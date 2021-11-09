ФСБ: главарь московской ячейки террористов получил 21 год колонии

Главаря, который успел залечь на дно, поймали только в октябре 2020 года

В 2016 году сотрудники ФСБ сработали на опережение: сумели задержать ряд членов террористической ячейки, которую в России создал таджик Хушкадам Солихов. Главаря, который успел залечь на дно, поймали только в октябре 2020 года.

Второй Западный окружной военный суд дал Солихову 21 год лишения свободы. Бандит с помощью адвокатов пытался оспорить решение, но определением Апелляционного военного суда приговор главарю ячейки запрещенной в России международной террористической организации был оставлен без изменения.

- Солихов, организовавший законспирированную ячейку для совершения террористических актов в Москве. В ходе следствия вина фигуранта в совершении инкриминируемых преступлений полностью доказана. Осужденный дал признательные показания о фактах своей преступной деятельности, - отметили в следствии.

Члены банды Солихова также получили длительные сроки лишения свободы. В ходе следствия у них было изъято приобретенное по указанию главаря большое количество боевых гранат, пистолетов-пулеметов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей Москвы и организации взрывов в общественных местах.

Членов террористических сообществ находят в России повсеместно. Напомним, на днях ФСБ сообщили об уничтожении в Мурманской области активного сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Его застрелили у тайника на окраине Кандалакши, где он хранил бомбы. Бандит попытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России, но ответным огнем был уничтожен.