МВД: Нелегальные мигранты в Новосибирской области освоили выпуск "виски"

К новогодним праздникам 16 иностранцев из Средней Азии успели приготовить для россиян более 60 тысяч бутылок с суррогатным алкоголем

Сотрудники МВД России пытаются сейчас перекрыть все каналы распространения контрафактной водки, коньяка, и виски ряда зарубежных брендов, которые несколько месяцев текли из Новосибирской области полноводной рекой.

- О масштабах криминального бизнеса позволяет судить факт обнаружения на складе более 300 тысяч единиц стеклотары и 900 тысяч бутылочных крышек. Изъято 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 900 канистр с сырьем и более 60 тысяч бутылок готовой к сбыту продукции, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видео можно увидеть, как полуавтоматические линии по розливу контролируют всего 16 нелегальных мигрантов, которые когда-то набирались для работ на птицефабрике, что находилась за поселком Советский в Новосибирском районе.

Птицефабрика не приносила стабильного дохода и иностранцы решили устроить там завод по производству и розливу спиртосодержащей жидкости, а потом и настоящую фабрику по производству подделок элитных алкогольных напитков.

Следствие задержало всех участников производства, так как на алкоголь были нанесены федеральные специальные марки с явными признаками подделки.

- Возбуждено уголовное дело, шесть граждан государств ближнего зарубежья привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания в России. Идет следствие, - отметила Волк.

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