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Общество11 ноября 2021 10:00

Huawei превратила видеозвонки на смарт-экран Vision S в новую форму общения

Бренд кардинально улучшил работу сервисов, которые позволяют родным и друзьям общаться по-новому
Владимир Борисов
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Летом 2021 года компания Huawei представила на российском рынке свой первый умный экран Huawei Vision S. Это новый вид гаджетов, который сочетает функции умного помощника, широкого экрана и аудиоколонки с безупречным звуком. Да, он работает в режиме смарт-телевизора, но его основная функция — это создание у вас дома единого интеллектуального пространства. Гаджет использует специальные алгоритмы, чтобы поддержать концепцию интернета вещей и дирижировать работой остальных девайсов по беспроводной связи. Специалисты говорят, что в недалеком будущем именно такие устройства станут основой экосистемы умного дома. За несколько месяцев, прошедших с момента премьеры устройства, компания значительно доработала функционал новинки для пользователей ряда стран, в том числе для россиян.

Высокие технологии работают не только на кинозвезд

Одно из важных обновлений — возможность совершать видеозвонки в высоком разрешении 1080P через приложение MeeTime. Объединять близких и друзей – одна из главных задач новых технологий, считают специалисты Huawei. Чтобы воспользоваться сервисом MeeTime достаточно подключить Vision S к интернету и войти в аккаунт пользователя Huawei. Затем вы сможете в режиме видеозвонка связаться с другим смарт-экраном, с фирменным смартфоном или планшетом.

Автоматические настройки MeeTime на Vision S гарантируют стабильную связь и четкую картинку даже при низкой скорости соединения. Еще одним преимуществом является возможность увидеть своих родных и друзей на большом экране, где мы раньше наблюдали только киногероев. Но высокие технологии работают не только на голливудских звезд.

Во время видеовызова задействованы четыре встроенных динамика Vision S и шесть встроенных высокочувствительных микрофонов – вас будет прекрасно слышно на расстоянии до пяти метров от устройства.

Кстати, в свободное время от видеозвонков и кино Vision S способен работать в качестве умной колонки, которая в режиме спящего экрана может воспроизводить музыку со смартфона или планшета. Объемное звучание максимально приближено к реальности: два динамика из четырех отвечают за полночастотный звук, два – за высокочастотный.

Ваши собеседники будут вас видеть благодаря 13-мегапиксельной видеокамере с магнитным креплением. Камера поворачивается на 180 градусов, регулируется по вертикали и обеспечивает идеальный обзор из любого положения. В кадре легко поместится и большая семья (если вы решили поздравить с праздником родственников), и целый рабочий коллектив (если вы решили поработать в режиме видеоконференции).

А в случае необходимости камеру можно отключить или даже снять, чтобы гарантировать конфиденциальность и безопасность личного пространства.

Изображение премиум-класса по доступной цене

Умный экран Huawei Vision S с разрешением 4К имеет частоту обновления 120 Гц, это значит, что картинка на нем обновляется 120 раз за секунду. В результате изображение получается максимально четким и плавным, разница особенно заметна при просмотре динамических сцен в кино (например, погони в боевиках) или во время спортивных трансляций.

На телевизоры с такой частотой обновления, по данным компании, приходится всего 6,2 процента мирового производства. Больше половины этого объема производят три бренда-старожила отрасли. Исторически так сложилось, что эта технология применялась в достаточно дорогих устройствах премиум-класса. Заходя на новый для себя сегмент рынка, Huawei поставила перед собой цель сделать люксовое качество доступным для широкого круга пользователей. Поэтому цена Vision S с частотой обновления 120 Гц сопоставима с ценой 60-герцовых телевизоров. А если мы возьмем устройства других брендов с частотой 120 Гц, то разница в стоимости может превысить 10-15 тысяч рублей в пользу Vision S. При этом смарт-экран Huawei выгодно отличается и такими параметрами, как широкая цветовая гамма, инновационные функции, количество динамиков, объем внутренней и оперативной памяти.

Сочные цвета и защита зрения

Внутренний мир Huawei Vision S насыщен сочными и яркими естественными красками. Палитра умного экрана достигает 93,08% цветовой гаммы DCI-P3 — популярного стандарта цифрового кинематографа. Цветовой охват каждого устройства автоматически калибруется в лаборатории, этот процесс занимает немало времени, но гарантирует высокое качество. В результате на Huawei Vision S проще оценить всю красоту таких эпичных зрелищ, как закат солнца, рождение радуги, жизнь коралловых рифов…

При оптимальной насыщенности и яркости красок глаза не будут уставать еще и благодаря механизмам защиты от мерцания и вредного синего излучения, сертифицированным TÜV Rheinland.

Huawei Vision S – это не только видеозвонки, фильмы и музыка. Как и многие современные девайсы Huawei, смарт-экран поддерживает технологию OneHop. Без проводов, в одно касание на него можно вывести проекцию смартфона или планшета. Это удобно, например, когда вы всей семьей хотите посмотреть отснятое в отпуске фото и видео. Также одним движением вы можете перетащить из телефона и сохранить на Vision S сразу весь сезон любимого сериала или любые другие файлы.

Управлять Huawei Vision S можно голосом, пультом или с помощью смартфона

При создании смарт-экрана Huawei осталась верна своей стратегии – предлагать пользователям долговечные устройства, опережающие время и имеющие задел для будущих инноваций. Собственная оперативная и встроенная память Vision S позволяет ему уже сейчас работать в режиме ключевого элемента системы «умный дом».

Vision S – это больше, чем телевизор, он способен стать единым центром управления для других фирменных гаджетов. Через него можно искать нужный контент в интернете, скачивать новые приложения из магазина AppGallery, заказывать еду, общаться с близкими или коллегами, управлять голосом с помощью виртуальных ассистентов. Huawei Vision S – это гаджет, с которого начинается будущее.

ЦЕНА ВОПРОСА

В ноябре стоимость умного экрана Huawei Vision S в официальном интернет-магазине составляет 52 990 рублей для устройства с диагональю 55 дюймов и 79 990 рублей для устройства с диагональю 65 дюймов.

БИЗНЕС-ПРЕСС