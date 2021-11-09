Вдоль атлантического побережья Европы проплыл морж-дебошир

Местные жители фотографировали необычного путешественника и делились его снимками в социальных сетях

Впервые этого огромного моржа заметили у берегов Ирландии в марте 2021 года. Животное устроило ночлег в одной из рыбацких лодок, вытащенных на берег. Завидев людей, морж нырнул в воду, но отплывать далеко не стал.

Потом его видели у берегов Франции, Великобритании и Испании. Подсчитано, что этим летом этот исполин, получивший кличку Уолли, проплыл более 4 тысяч километров.

Местные жители фотографировали необычного путешественника и делились его снимками в социальных сетях.

Именно из соцетей о приключениях моржа узнали зоозащитники. Они начали наблюдать за животным и попросили людей, встретивших Уолли, поделиться всеми подробностями его очередной остановки и выясняли - не доставляет ли млекопитающее хоть каких-то проблем. Выяснилось, что морж своим огромным весом, который составляет порядка 800 кг, превращает в груду обломков деревянные рыбацкие лодки. В них он забирался, чтобы понежиться на солнце.

Зоозащитники разглядели на фото, что на плавниках Уолли много царапин, и поняли, что виной этому именно лодки. Было решено построить для него специальный понтон, чтобы «малютка» мог спокойно отдыхать без вреда самому себе и окружающей среде.

Впервые этого огромного моржа заметили у берегов Ирландии в марте 2021 года

Вообще же появление моржа в водах Атлантического океана у побережья Европы очень обеспокоило не только зоологов, но и экологов. Они связывают этот неожиданный визит арктического зверя с проблемой изменения климата и глобального потепления. По их мнению, в Арктике уже начались климатические изменения, из-за которых происходит таяние морского льда. Моржи теряют привычную среду обитания, что вынуждает их не по собственной воле покидать привычное место жительства.

Ученые все-таки надеются, что с приходом зимы морж-путешественник вернется домой, в Арктику, где воссоединится с сородичами.

- Морж – животное социальное, моржам важно быть вместе со своей стаей, - объясняют они. - Долгая разлука с сородичами может стать причиной ранней смерти моржей-одиночек.

Гибели моржей невольно могут способствовать и люди. Поэтому зоозащитники просят всех, кому повстречается морж, не пытаться хоть как-то помогать ему, не стоит также приближаться к зверю на близкое расстояние. Ведь у моржей не только крупные бивни, но еще и очень мощные челюсти.