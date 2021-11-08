Депутат Рады Волошин ожидает "уничтожающего удара по Украине" при атаке на Донбасс

Олег Волошин предостерег власти Украины от полномасштабного наступления на Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытка масштабного наступления на Донбассе украинских войск и их союзников будет фатальной для самой Украины, заявил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Большая война — это крах, и это понимание сегодня есть, - подчеркнул Волошин. - Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине".

Он уточнил, что Москва уже неоднократно демонстрировала готовность "идти до конца" в случае повышения ставок. Волошин отметил, что при таком развитии событий мир окажется под угрозой ядерной войны.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в случае полномасштабной агрессии со стороны Украины силы народного ополчения республики могут перейти от обороны к наступлению.