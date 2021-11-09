В Испании арестовали пенсионеров, через счета которых прошли миллиарды наркоевро

Все обвиняемые находятся в состоянии шока

Полиция Испании задержала 135 человек, в том числе шестерых пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше. Всех их обвиняют в отмывании денег, полученных от продажи наркотических средств.

Но следователи уверены, что сами старики вряд ли знали о том, что происходило на их банковских счетах.

- Пенсионеров нанял на работу адвокат Хуан Рамон Гарсиа Креспо, он сейчас обвиняется в пособничестве крупному наркоторговцу, - сообщили стражи порядка. – Большинство стариков проживало в домах престарелых, все они жили очень скромно.

Ежемесячная пенсия 84-летнего Хенаро составляет всего €286. Но по бумагам мужчина является владельцем 44 банковских счетов. Его имя фигурирует в организационной структуре 25 компаний, уставной капитал одной из них составляет €3,5 миллионов. Также, согласно бумагам, Хенаро владеет 28 объектами недвижимости – жилыми домами, парковочными местами и торговыми площадями в самых дорогих кварталах Мадрида.

Собрата по несчастью Хенаро, 80-летнего Хосе Луиса обвиняют в отмывании €314 тысяч. Во время допроса он признался, что действительно ходил вместе с адвокатом к нотариусу, подписывал какие-то бумаги, в смысл которых не вдавался. За это ему заплатили €100.

Все обвиняемые находятся в состоянии шока не только от новости о формально принадлежащих им богатствах, но и от осознания того, с кем им пришлось иметь дело. Хуан Рамон Гарсиа Креспо – один из главных участников дела о незаконном обороте наркотиков и связям с наркодельцами в Колумбии и Португалии, его имя также проходит по другому делу, о торговле людьми.