Зачем США воссоздают в Европе потенциал ракетного нападения на Россию

В начале недели американцы объявили о воссоздании командования 56-й артиллерийской бригады армии США, которое будет базироваться в Германии. Фото: Shutterstock

В начале недели американцы объявили о воссоздании командования 56-й артиллерийской бригады армии США, которое будет базироваться в Германии. В годы холодной войны оно отвечало за развернутые в Европе ракеты средней дальности Pershing II, способные нести ядерные боеголовки. Но в 1991-м, после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США, бригада была расформирована и выведена из Германии.

В 2019-м, после того, как из ДРСМД вышли сначала американцы, а потом и Россия, договор прекратил действие. Год назад президент Владимир Путин подтвердил данное Россией при выходе из договора обязательство не развертывать подпадавшие под него ракеты (с дальностью от 500 до 5500 км) в европейской части страны и предложил конкретный механизм проверки этого моратория, при условии, что американцы сделают то же самое.

Вот они и ответили. А перед этим обвинили Россию в том, что это именно она уже развернула ракеты средней и меньшей дальности. Дескать, мы просто вынуждены реагировать…

То, что новая холодная война России с Западом уже идет полным ходом, хорошо известно. И вряд ли нынешний шаг США претендует на то, чтобы стать ее индикатором. Скорее, еще одно проявление, наряду со многими. Но все же интересно попробовать понять смыслы восстановления американцами военной угрозы, которая считалась в прошлом одной из главных для СССР (и как «ответка» - для Западной Европы), а теперь столь же остро направлена против России.

Наши военные эксперты предлагают не слишком возбуждаться по поводу «восстановления» американцами командования своей 56-й артиллерийской бригады в Европе. Во-первых, пока речь идет только о «командовании», а не размещении самих ракет, которые американцы все еще дорабатывают. Хотя если создается инфраструктура для возможного ракетного удара, то это уже серьезная угроза. Во-вторых, сегодня России есть чем ответить. Подсчеты подлетных минут ракет к целям показывают, что у нас хватит времени не только для ответного удара по местам запуска, но и по местам «принятия решений».

Еще одно важное обстоятельство: на днях председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил о сложившемся «триполярном мире». И одним из полюсов назвал Россию, включив ее, наряду с США и Китаем в число великих держав. Разные есть оценки его словам, но действующий генерал, что бы ни говорили, не вольный художник, чтобы высказываться в духе «я так вижу». Нет, он видит то, что разглядели американские политики. Шесть с небольшим лет им понадобилось, чтобы понять, как ошибался Обама, заявляя, что «Россия изолирована, а ее экономика разорвана в клочья».

Нам радоваться и рдеть, как девице, от признания американцами такой роли России в современном мире, ни к чему. С центром силы не только пытаются договариваться, но, прежде всего, военной мощью тягаются. «Треугольничек» этот отнюдь не любовный, а исключительно борцовский. Так что получите нашу 56-ю бригаду в Германии как признание вашей весовой категории.

Но и это не все. Одна из главных на сегодня задач США - не допустить еще большего сближения России с Китаем. Для них Пекин становится врагом «номер один». Главная опасность для Вашингтона - сочетание китайской экономической мощи и российского военного потенциала, но, разумеется, не в Европе, а в индо-тихоокеанском регионе. Именно там, похоже, становится все жарче и жарче. Поэтому создавать для России новые угрозы в Европе означает удерживать и сковывать ее силы на этом направлении. И одной Украины тут американцам явно не хватает.

И, наконец, еще одна, на первый взгляд, «несуразица». Американцы официально воссоздали командование 56-й бригады сразу же за визитом в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. А до него у нас побывала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. После этих визитов появились скупые, но очень важные комментарии о подготовке новой встречи Путина с Байденом, возможно, даже еще в этом году. И по всем законам жанра перед встречей партнеров-соперников идет резкое повышение ставок, чтобы обеспечить для себя наиболее выгодные позиции.

Кстати, очень хорошо ложится на слова генерала Милли о сложившемся триполярном мире фрагмент из воспоминаний бывшего дипломата и нынешнего разведчика Бернса: «Рано или поздно должен был наступить момент, когда Россия стала бы достаточно сильной, чтобы отказаться от роли младшего партнера… Этот момент настал раньше, чем ожидал кто-либо из нас».