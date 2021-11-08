Эксперты: плата за экологию должна быть соразмерна наносимому ущербу

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В новой редакции документа сохранен повышающий коэффициент для неэкологичных товаров и упаковки, в связи с чем ставка экосбора может вырасти для некоторых товаров. Эксперты отрасли считают, что установленная методика расчета учитывает наносимый ущерб окружающей среде и направлена на то, чтобы экономически стимулировать производителей отказаться от неперерабатываемых материалов. Чем более экологичным является товар или упаковка, тем меньше ставка экосбора, отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Экосбор как таковой не является самоцелью. Важнее создать механизмы регулирования экологичных подходов в производстве упаковки. Для этого и подготовлена методика расчета экосбора, согласно которой у менее экологичной продукции ставка будет выше. Таким образом экосбор направлен на стимулирование производителей и импортеров к самостоятельной утилизации и использованию более экологичной упаковки в своей продукции», — сообщил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Реформа РОП — это неизбежность»

Эксперты обращают внимание, что несмотря на то, что у новой концепции РОП есть противники, ее внедрение неизбежно. Эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева указывает на то, что «бюджет тратит колоссальные суммы на рекультивацию полигонов и уборку стихийных свалок, ликвидацию накопленного экологического вреда, на все эти „песочницы“ и генеральные уборки».

«Реформа РОП — это неизбежность, то, что это не всех устраивает, понятно: неудобно, не хочется, страшно (особенно на фоне негативной правоприменительной практики, оголяющей проблемы системных ошибок понятийного аппарата и процедур разрешительной системы, трюкачества и непрофессионального отношения к природоохранным мероприятиям со стороны участников отрасли)», — отметила Беляева.

Эксперт добавила, что с предпринимателями уже обсуждали усиление ответственности за использование неэкологичных материалов в продукции и повышающие коэффициенты.

«Про повышение ответственности бизнеса к материалам, которые они используют при производстве будущих товаров и упаковки, мы говорили весь прошлый год. И бизнес соглашался, равно как соглашались и общественные организации совместно с федеральными министерствами и ведомствами. Мы обсуждали повышенные коэффициенты именно как мягкую меру воздействия, понимая, что нельзя остановить бизнес-процессы производства и поставок сырья для этих производств», — сказала Беляева.

Эксперт посетовала на то, что за шесть лет действия РОП компании научились лишь «ловчить с документами». В итоге сейчас нет возможности перерабатывать огромное количество используемых производителями материалов, из-за чего мусор будет накапливаться и вывозиться на полигоны, причем придется строить новые объекты захоронения. По мнению Беляевой, в перспективе штрафы и стоимость уборки мусора сильно вырастут.

«Можно ли при таких обстоятельствах говорить о том, что Министерство природных ресурсов должно отступить и покорно ждать, когда мусора прибавится настолько, что его уборка станет просто бриллиантовой и штрафы, взыскиваемые Росприроднадзором, которые сегодня восхищают своими нулями покажутся счетными палочками из учебника первого класса? До какого года надо еще подождать? Почему 6 лет работы РОП не сдвинуло нас ни на грамм к переработке, зато показало, как все здорово научились ловчить с документами?» — заключила эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева.

«Плата соразмерна наносимому ущербу»

По мнению главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, предлагаемая регулятором новая методика не приведет к подорожанию товаров. Риторику бизнеса он назвал спекулятивной, и в данном случае потребители должны будут разделить ответственность предпринимателей за загрязнение окружающей среды. Исмаилов считает предлагаемую плату экологического сбора соразмерной ущербу, который наносят компании при производстве своей продукции.

«Повышающий коэффициент — это повышение ответственности производителей и импортеров за утилизацию продукции. Плата соразмерна наносимому ущербу. Кроме этого, такой подход и стимулирует отказ от использования неперерабатываемых материалов.

Что касается дискуссии о переносе сроков реформы РОП на 2025 год, это явные попытки блокировать ход реализации утвержденной правительственной Концепции. В очередной раз приходится констатировать, что прошедшие 5 лет — достаточный срок для включения в реальную заботу об экологии», — отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«Любой сдвиг — серьезный удар по реформе»

Бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов тоже обратил внимание на то, что расчет может повлиять на цены. По его словам, это коснется только определенного товара, который будет входить в периметр РОП. При этом обсуждения по данному вопросу велись не один год, и стало ясно, что в розничном эквиваленте рост цен на товары будет составлять менее 1,5%, а иногда этот рост будет настолько нематериален, что не является вопросом для текущего обсуждения. Неверов также указал, что в целом правила РОП уже согласованы в ходе совещаний с различными ведомствами и представителями бизнеса.

«Основные базовые принципы функционирования РОП, в том числе расчеты экосбора уже согласованы в ходе ряда совещаний с представителями Минприроды, Минэкономразвития, Минпромторга, бизнес-ассоциаций. Любой перенос, сдвиг вправо до 2025 года или другую дату будет являться достаточно серьезным ударом по реформе, которая сейчас активно воплощается в жизнь», — уточнил Ильдар Неверов, общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Аппарата уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Как работают повышающие коэффициенты ставки экосбора

В конце сентября Минприроды подготовило проект методики расчета экологического сбора, согласно которой ставка рассчитывается по новой формуле — это умножение базовой ставки на повышающий коэффициент от одного до пяти в зависимости от экологичности товара и упаковки. Документ не был согласован Минпромторгом и был на рассмотрении в Минэкономразвития и Минсельхозе.

В начале октября после внесения правок Минприроды согласовало документ со всеми профильными ведомствами. Формула расчета осталась прежней, в ней лишь заменили понятие «базовая ставка» (БСЭС) на «сумму удельных затрат на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию определенного вида отходов (СУЗ)». Рассчитывается ставка как рубль за одну тонну.

Для упаковки есть несколько повышающих коэффициентов: извлекаемости, перерабатываемости, а также коэффициенты, характеризующие уровень обеспечения потребности во вторичном сырье и количество циклов переработки компонентов упаковки. Для товаров кроме вышеперечисленных коэффициентов есть еще один, который учитывает продолжительность срока жизненного цикла товара. В основном, он касается электрического и электронного оборудования.

Остановимся на конкретных примерах. Например, прозрачное стекло имеет один коэффициент, когда компания платит только по базовой ставке, коричневое, которое является невостребованным, получает еще один коэффициент, характеризующий уровень обеспечения потребности во вторсырье.

У пластика добавляется только коэффициент перерабатываемости, аналогично у бумаги, у которой ограниченное число циклов переработки. А у полистирола уже будет четыре коэффициента, потому что его переработка экономически не целесообразна. Если упаковка не попадает ни под один из коэффициентов, то производитель платит только экосбор по нормативу.