОЦЕНИЛ ЭКЗАМЕН

– Демонстрационный экзамен нацелен на то, чтобы процесс трудоустройства и для соискателя, и для работодателя был простым и прозрачным. В 2021 году, например, около 6,5 тысяч сотрудников разных предприятий участвовали в демонстрационном экзамене. Кто-то готовил под него площадку, кто-то выступал в качестве оценивающего или главного эксперта. Предприятия глазами этих экспертов смотрят на потенциальные кадры и имеют возможность сразу пригласить тех, кто их заинтересовал, – рассказал заместитель генерального директора Агентства Ворлдскиллс Россия по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Олег Базер.

Кстати, больше 650 российских компаний применяют паспорт компетенций Ворлдскиллс Россия. Среди них предприятия атомного, авиационного, транспортного секторов экономики, машиностроения, IT-направлений. Учитывая то, что эксперты Ворлдскиллс разрабатывают задания и критерии оценки на основе заданий международных и национальных чемпионатов WorldSkills, компании имеют возможность подбирать сотрудников под конкретные производственные задачи.

А присутствие потенциальных работодателей на экзамене даже приветствуется.

– Мы занимаемся системами видеонаблюдения, пожарно-охранными системами, слаботочкой. И в какой-то момент озадачились вопросом: привлекать сформированных специалистов или молодежь, выпускников Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства? Сделали ставку на молодежь, – рассказал исполнительный директор компании «МонтажСитиСтрой» (Тюмень) Виталий Шамсутдинов. – На площадке техникума в качестве эксперта я наблюдал, как парни сдают экзамен. Видно было, кто действительно получал знания и навыки, а кто просто время в техникуме проводил. Я приметил одного парня, у которого все получалось хорошо: он уверенно и аккуратно действовал, соблюдал технику безопасности, никуда не подсматривал, не дергался. В общем, демонстрировал отличную культуру производства. Я его сразу пригласил на работу. Молодых специалистов важно увидеть раньше, чем они закончат обучение. Хотя и скиллс-паспорт тоже позволяет увидеть, кого берем на работу, какие дисциплины у будущего работника хромают, а какие – на хорошем уровне.

СТУДЕНТАМ – ОЦЕНКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ - РЕКОМЕНДАЦИИ

Как уже сказано, выполнение заданий демэкзамена оценивают независимые эксперты. поэтому объективность оценок не вызывает сомнений. Но это не исключает взаимодействия экспертов с преподавателями. Ведь демэкзамен – это проверка не только того, чему научились студенты, но и как их учили. Об этом рассказала главный инженер проекта и соучредитель ООО «Бенедиктов и Нефедова» (Екатеринбург) Светлана Нефедова. На демэкзамене она выступала в качестве главного эксперта компетенции «Архитектура».

– Мы не знаем, кто из студентов учился хорошо, а кто плохо, но на экзамене увидели реальную картину знаний и навыков, которыми они владеют. На первом демэкзамене были заметны характерные среди студентов проблемы. Одна из них связана с умением правильно выявлять цели и задачи в полученном задании. Другая – с распределением времени: студенты отвлекались от основной задачи на второстепенные. По результатам первого демэкзамена мы дали преподавателям рекомендации по корректировке учебного процесса. И увидели, что они их учли: на втором экзамене результаты сильно отличались от предыдущего в лучшую сторону, – поделилась опытом Светлана Нефедова.

Фото предоставлено Пресс-службой АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ – ВЕСОМЫЙ ДОКУМЕНТ

В 2020 году исследовательская компания «Ромир» опросила 600 представителей российских компаний – от стартапов до корпораций. Оказалось, 68% представителей компаний, которые имеют опыт работы с демонстрационными экзаменами, уверены в том, что прохождение их студентами важно для компании при приеме сотрудника на работу. Схожее распределение ответов зафиксировано и в отношении к скиллс-паспорту: 64% респондентов, которые взаимодействуют с учебными заведениями по линии демонстрационных экзаменов, говорят о том, что этот документ является приоритетом при приеме работника на работу.

– В крупных компаниях молодые специалисты, как правило, проходят «входной» этап стажировок в корпоративных центрах обучения, где подтягивают навыки в узкой специализации. Средний бизнес берет выпускников со скиллс-паспортом сразу, но, конечно, с учетом уровня навыков, продемонстрированных на экзамене. И как показывает практика, зачастую стартовая зарплата оказывается выше у тех молодых специалистов, кто сдал демэкзамен, чем у тех, кто проходил итоговую аттестацию традиционным путем, – рассказал Олег Базер.

С 2017 года демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по программам среднего профессионального образования сдали более 320 тысяч студентов. Только в 2021 году его планируют сдать более 200 тысяч студентов из более чем 2,5 тысяч колледжей и техникумов. Ожидается, что в 2022 году демэкзамен сдадут уже 285 тысяч студентов по 280 специальностям. Как видим, инициативу Агентства Ворлдскиллс Россия широко применяют все больше образовательных организаций, а демонстрационный экзамен стал неотъемлемой частью системы среднего профессионального образования.