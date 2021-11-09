Мы собрали самые последние новости и статистику по коронавирусу в мире на 9 ноября 2021 года Фото: REUTERS

Греция

На всей территории страны ужесточены антикоронавирусные меры. Причина – рост заболеваемости COVID-19. Теперь и местные жители, и туристы при входе в заведения общепита и торговые центры должны предъявлять один из двух документов – сертификат о вакцинации или результаты недавнего отрицательного ПЦР-теста. Ограничения будут действовать до 22 ноября.

Австрия

Австрийские власти также ввели более строгие ограничения в целях снижения уровня заражаемости COVID-19. Во многие общественные места, включая салоны красоты, парикмахерские и точки общепита, а также на мероприятия, в которых принимает участие более 25 человек, доступ будет теперь разрешен только для привитых и переболевших.

ФРГ

Стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Германии никак не повлиял на увеличение числа желающих вакцинироваться. В связи с этим президент Федеральной медицинской палаты Клаус Райнхардт обратился к федеральному правительству с призывом вернуть бесплатное тестирование на коронавирус для жителей страны. В определенный период такие анализы были бесплатными, но затем было решено начать взимать за них плату.

Израиль

Межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом утвердила новую схему приема организованных групп иностранных туристов. Она позволит иностранцам, не привитым третьей (бустерной) дозой вакцины от COVID-19 попасть на Святую землю. Так что с 9 ноября, организованные группы иностранных туристов смогут пересечь израильскую границу, даже если с даты вакцинации прошло более полугода, а бустерная доза пока не была получена. С полным списком условий въезда для таких групп можно ознакомиться на сайтах профильных министерств Государства Израиль.

Великобритания

Британцев сильно удивили итоги опроса, опубликованные BBC. Согласно его результатам, как минимум каждый десятый житель туманного Альбиона импульсивно тратил деньги в период карантина, покупая всякую ненужную ерунду. Неудивительно, что самыми популярными покупками были: садовая мебель, кухонные комбайны, игровые приставки, тренажеры, а также музыкальные инструменты и украшения.

Статистика по коронавирусу в мире

Данные на 8 ноября 2021 года:

Всего заболевших 250 258 648

Всего умерших 5 054 329

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 113 928 Умерших: 39 956

Всего:

Заболевших: 46 580 736 Умерших: 755 357

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 154 372 Умерших: 4 097

Всего:

Заболевших: 9 379 041 Умерших: 142 293

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 992 638 Умерших: 29 665

Всего:

Заболевших: 8 689 818 Умерших: 243 405

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 789 127 Умерших: 5 947

Всего:

Заболевших: 8 233 649 Умерших: 72 314

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 561 268 Умерших: 14 325

Всего:

Заболевших: 3 233 178 Умерших 77 156

По данным Университета Джона Хопкинса.