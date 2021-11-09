Лавров рассказал, кто стоит за травлей русскоязычных в Казахстане

Министр иностранных дел представил статью к 29-летию дипотношений с Казахстаном Фото: REUTERS

В 2022 году Россия и Казахстан отметят 30-летие установления дипломатических отношений. За эти годы страны стали стратегическими партнерами и в военной сфере, и в культурно-гуманитарной области.

Важности партнерских отношений с Казахстаном посвящена статья министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованная в «Российской газете». Ее выход приурочен к 29-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

«Особо значимую роль играет духовная близость россиян и казахстанцев, - отмечает глава российского внешнеполитического ведомства, упоминая о бережно хранимых традициях дружбы, взаимопомощи и взаимопонимании.

Однако особое опасение вызывают случаи ксенофобии в отношении русскоязычного населения, которые участились в последнее время в Казахстане. По мнению Сергея Лаврова, эти инциденты инспирированы внешними силами.

«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией, - уверен глава МИД России. - Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры».

Мощными связующими звеньями между двумя странами, по словам Лаврова, являются русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка.

«По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом», - заверил министр.

В частности, речь идет об оказании многоплановой поддержки школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, будет вестись дополнительная подготовка преподавателей и специалистов со знанием русского языка.