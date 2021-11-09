В Голливуде выставили на продажу пентхаус, принадлежавший когда-то Мэрилин Монро

Монро – не единственная знаменитость, проживавшая в этом пентхаусе Фото: EAST NEWS

Вне зависимости от того – являетесь ли вы поклонником самой известной блондинки XX века – голливудской актрисы Мэрилин Монро, вы можете приобрести в Лос-Анджелесе пентхаус, в котором она проживала некоторое время сразу после развода со своим мужем, спортсменом Джо Ди Маджио.

Пентхаус расположен в Восточном Голливуде (это самый центр Лос-Анджелеса), в многоэтажном кондоминиуме Granville Towers, построенном в 1930 году. В доме круглосуточно дежурят консьержи, в нем есть клуб, внутренний дворик, сад, бассейн, спа-салон и гараж.

Квартира продается за $2,49 миллиона

В объявлении о продаже сообщается, что в этой двухуровневой квартире – 2 спальни и 2 ванны, интерьеры жилища выполнены в нормандском стиле, а из окон во всю стену открывается виды на Город Ангелов.

Монро – не единственная знаменитость, проживавшая в этом пентхаусе. Нынешний ее владелец приобрел лот у Порши де Росси – актрисы, вступившей в однополый брак с американской телеведущей Эллен Дедженерес.

Де Росси продала эту недвижимость в 2003 году за $860 тысяч. Сейчас продавец хотел бы получить уже $2,49 миллиона.