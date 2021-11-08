Сергей Цеков: Если Киев нападет на Донбасс, нынешние украинские территории начнут разваливаться

Сенатор Сергей Цеков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады Волошин заявил, что попытка масштабного наступления на Донбассе украинских войск и их союзников будет фатальной для самой Украины.

Сайт KP.ru обратился за комментарием к сенатору от Крыма Сергею Цекову.

- Сергей Павлович, зачем депутат Рады пугает своих товарищей по парламенту тем, что Россия может стереть их в порошок, если они затеют войну на юго-востоке страны?

- Надо ясно понимать: депутаты в Верховной Раде должны отрабатывать заданную повестку. И надо знать: многие из них боятся нацистов своих, украинских. И потому им приходится отрабатывать «военную повестку» с разных сторон.

- Так что касается заявления Волошина...

- С такими заявлениями соглашаться в полной мере, пожалуй, не стоит. Если кто-то в Киеве рассуждает о возможном «нападении России» - всем нужно представлять, что в случае военной агрессии против территории, где живут сотни тысяч граждан с паспортами Российской Федерации, наша страна просто обязана будет сделать все для защиты этих своих граждан.

И если вдруг Киев всерьез решит напасть на Донецк и Луганск, то их нынешние украинские территории просто начнут разваливаться на глазах.

- Почему?

- В первую очередь за счет реакции самих граждан Украины, которых их «родное руководство» уже довело до предела. И в конце концов люди должны жестко отреагировать на подобные агрессивные действия собственных властей.

- А если Киев и ВСУ в своей агрессии на юго-востоке будут поддержаны внешними силами? Ну, то есть конкретно получат военную помощь Запада?

- Даже при такой «внешней поддержке» никаких шансов у них для возвращения Донбасса в состав Украины военной силой просто нет. А есть у них один путь — выполнение Минских соглашений. Все остальное, все те провокации и чрезмерная самонадеянность некоторых представителей высших политических и военных сил Украины — это все пустое.

- Как вы полагаете, эти действия направлены на то, чтобы направить в свое русло возможный ход переговоров нормандской четверки?

- Ну какое там может быть нагнетание? Чем больше Киев будет нагнетать, тем меньше шансов провести такую встречу. Пусть они выполняют то, что было принято раньше и с чем согласились и страны-гаранты, и сам Киев.

- То есть последние действия ставят под угрозу даже невеликий шанс на то, что встреча в Нормандском формате до конца этого года все -таки состоится?

- Если Киев будет так нагнетать обстановку, осложнять ситуацию, если чуть ли не ежедневно будут совершать вооруженные провокации против Донецка и Луганска, то шансы на проведение встречи нормандской четверки будут стремиться к нулю. Если бы Киев хоть когда-нибудь, хоть в чем-то продемонстрировал желание выполнять Минские договоренности, хоть в какой то их части - то шансы на встречу нормандской четверки были бы. Пусть не на встречу глав государств, но хотя бы руководителей МИДов.

- Ситуация может проясниться когда?

- Здесь трудно определять временные сроки.

- До конца ноября, до конца года?

- Не могу сказать.

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